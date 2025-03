Nerimą kelią suvartojamos druskos kiekis

Šiemetinės pasaulinės kampanijos tema „Atsikratykite druskos vartojimo įpročio“ akcentuoja druskos vartojimo sumažinimą, siekiant apsaugoti širdį, inkstus, smegenis ir bendrą sveikatą.

Per didelis natrio kiekis skatina hipertenziją, nuo kurios kenčia daugiau nei 1,3 milijardo žmonių visame pasaulyje, ir didina širdies ligų, insulto, lėtinės inkstų ligos, inkstų akmenligės, skrandžio vėžio ir osteoporozės riziką. Taip pat didelis druskos kiekis gali pažeisti skrandžio gleivinę ir skatinti infekciją, kuri yra pagrindinis skrandžio vėžio rizikos veiksnys.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja suvartoti mažiau nei 5 g druskos per dieną. Tai sudaro apie vieną arbatinį šaukštelį. Deja, dauguma žmonių šį kiekį viršija dėl gausiai vartojamų perdirbtų maisto produktų ir valgymo įpročių.

„Neseniai Lietuvoje atliktas nacionalinis tyrimas atskleidė nerimą keliantį faktą – Lietuvos suaugę gyventojai druskos suvartoja žymiai daugiau nei rekomenduojama. O pasekmės – daugiau negu trečdalis mūsų žmonių turi padidintą kraujo spaudimą. Todėl labai kviečiame pabandyti bent savaitę neviršyti to kasdien suvalgomos druskos šaukštelio“, – pranešime cituojama sveikatos apsaugos viceministrė Jelena Čelutkienė.

Statistinis Lietuvos gyventojais druskos suvartoja vidutiniškai 10 g per dieną – dvigubai daugiau nei PSO rekomenduojamas maksimalus 5 g kiekis. Tik 12,5 proc. lietuvių vartoja druskos pagal PSO druskos suvartojimo gaires; vyrai vartoja žymiai daugiau druskos (11,7 g per dieną) nei moterys (8,4 g per dieną). Didelis druskos suvartojimas yra susijęs su hipertenzija, kuri paveikia net 35,5 proc. Lietuvos gyventojų, vyrai labiau nei moterys linkę turėti aukštą kraujospūdį.

Lietuvos gyventojų druskos vartojimo įpročiai daro stiprų poveikį lėtinėms ligoms vystytis. Todėl medikai kviečia aktyviai imtis veiksmų.

Lietuvos hipertenzijos draugija siūlo gyventojams skaityti maisto etiketes, rinktis šviežius, o ne konservuotus produktus ir gaminant maistą sumažinti beriamos druskos kiekį.

Maisto gamintojai kviečiami mažinti druskos kiekį perdirbtuose maisto produktuose, tinkamai ženklinti pakuotes ir palaikyti viešąsias švietimo kampanijas.

Maisto pramonė raginama pertvarkyti produktų gamybos receptūras, kad būtų sumažintas druskos kiekis, ir teikiami sveikesni produktai vartotojams.

„Druskos mažinimas yra paprastas ir veiksmingas būdas pagerinti visuomenės sveikatą – kartu mes galime sumažinti išvengiamų ligų naštą ir sukurti sveikesnę Lietuvos ateitį“, – sako Lietuvos hipertenzijos draugijos prezidentas prof. Marius Miglinas.