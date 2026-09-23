Nėščią moterį gelbėjęs vyras pats iškrito pro langą: gresia kojų amputacija

B. Jacksonas praėjusį ketvirtadienį lankė draugą Riverside esančiame daugiabutyje, kai, pasak jo, sprogo elektrinio paspirtuko baterija.
„Viena jų sprogo. Tada pradėjo lėkti kibirkštys. Atrodė, tarsi tai būtų mažos bombos“, – pasakojo vyras.
Butą greitai užpildė dūmai ir liepsnos. B. Jacksonas nubėgo į kitą kambarį ir ten pamatė moterį, bandančią išlipti pro langą.
Ji pasakė esanti aštuntą mėnesį nėščia.
Įkalbėjo moterį nešokti
Pasak B. Jacksono, moteris jau buvo pusiau išlipusi pro langą ir ruošėsi šokti.
„Pasakiau: „Ne, tu negali taip daryti. Ar supranti, koks čia aukštis?“ Nemanau, kad ji suvokė, kaip aukštai yra“, – prisiminė vyras.
Moteris klausė, ką jai tokiu atveju daryti.
B. Jacksonas pasakojo ją įkalbėjęs nešokti. Jis nusprendė pirmasis leistis pro langą ir tada padėti nėščiajai saugiai nusileisti.
Tačiau tuo metu nugriaudėjo dar vienas sprogimas. Vyras nukrito ir susilaužė abi kojas bei čiurnas.
Nėščią moterį išgelbėjo ugniagesiai
Atvykus gelbėjimo tarnyboms, nėščioji buvo saugiai išvesta iš degančio pastato.
B. Jacksonas mano, kad moteris nenukentėjo sunkiai, tačiau ligoninė viešai informacijos apie jos būklę nepateikė.
Pats vyras dabar gydomas ligoninėje. Gydytojai dar bando išsaugoti jo kojas. Po patirtų sužalojimų gresia jų amputacija.
Vis dėlto galutinis sprendimas dar nepriimtas – gydytojai teigia, kad išlieka galimybė jas išsaugoti.
Pats vyras sako svarbiausiu dalyku laikantis tai, kad išgyveno.
„Geriau jau amputacija, nei mirtis“, – sakė jis.
Jo šeima šiuo metu renka lėšas gydymo išlaidoms bei galimai reabilitacijai tuo atveju, jei vyro kojų išsaugoti nepavyktų.
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