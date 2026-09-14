NTAKD: pastaraisiais metais daugėjo nesaikingai vartojančiųjų alkoholį, augo tabako vartojimas

Be to, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius.
Kaip pirmadienį surengtoje konferencijoje pristatė NTAKD Stebėsenos ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė Aura Rutkauskė, šiemet atliktame tyrime 11,2 proc. respondentų teigė bent kartą per savaitę išgeriantys šešis ar daugiau standartinių alkoholio vienetų.
„Lyginant su 2021 metais, šiais metais tas rodiklis yra šiek tiek pakilęs, ir taip pat mes stebime, kad vyrai nesaikingai vartoti alkoholį linkę dažniau negu moterys“, – sakė A. Rutkauskė.
2021-ųjų duomenimis, nesaikingai alkoholį vartojo 7,1 proc. respondentų.
Tačiau Lietuvoje sumažėjo saikingai geriančiųjų. Pasak tyrimo, per paskutinius 12 mėnesių alkoholio vartojo beveik trys ketvirtadaliai, o per paskutines 30 dienų – 57,5 procento gyventojų. 2021 metais šie rodikliai siekė atitinkamai 84,4 ir 62,8 procento.
Standartinis alkoholio vienetas leidžia palyginti skirtingus alkoholinius gėrimus pagal juose esantį grynąjį alkoholį. Nesaikingu alkoholio vartojimu laikomas toks, kai žmogus vienu kartu išgeria šešis ar daugiau standartinių alkoholio vienetų.
Vieną standartinį alkoholio vienetą sudaro apie 200 ml alaus, 100 ml vyno, 60 ml spirituoto vyno arba 25 ml stipriojo gėrimo.
Tyrimo duomenimis, populiariausiais alkoholiniais gėrimais išlieka alus ir sidras – keturiskart per savaitę ir dažniau juos vartoja 2,9 proc. respondentų, 2–3 kartus per savaitę – 9,6 proc. respondentų ir 2–4 kartus per mėnesį – 17,6 proc. respondentų.
Pasak NTAKD specialistės, tabako vartojimo paplitimas pastaraisiais metais taip pat šiek tiek išaugo – bent kartą gyvenime bandžiusiųjų vartoti tabaką dalis išaugo nuo 65,2 proc. 2021 metais iki 73,3 proc. šiemet.
„Vidutiniškai per dieną respondentai surūko 12 cigarečių. Iš esmės skirtumas yra mažas, lyginant su 2021 metais, kai buvo 11,9 cigaretės. Vėlgi matome, kad vyrai yra linkę surūkyti daugiau cigarečių per dieną negu moterys“, – sakė A. Rutkauskė.
Tyrimo duomenimis, populiariausiais gaminiais su nikotinu išlieka tabako cigaretės, cigarai ir pypkės: bent kartą gyvenime jų rūkė 60,7 proc. respondentų. Antroje vietoje yra elektroninės cigaretės, kurių bent kartą bandė 31,3 proc. gyventojų.
„Populiariausia vartoti elektronines cigaretes yra būtent tarp jaunesnių žmonių, 15–34 metų amžiaus grupėje. Bent kartą gyvenime šioje grupėje elektronines cigaretes yra vartoję 51,4 proc. respondentų“, – nurodė A. Rutkauskė.
Anot tyrimo, vidutiniškai rūkyti pradedama 18 metų.
„Lyginant su 2021 metais, rūkymo mediana šiek tiek pakilo, nes 2021 metais buvo 17 metų, o dabar mes turime 18 metų“, – pažymėjo NTAKD specialistė.
Šiuos duomenis parodė psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo Lietuvoje 2004–2026 metais tyrimas, kurį finansavo Europos narkotikų agentūra (EUDA). Tyrimas atliktas 2026 metų sausio 21 – kovo 29 dienomis, tiriant 15–64 metų gyventojus.
Tyrimas atliktas apklausos būdu. Jame dalyvavo 4 tūkst. 670 nuolatinių gyventojų, kuriuos apklausė 61 pokalbio vedėjas.
Tai yra šeštasis toks reprezentatyvus tyrimas Lietuvoje, atliekamas nuo 2004 metų. Pastarasis tyrimas buvo atliktas 2021 metais.
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