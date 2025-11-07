Numatomi istoriniai E. sveikatos sistemos atnaujinimai

Suplanuoti E. sveikatos atnaujinimo darbai bus atliekami lapkričio 7 d., penktadienį, nuo 22 val., kad vykdomi darbai turėtų kuo mažiau įtakos sistemos naudotojams. Planuojama, kad atnaujinimo darbai truks apie 6–8 val. Dėl atliekamų darbų laikinai nebus galima išrašyti e. receptų, išduoti ar įsigyti vaistų pagal e. receptus, registruotis pas gydytojus ir kt. Po atnaujinimo darbų galimi laikini sistemos trikdžiai.
Nacionalinę E. sveikatos sistemą sudaro centrinė sistema, vystoma Registrų centro, ir sveikatos priežiūros įstaigose naudojamos vietinės informacinės sistemos. Dėl šios priežasties centrinėje sistemoje įdiegti pokyčiai galutiniams vartotojams bus matomi ir prieinami tik tuomet, kai technologiniai pakeitimai bus atlikti atitinkamose gydymo įstaigų naudojamose sistemose. Gydymo įstaigos pakeitimus savo sistemose turėtų įsidiegti palaipsniui iki kitų metų gegužės.
„Numatomi E. sveikatos sistemos atnaujinimo darbai bus bene didžiausi nuo pačios sistemos sukūrimo. Planuojama atnaujinti technologinę sistemos dalį – tai užtikrins sklandesnius ir greitesnius sveikatos duomenų mainus tarp skirtingų sistemos naudotojų. Taip pat numatoma įdiegti net kelis naujus ir ilgai lauktus funkcionalumus, susijusius su ambulatorinių slaugos paslaugų teikimu namuose, e. recepto pildymu ir taisymu, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių duomenų mainais, – sako Registrų centro E. sveikatos skyriaus vadovas Domantas Ozerenskis. – Tikime, kad ilgainiui sistemos atnaujinimo privalumus pajus tiek medikų ir farmacininkų bendruomenė, tiek plačioji visuomenė.“
Svarbiausi pokyčiai
Įdiegus numatytus pakeitimus bus sukurtos technologinės galimybės skaitmenizuoti dar daugiau įvairių medicininių formų, kurios šiuo metu vis dar yra popierinės, pavyzdžiui, nėščiosios kortelė, slaugos paslaugų namuose, infekcinio ir onkologinio susirgimo duomenų teikimas.
„Skaitmenizavus papildomas medicinines formas sveikatos priežiūros specialistai galės teikti daugiau pacientų duomenų į E. sveikatos sistemą – tai leis gauti detalesnę informaciją apie pacientus elektroninėje erdvėje ir operatyviau priimti su pacientų sveikata susijusius sprendimus“, – kalba D. Ozerenskis.
Be to, bus atnaujinti ir specialistų, farmacininkų bei pacientų portalai – jie taps „draugiškesni“, bus galima greičiau ir lengviau rasti reikalingą informaciją ir duomenis, paprasčiau persijungti į atstovaujamųjų asmenų (pvz. savo vaikų) paskyras, bus galima matyti informaciją apie diagnozuotas alergijas ir turimas diagnozes.
E. sveikatoje taip pat atsiras sveikatos priežiūros specialistų ilgai laukta galimybė koreguoti receptus, jei įsivėlė klaida. Taip pat palengvinti receptų rašymą padės E. sveikatoje diegiami nauji klasifikatoriai, kurie realiu laiku pateiks vaistų tiekimo sutrikimų informaciją, gaunamą iš Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, kompensuojamųjų vaistų sąlygų pokyčius ir kt. Tai reiškia, kad informacija, kurios iki šiol asmens sveikatos priežiūros specialistai turėdavo ieškoti skirtinguose tinklalapiuose arba dokumentuose, pati atsiras ekrane išrašant receptą ir suvedus vaisto pavadinimą. Pacientams atsiras galimybė įsigyti vaistą dalimis, jei vaistinė neturi viso reikiamo kiekio ar pacientas nenori viso kiekio atsiimti iš karto.
Pacientai ir specialistai matys paciento medicininį kalendorių, kuriame bus pateikiama informacija apie įvykius, susijusius su skiepais, vaistų skyrimu ir išdavimu, registracijomis pas specialistus.
Apie E. sveikatos sistemą
E. sveikatos sistema – bene didžiausia savo apimtimi sistema visoje šalyje, integracijomis sujungta ne tik su šalyje veikiančiomis gydymo įstaigomis, bet ir su kitomis nacionalinėje sveikatos apsaugos sistemoje dalyvaujančiomis sistemomis. Šiuo metu E. sveikatos sistema aptarnauja per 4 tūkst. unikalių techninių integracijų, per valandą yra gaunama užklausų iš daugiau kaip 2 tūkstančių unikalių IP adresų. Per mėnesį E. sveikatoje yra sugeneruojama daugiau kaip 10 mln. dokumentų. E. sveikatos duomenų bazės dydis siekia arti 510 terabaitų.
E. sveikatos sistema apima visų šalies sveikatos apsaugos įstaigų informacinių sistemų integraciją, todėl sklandus visos sistemos veikimas priklauso ne tik nuo centrinės E. sveikatos sistemos, bet ir nuo plataus E. sveikatos naudotojų tinklo – sveikatos apsaugos įstaigų informacinių sistemų integracijų brandos lygio.
