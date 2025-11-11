Nuo difterijos mirė neteisėtai į Lietuvą atvykęs trečiosios šalies pilietis

Jis į šalį pateko jau pasireiškus ligos simptomams.
Difterija – ūmi užkrečiamoji liga, plintanti oro lašiniu būdu ir dažnai pasižyminti sunkia ligos eiga, mirštamumas nuo jos siekia penki–dešimt procentų.
Dar vienam kartu atvykusiam asmeniui įtariama difterija ir atliekamas epidemiologinis tyrimas.
NVSC pranešė nustačiusi daugiau kaip 60 sąlytį turėjusių asmenų, kuriems skirtos profilaktinės priemonės – skiepai, profilaktinis gydymas antibakteriniais preparatais bei sveikatos būklės stebėjimas.
Nuo difterijos visoje ES yra skiepijama, tad Bendrijoje per trejus metus užfiksuoti 536 ligos atvejai.
NVSC duomenimis, paskutinis difterijos atvejis Lietuvoje fiksuotas 2011 metais, o mirtis – 2008 metais.
