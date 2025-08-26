Nuo erkių saugotis būtina: ką svarbu žinoti apie Laimo ligą?

Ką svarbu žinoti apie Laimo ligą, kaip atpažinti simptomus ir kur gauti testus, pasakojo „Vilnius sveikiau“ atstovė Monika Korbutienė.
– Kur yra tikimybė, kad įsisiurbs erkė?
– Iš tiesų tai visur, kur yra žolės – kuo ji aukštesnė, tuo didesnė tikimybė, kad rasime erkių. Jas galima rasti parkuose, miškuose, prie ežerų, sodybose – visur, kur yra gamta.
– Ar tiesa, kad jeigu laiku pastebi erkę ir ji dar nėra ilgai įsisiurbusi, ją pašalinus galima išvengti ligų?
– Kalbant apie erkinį encefalitą – deja, bet ne. Jei erkė įsisiurbia, virusas žmogui perduodamas iš karto. Tačiau jei įsisiurbia Laimo ligos sukėlėjo erkė, bakteriją ji gali perduoti iki paros. Dėl to žmogus, kuo anksčiau pastebėjęs erkę, turi ją ištraukti kuo skubiau.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Kokie Laimo ligos požymiai ir kodėl žmonės dažnai juos praleidžia?
– Pagrindinis simptomas – per 1–4 dienas nuo įkandimo atsirandanti raudona, žiedo formos dėmė, kuri pirmomis dienomis plinta labai greitai. Ji neatsiranda visiems, todėl reikia atkreipti dėmesį ir į kitus simptomus: temperatūrą, netipinį nuovargį, mieguistumą ir raumenų skausmus. Šie požymiai panašūs į gripo simptomus. Labai svarbu mėnesį po erkės įkandimo stebėti savo sveikatą ir, esant sutrikimams, kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą.
– Jeigu nepastebėjo erkės ir neiškilo raudonas žiedas, bet simptomai panašūs į peršalimą – ar reikėtų pasitikrinti?
– Žinoma, būti atsargesniems tikrai patartina. Reikia kreiptis į gydymo įstaigą, pasitarti su šeimos gydytoju, ir jis, esant reikalui, paskirs tyrimą.
– Jeigu simptomai primena peršalimą ir praeina – ar Laimo liga taip pat praeina?
Labai svarbu kreiptis į gydytojus dar neprasidėjus lėtiniam Laimo ligos etapui.
– Laimo liga labai veikia sąnarius. Galima jausti sąnarių skausmą ir raumenų maudimą, kurie nepraeina taip greitai kaip peršalimo simptomai. Kalbant apie erkinio encefalito simptomus – jie labai panašūs į gripo simptomus ir dažniausiai praeina po savaitės, bet antroje stadijoje gali prasidėti centrinės nervų sistemos sutrikimai, todėl svarbu stebėti savo sveikatą. Dažnai būnant gamtoje gamtoje, ypač darbingo amžiaus žmonės, turėtų į tai atkreipti dėmesį.
– O jeigu esi pasiskiepijęs – ar rizika išlieka?
– Ypatingai maža rizika susirgti erkiniu encefalitu, jei žmogus yra pasiskiepijęs. Labai rekomenduojame skiepytis nuo erkinio encefalito. Pirmas skiepas susideda iš trijų dozių, o priklausomai nuo amžiaus, revakcinuojama kas trejus–penkerius metus.
– Kokios gali būti Laimo ligos pasekmės, jeigu diagnozė vėluoja arba gydymas numojamas ranka?
– Ši liga labai veikia sąnarius. Taip pat gali atsirasti kaklo sąstingis, nuovargis, mieguistumas, apetito stoka, vangumas. Labai svarbu kreiptis į gydytojus dar neprasidėjus lėtiniam Laimo ligos etapui.
– Papasakokite plačiau apie rugsėjo mėnesio pradžioje vykstančią akciją.
– Rugsėjo 5–6 d. dalyvausime sporto festivalyje Vilniuje, Lukiškių aikštėje. Bendradarbiaujant su bendrove „Antservis“ dalinsime 1000 nemokamų Laimo ligos testų. Visi gyventojai, tiek Vilniuje gyvenantys, tiek svečiai, gali atvykti ir pasiimti testą. Noriu pabrėžti, kad testas skirtas savikontrolei ir nėra 100 proc. tikslus. Jei žmogus įtaria galimą infekciją, būtina kreiptis į gydytoją tolimesniems tyrimams.
