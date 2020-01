Nuo kitų metų Lietuvoje žadama pradėti teikti telemedicinos paslaugas

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, šiemet bus pradėtas įgyvendinti bandomasis projektas, kai telemedicinos centrai bus įsteigti trijose respublikinėse ligoninėse.

„Manome, kad Lietuva tikrai yra pribrendusi tokiam sprendimui“, – ketvirtadienį per spaudos konferenciją sakė A. Veryga.

Pagal pirminį sumanymą, Kauno klinikos, Santaros klinikos ir Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė turės po tris konsultuojamus skubiosios medicinos pagalbos skyrius rajonų ar regionų ligoninėse. Joms bus teikiamos telekonsultacijos, o esant poreikiui – ir stebėjimo paslauga.

Regionų gydymo įstaigose bus naudojama mobili įranga su galimybe prijungti diagnostinius prietaisus, pavyzdžiui, otoskopą, oftalmoskopą, ultragarsinį aparatą ir kt.

Respublikinėje ligoninėje esantis gydytojas konsultantas, skubos tvarka įvertinęs paciento būklę, galės skirti tyrimus, koreguoti gydymą, pateikti rekomendacijas dėl tolesnio ištyrimo ir gydymo.

Taip pat didieji telemedicinos centrai turės galimybę keistis informacija, taip sudarydami sąlygas konsultuoti vienas kitą ar vienas kito konsultuojamus rajonus.

Kokios rajonų ir regionų gydymo įstaigos dalyvaus projekte, dar nėra žinoma.

Ministro teigimu, telemedicinos paslauga pirmiausia skirta skubiai medicinos pagalbai, tačiau ateityje pagalba plėsis.

Kauno klinikų direktorius medicinai ir slaugai Kęstutis Stašaitis per spaudos konferenciją sakė, kad telemedicinos paslaugos turėtų sumažinti pacientų skaičių didžiųjų ligoninių priėmimo skyriuose.

Anot jo, pastaraisiais metais priėmimo skyriaus pacientų dramatiškai daugėja. Be to, apie 13 proc. pacientų iš rajonų ligoninių atvežami be reikalo, jie galėtų būti gydomi vietoje.

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktorės Jelenos Kutkausienės teigimu, kolegų konsultacijos turėtų kelti mažesnių gydymo įstaigų gydytojų kompetenciją ir kvalifikaciją.

„Kolegoms kitose ligoninėse galėsime patarti, kad jie jaustųsi drąsiau“, – sakė ji.

Telemedicinos projektui ketinama skirti 3,1 mln. eurų iš ES fondų.

Planuojama, kad per šiuos metus bus atlikti visi įrangos pirkimai, o nuo kitų metų sausio pradėta teikti paslauga.