Nuo lapkričio – nauja vaistų išrašymo tvarka

Tai reiškia, kad tęsiant gydymą tais pačiais vaistais ar kompensuojamosiomis medicinos pagalbos priemonėmis, naujas receptas galės įsigalioti likus septynioms, o ne penkioms dienoms iki anksčiau paskirtų vaistų ar priemonių likučio pabaigos.
Kaip trečiadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), naujoji tvarka įsigalios nuo lapkričio mėnesio.
„Įvertinus daugiametę praktiką ir peržiūrėjus visas taisykles, mums pavyko atsisakyti arba sušvelninti tam tikrus ribojimus, kurie atrodo pertekliniai ir sukelia daugiau nepatogumų nei atneša naudos“, – pranešime cituojamas sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas.
„Diskutuojant su visomis suinteresuotomis pusėmis – pacientais, asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistais – radome optimalius sprendimus, kurie palengvins receptų rašymą ir vaistų išdavimą, nesukeldami rizikos paciento sveikatai ir saugiam bei efektyviam gydymui“, – pridūrė jis.
Galimybė atsiimti dalį vaistų kiekio
Anot ministerijos, tai leis pacientams patogiau planuoti vaistų, kompensuojamųjų priemonių pirkimą ir juos įsigyti anksčiau, taip pat padės užtikrinti racionalų bei atsakingą jų skyrimą ir vartojimą.
Ne kita ko, iki šiol pacientas, jei vaistinė neturėdavo tiek vaisto ar kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kiekio, koks yra išrašytas pacientui, turėdavo ieškoti kitos vaistinės, kuri turėtų visą jam reikalingą jų kiekį arba kreiptis į asmens sveikatos priežiūros specialistą, kad jis patikslintų receptą.
Nuo šiol atsiras galimybė atsiimti tik dalį elektroniniame recepte nurodyto vaistų, kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kiekio, o kitą dalį atsiimti vėliau toje pačioje ar bet kurioje kitoje vaistinėje, atsižvelgiant į vaistinėje turimų vaistų ar priemonių kiekį arba paciento finansines galimybes.
Sutrikus sudėtinių vaistų, išrašytų elektroniniuose receptuose, tiekimui, jie galės būti išduodami pacientui atskiromis veikliosiomis medžiagomis.
Jeigu paciento nuolat vartojami receptiniai vaistai ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės baigsis, o jis nespės laiku kreiptis į asmens sveikatos priežiūros specialistą, kad būtų išrašytas naujas receptas, tam tikras sąlygas atitinkančius vaistus ar kompensuojamąsias priemonės farmacijos specialistas galės parduoti ir be galiojančio recepto, atsižvelgdamas į anksčiau išrašytus receptus ir kitus reikalavimus.
Taip pat, jeigu pacientui periodiškai pasireiškia tam tikri negalavimai kaip pūslelinė, migrena arba kitokie skausmai, asmens sveikatos priežiūros specialistas galės išrašyti receptą su žyma „Esant poreikiui“, kuris galios iki pusės metų ir galės būti panaudotas bet kada, kai atsiras simptomai, dėl kurių paskirtas ir išrašytas vaistas.
Vaistai gali ir padėti, ir pakenkti sveikatai, todėl jų išrašymas ir išdavimas yra griežtai reglamentuotas, o asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai privalo laikytis daugybės taisyklių.
Pokyčiai e.sveikatoje
Siekiant išvengti klaidų išrašomuose receptuose, pasak ministerijos, e.sveikatoje diegiama galimybė juos koreguoti. Tai bus galima padaryti, kai receptas yra aktyvus, nėra rezervuotas, vaistas ar kompensuojamoji medicinos pagalbos priemonė pagal receptą nėra nė karto išduota.
E. sveikatoje taip pat diegiami nauji klasifikatoriai, kurie realiu laiku pateiks informaciją apie vaistų tiekimo sutrikimus, kompensuojamųjų vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo, jų kompensavimo sąlygų pokyčius ir kita.
Pasak ministerijos, tai reiškia, kad informacija, kurios iki šiol asmens sveikatos priežiūros specialistai turėdavo ieškotis skirtinguose tinklalapiuose arba dokumentuose, pati atsiras ekrane rašant receptą ir suvedus vaisto ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pavadinimą.
Tuo metu pacientams e.sveikatoje bus teikiama aktuali informacija, susijusi su jų vartojamų vaistų saugumu, taip pat atsiras galimybė e.sveikatoje pateikti pranešimą apie nepageidaujamą reakciją į vaistą.
Tokie patys funkcionalumai bus prieinami ir asmens sveikatos priežiūros bei farmacijos specialistams.
Kad informacija apie visus paciento vartojamus vaistus būtų kaupiama ir prieinama vienoje vietoje, farmacijos specialistai nuo 2026 metų gegužės turės suvesti tam tikrų popierinių receptų duomenis į e.sveikatą.
Suprasdama, kad vaistinėms toks pakeitimas sukels papildomą administracinę naštą, SAM teigia numačiusi išimtis ir galimybę jį įgyvendinti etapais iki 2027 metų.
Detali informacija apie naujoves, kurių daugelis įsigalios š. m. lapkričio 7 d. skelbiama ČIA.
