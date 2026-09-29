Nuo traškėjimo iki skausmo: kaip suprasti, kad žandikauliui reikia kineziterapeuto pagalbos?

Smilkininis apatinio žandikaulio sąnarys, trumpiau – SAŽS, dalyvauja beveik kiekviename kasdieniame veiksme: kalbant, valgant, ryjant ar žiovaujant. Vis dėlto apie jo veiklą dažniausiai susimąstome tik atsiradus diskomfortui.
„Denticijos“ specialistai pastebi, kad dažniausi pacientų nusiskundimai yra sąnario traškėjimas, įtampa, ribotas judesys ar dantų griežimas. Tačiau pojūčiai nebūtinai apsiriboja burnos sritimi – nemalonūs simptomai gali plisti į galvą, veidą, kaklą ir smilkinius.
Vien spragsėjimas nebūtinai reiškia sutrikimą. Tačiau jei kartu atsiranda skausmas, judesio ribotumas, išsižiojant apatinis žandikaulis krypsta į šoną ar darosi sunku ilgiau išlaikyti pravertą burną, pavyzdžiui, odontologo kėdėje, tokių signalų ignoruoti nereikėtų.
Paslėpti signalai – kas sukelia SAŽS sutrikimus?
Vienos priežasties dažniausiai nėra. SAŽS veikla glaudžiai susijusi su kramtomaisiais ir veido raumenimis, liežuvio padėtimi, kaklo bei galvos laikysena, sąkandžiu, kvėpavimo ir rijimo įpročiais.
Nemažą įtaką turi ir stresas. Įtemptą dieną, vairuodami ar susikaupę prie kompiuterio žmonės neretai nė nepastebi, kad stipriai sukanda dantis. Jei tai tampa nuolatiniu įpročiu, kramtomieji raumenys praktiškai negauna poilsio.
Panaši situacija gali tęstis ir miegant. Dantų griežimas ar stiprus sukandimas naktį kartais išduodamas ne tik nudilusių dantų, bet ir rytinio veido raumenų jautrumo, sunkumo ar nuovargio.
Kitais atvejais diskomfortas atsiranda po traumos ar operacijos, kartu su sąkandžio pokyčiais ar ortodontiniu gydymu. Todėl gydant vien tik vietą, kurioje jaučiamas skausmas, ne visuomet pavyksta pasiekti norimą rezultatą – reikia suprasti, kaip veikia visa susijusi sistema.
Pirmas žingsnis – išsiaiškinti priežastį
Žandikaulio kineziterapija nėra vien masažas ar trumpalaikis raumenų atpalaidavimas. Pirmojo vizito metu analizuojama, kaip atveriama burna, ar judesys yra tolygus ir simetriškas, kokia jo amplitudė, ar nėra skausmingų bei pernelyg įsitempusių raumenų.
Dėmesys skiriamas ir galvos, kaklo bei pečių juostos padėčiai, liežuvio funkcijai, kvėpavimo ir rijimo įpročiams. Kartais ne mažiau reikšminga tampa kasdienybė – ilgos valandos prie kompiuterio, darbo vietos ergonomika, įprotis laikyti sukąstus dantis ar nuolatinė raumenų įtampa. Surinkus šią informaciją sudaromas individualus terapijos planas.
Gydymo metu gali būti taikomos sąnario mobilizacijos, manualinės technikos veido, kaklo ir sprando srityje, darbas su kramtomaisiais raumenimis, judrumo ar stabilumo pratimai. Kai kuriais atvejais pasitelkiamos ir intraoralinės technikos, kai su tam tikrais raumenimis dirbama per burnos ertmę.
Tačiau nemaža progreso dalis priklauso nuo to, kas vyksta tarp vizitų. Individualiai parinkti pratimai padeda keisti ilgai susiformavusius judesių modelius, mažinti raumenų įtampą ir palaipsniui atkurti natūralesnę funkciją.
Vieniems pagerėjimas pastebimas po kelių susitikimų, kitiems prireikia ilgesnio terapijos kurso. Trukmė priklauso nuo simptomų kilmės, jų trukmės ir kasdien atliekamų rekomendacijų.
Kai dėmesio reikia ne tik sąnariui
Kai kuriais atvejais žandikaulio kineziterapija derinama su miofunkcine terapija. Ji orientuota į taisyklingą liežuvio padėtį bei kvėpavimo, rijimo ir kramtymo funkcijas.
Pavyzdžiui, jei ramybės metu liežuvis laikomas netaisyklingai arba rijimo metu stumiamas tarp dantų, ilgainiui tai gali paveikti visos burnos ir veido raumenų sistemos veiklą.
Miofunkcinė terapija gali būti aktuali ir ortodontinio gydymo metu. Dantų padėties pakeitimas yra tik viena gydymo dalis – ne mažiau reikšminga tai, kaip po pokyčių prisitaiko liežuvis ir aplinkiniai raumenys. Taisyklinga jų funkcija padeda palaikyti stabilesnį rezultatą.
Kada verta kreiptis į specialistą?
Vienkartinis trakštelėjimas žiovaujant dar nėra priežastis sunerimti. Daugiau dėmesio verta skirti tada, kai pojūčiai kartojasi arba pradeda trukdyti kasdienybei: sunku plačiai išsižioti, sąnarys skauda, burna tarsi „užstringa“, rytais jaučiama ryški raumenų įtampa, tampa nepatogu kramtyti ar ilgiau kalbėti.
Galvos, veido ar ausies srities skausmai gali turėti daugybę priežasčių, todėl žandikaulio kineziterapija nėra universalus sprendimas kiekvienu atveju. Prireikus gali būti rekomenduojama odontologo, ortodonto, burnos chirurgo, LOR gydytojo ar kito specialisto konsultacija.
Terapijos tikslas – ne vien sumažinti jaučiamą diskomfortą. Ne mažiau reikšminga suprasti, kas jį sukelia ir palaiko. Vienu atveju daugiau dėmesio prireiks sąnario judesiui, kitu – raumenų būklei, laikysenai ar kasdieniams įpročiams, kurių žmogus iki tol nė nesiejo su savo savijauta.
Kuo anksčiau atpažįstama problema ir jos priežastys, tuo lengviau pasirinkti tinkamą pagalbos kelią. Jei jaučiate minėtus simptomus, kviečiame nedelsti ir registruotis konsultacijai pas mūsų veido ir žandikaulio kineziterapeutes Vilniuje – Smėlio g. 20 arba Bičiulių g. 36, ir Kaune – Kovo 11-osios g. 49.
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