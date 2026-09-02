Gali būti simptomas
Nuovargis šiuolaikiniame pasaulyje dažnai tampa norma. Greitas gyvenimo tempas, nuolatinis skubėjimas, darbo ir poilsio disbalansas, miego trūkumas – su tuo daugelis susitaiko kaip su neišvengiama kasdienybės dalimi. Tačiau šeimos gydytoja Kristina Lebedevaitė pabrėžia, kad ilgiau nei pusę metų trunkantis nuovargis jau laikomas lėtiniu ir gali signalizuoti kur kas daugiau nei paprastą pervargimą.
Šią būseną gali patirti bet kuris žmogus, nepriklausomai nuo amžiaus ar gyvenimo būdo. Vis dėlto svarbu suprasti, kad lėtinis nuovargis dažniausiai nėra savarankiška liga. „Dažniausiai tai būna įvairių ligų simptomas“, – pažymi gydytoja.
Kitaip tariant, tai tarsi viršūnė ledkalnio, po kuriuo gali slypėti tiek gana paprasti, tiek ir labai rimti sveikatos sutrikimai.
Nuovargis tampa signalu
Lėtinio nuovargio priežastys, pasak K. Lebedevaitės, gali būti labai įvairios. Vienais atvejais tai gyvenimo būdo padarinys – nesureguliuotas darbo ir poilsio režimas, nuolatinis stresas, per didelis fizinis ar emocinis krūvis. Tokiais atvejais organizmas tiesiog nebespėja atsigauti.
Tačiau ne viskas taip paprasta. Gydytojos teigimu, nuolatinis nuovargis gali būti susijęs ir su sveikatos sutrikimais: depresija, vitaminų ar mikroelementų stoka, mažakraujyste, gliuteno ar histamino netoleravimu.
Moterims jis neretai siejamas su ginekologinėmis ligomis, tokiomis kaip endometriozė ar gimdos miomos. Kartais nuovargis gali būti ir rimtesnių ligų – net onkologinių ar autoimuninių – simptomas.
„Egzistuoja ir atskira būklė – lėtinio nuovargio sindromas, dar vadinamas mialginiu encefalomielitu. Ji dažniausiai pasireiškia po virusinių infekcijų ir pasižymi itin specifiniu bruožu: net minimalus fizinis ar protinis krūvis gali sukelti ilgalaikį, iki kelių parų trunkantį išsekimą. Tokiems žmonėms net minimalių pastangų reikalaujančios kasdienės veiklos gali tapti rimtu iššūkiu“, – aiškina specialistė.
Nuo pokalbio iki tyrimų
Viena didžiausių klaidų, anot K. Lebedevaitės, – nuovargį ignoruoti. Tikintis, kad praeis savaime, galima praleisti momentą, kai organizmas dar siunčia ankstyvus įspėjimus. Pasak gydytojos, dažniausiai ši būklė išgydoma, tačiau tik tuo atveju, jei laiku nustatoma priežastis.
Gydytojui, į kurį kreipiasi ilgalaikiu nuovargiu besiskundžiantis pacientas, svarbu nusiskundimų neignoruoti ir vertinti visumą – ne tik simptomą, bet ir žmogaus gyvenimo būdą, ligos istoriją, emocinę būklę.
„Niekada neturiu išankstinio nusistatymo, kol nesusipažįstu su visa paciento ligos istorija“, – sako K. Lebedevaitė. Tai reiškia, kad kiekvienas atvejis yra individualus, o vieno universalaus atsakymo, kodėl atsiranda lėtinis nuovargis, nėra.
Pirmas žingsnis dažniausiai būna paprasčiausias – poilsis. Daliai žmonių pakanka kelių savaičių atostogų, kad organizmas atsigautų. Jei ir tada nuovargis nepraeina, tai jau signalas, kad reikėtų ieškoti giliau.
Tokiu atveju rekomenduojama atlikti bazinius kraujo tyrimus – įvertinti hemoglobino, feritino, vitamino D kiekį. Šie rodikliai, pasak medikės, gali atskleisti dažnas nuovargio priežastis, susijusias su organizmo resursų stoka.
„Ne mažiau svarbi mikroelementų ir vitaminų pusiausvyra. Kai organizmui trūksta svarbių medžiagų, ląstelės negali efektyviai gaminti energijos, todėl atsiranda nuolatinio išsekimo jausmas. Svarbu atkurti trūkstamų medžiagų deficitą, kad ląstelės galėtų gaminti energiją ir vykdyti visus fiziologinius procesus tinkamai. Atkūrus pusiausvyrą, dažnai pagerėja ne tik fizinė, bet ir emocinė savijauta“, – sako K. Lebedevaitė.
Kaina didelė
„Lėtinis nuovargis – ne tik diskomfortas, – pabrėžia pašnekovė. – Ilgainiui tai gali turėti rimtų padarinių. Priklausomai nuo priežasties, gali progresuoti pagrindinė liga, kurios vienas simptomų yra nuovargis, atsirasti komplikacijų. Be to, nuolatinis išsekimas neretai veda prie emocinių sutrikimų – depresijos, perdegimo.“
Blogėja ir paciento kasdienės funkcijos: mažėja darbingumas, sunkiau susikaupti, prastėja gyvenimo kokybė. Tai tampa uždaru ratu, kuriame nuovargis sukelia kitų sutrikimų, o šie dar labiau stiprina nuovargį.
Lėtinis nuovargis – ne silpnumo ženklas ir ne tik intensyvaus gyvenimo padarinys. Tai organizmo kalba, kurią verta išgirsti. Kartais užtenka sulėtinti tempą ir daugiau ilsėtis, tačiau kartais tai kvietimas atidžiau pažvelgti į savo sveikatą. Kuo anksčiau šis signalas bus išgirstas, tuo lengviau bus sugrįžti į visavertę, energijos kupiną kasdienybę.
Dažniausios lėtinio nuovargio priežastys
Įvairių vitaminų ir mineralų trūkumas:
-
geležies stoka (kartu gali būti ir odos, nagų problemų, slinkti plaukai, varginti neramių kojų sindromas ir kt.),
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vitamino D stoka (gali skaudėti raumenis, varginti dažnos infekcijos, kaulų lūžiai ir kt.),
-
vitamino B12, folio rūgšties ir kt. stoka.
Širdies ir kraujagyslių ligos:
-
širdies ritmo sutrikimai (labiau jaučiamas diskomfortas krūtinėje, širdies daužymosi jausmas),
-
ortostazės netoleravimas (pakeitus padėtį atsirandantis galvos svaigimas, bendras silpnumas, širdies permušimai, kojų, rankų tirpimai),
-
širdies nepakankamumas (kartu jaučiamas dusulys, sumažėjusi fizinio krūvio tolerancija),
-
venų varikozė (sunkumas ir diskomfortas kojose).
Nervų sistemos ligos:
-
išsėtinė sklerozė (dėl nykstančio nervinio audinio atsiranda galūnių silpnumas, koordinacijos sutrikimų, regos problemų),
-
miastenija (raumenų silpnumas, progresuojantis per dieną),
-
Parkinsono liga (dėl tam tikrų nervinių struktūrų nykimo atsiradę sukaustyti judesiai, galūnių drebėjimas ir kt.),
-
smulkiųjų skaidulų polineuropatija (gali sutrikti ar pakisti jutimai galūnėse, kilti virškinimo ar kitokių problemų).
Virškinimo ligos:
-
celiakija (raumenų skausmas, smegenų rūkas, migrena ir pan.),
- H. Pylori infekcija (skrandžio bakterija, trukdanti įsisavinti kitas medžiagas),
-
dirgliosios žarnos sindromas,
-
hepatitai,
-
uždegiminės žarnų ligos.
Endokrininės ligos:
-
angliavandenių apykaitos sutrikimai (cukrinis diabetas, prediabetas ir kt. gali sukelti silpnumo epizodų dėl per didelio ar per mažo cukraus kiekio kraujyje),
-
skydliaukės ligos,
-
antinksčių problemos,
-
lėtinės ligos (ŽIV, sifilis, Epšteino-Baro virusas, tuberkuliozė ir kt.),
-
autoimuninės ligos (alergijos, mastocitų aktyvacijos sindromas (MCAS), sisteminė raudonoji vilkligė, Sjogreno sindromas ir kt.).
Atraminio-judamojo aparato ligos:
-
hipermobilumo sindromai (dėl per didelio lankstumo jaučiamas skausmas, nes nėra stabilumo tose vietose, kur turėtų būti),
-
reumatoidinis artritas (dažni sąnarių skausmai ir uždegimai, silpnėjanti jų funkcija, mažėjanti amplitudė),
-
fibromialgija (visų raumenų skausmai).
Urogenitalinės ligos:
-
endometriozė (išplitęs gimdos gleivinės audinys už gimdos ribų sukelia skausmų antroje ciklo pusėje įvairiose pilvo vietose),
-
lėtinė inkstų liga (dėl prastėjančios inkstų funkcijos kaupiasi medžiagų apykaitos produktai ir sukelia komplikacijų),
-
intersticinis cistitas (dažnas ir skausmingas šlapinimasis kelia diskomfortą),
-
prostatos hiperplazija (labiausiai išreikšti naktinio šlapinimosi epizodai, apsunkintas šlapinimasis),
-
gimdos miomos (dėl per gausaus kraujavimo vystosi mažakraujystė, sunkumas pilvo apačioje sukelia nuolatinį pilnumo jausmą).
Onkologinės ligos ir paraneoplastiniai sindromai.
Kvėpavimo sistemos ligos:
-
astma ir lėtinė obstrukcinė plaučių liga (dėl lėtinio kvėpavimo nepakankamumo, skrepliavimo, kosėjimo mažėja fizinio krūvio toleravimas),
-
OMAS (knarkimas ar kvėpavimo pauzės miegant neleidžia pailsėti ir sukelia mieguistumą ir nuovargį dieną),
-
psichikos ligos, tokios kaip depresija, ADHD, gali sukelti nuovargio pojūtį, kuris trukdo kasdienei veiklai).
Nepakankama mityba:
-
per mažai suvartojamų kalorijų, per ilgas badavimas gali sukelti silpnumą, raumeninės masės nykimą.
Vartojami medikamentai:
-
miorelaksantai, antihistamininiai vaistai, beta blokatoriai, antidepresantai, opioidai ir kt.
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