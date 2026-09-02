 Nuo­var­gio, ku­ris ne­praei­na, ne­ga­li­ma ignoruoti

Nuo­var­gio, ku­ris ne­praei­na, ne­ga­li­ma ignoruoti

2026-09-02 12:00
Danutė Savickaitė

Nuo­var­gis dau­ge­liui pa­žįs­ta­mas kaip lai­ki­nas sig­na­las, kad kū­nui rei­kia poil­sio. Ta­čiau kai jis tam­pa nuo­la­ti­niu pa­ly­do­vu ir ne­praei­na net po ra­mių ato­sto­gų, ver­ta su­klus­ti. Lė­ti­nis nuo­var­gis ga­li bū­ti ne tik gy­ve­ni­mo tem­po pa­da­ri­nys, bet ir svar­bus or­ga­niz­mo siun­čia­mas ženk­las, ku­rio ig­no­ruo­ti ne­va­lia.

Ga­li bū­ti simp­to­mas

Nuo­var­gis šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je daž­nai tam­pa nor­ma. Grei­tas gy­ve­ni­mo tem­pas, nuo­la­ti­nis sku­bė­ji­mas, dar­bo ir poil­sio dis­ba­lan­sas, mie­go trū­ku­mas – su tuo dau­ge­lis su­si­tai­ko kaip su neiš­ven­gia­ma kas­die­ny­bės da­li­mi. Ta­čiau šei­mos gy­dy­to­ja Kris­ti­na Le­be­de­vai­tė pa­brė­žia, kad il­giau nei pu­sę me­tų trun­kan­tis nuo­var­gis jau lai­ko­mas lė­ti­niu ir ga­li sig­na­li­zuo­ti kur kas dau­giau nei pa­pras­tą per­var­gi­mą.

Šią bū­se­ną ga­li pa­tir­ti bet ku­ris žmo­gus, ne­prik­lau­so­mai nuo am­žiaus ar gy­ve­ni­mo bū­do. Vis dėl­to svar­bu su­pras­ti, kad lė­ti­nis nuo­var­gis daž­niau­siai nė­ra sa­va­ran­kiš­ka li­ga. „Daž­niau­siai tai bū­na įvai­rių li­gų simp­to­mas“, – pa­žy­mi gy­dy­to­ja.

Ki­taip ta­riant, tai tar­si vir­šū­nė led­kal­nio, po ku­riuo ga­li sly­pė­ti tiek ga­na pa­pras­ti, tiek ir la­bai rim­ti svei­ka­tos su­tri­ki­mai.

Nuo­var­gis tam­pa sig­na­lu

Lė­ti­nio nuo­var­gio prie­žas­tys, pa­sak K. Le­be­de­vai­tės, ga­li bū­ti la­bai įvai­rios. Vie­nais at­ve­jais tai gy­ve­ni­mo bū­do pa­da­ri­nys – ne­su­re­gu­liuo­tas dar­bo ir poil­sio re­ži­mas, nuo­la­ti­nis stre­sas, per di­de­lis fi­zi­nis ar emo­ci­nis krū­vis. To­kiais at­ve­jais or­ga­niz­mas tie­siog ne­bes­pė­ja at­si­gau­ti.

Ta­čiau ne vis­kas taip pa­pras­ta. Gy­dy­to­jos tei­gi­mu, nuo­la­ti­nis nuo­var­gis ga­li bū­ti su­si­jęs ir su svei­ka­tos su­tri­ki­mais: dep­re­si­ja, vi­ta­mi­nų ar mik­roe­le­men­tų sto­ka, ma­žak­rau­jys­te, gliu­te­no ar his­ta­mi­no ne­to­le­ra­vi­mu.

Mo­te­rims jis ne­re­tai sie­ja­mas su gi­ne­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis, to­kio­mis kaip en­do­met­rio­zė ar gim­dos mio­mos. Kar­tais nuo­var­gis ga­li bū­ti ir rim­tes­nių li­gų – net on­ko­lo­gi­nių ar au­toi­mu­ni­nių – simp­to­mas.

„Eg­zis­tuo­ja ir at­ski­ra būk­lė – lė­ti­nio nuo­var­gio sind­ro­mas, dar va­di­na­mas mial­gi­niu en­ce­fa­lo­mie­li­tu. Ji daž­niau­siai pa­si­reiš­kia po vi­ru­si­nių in­fek­ci­jų ir pa­si­žy­mi itin spe­ci­fi­niu bruo­žu: net mi­ni­ma­lus fi­zi­nis ar pro­ti­nis krū­vis ga­li su­kel­ti il­ga­lai­kį, iki ke­lių pa­rų trun­kan­tį iš­se­ki­mą. To­kiems žmo­nėms net mi­ni­ma­lių pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­čios kas­die­nės veik­los ga­li tap­ti rim­tu iš­šū­kiu“, – aiš­ki­na spe­cia­lis­tė.

Kristina Lebedevaitė
Kristina Lebedevaitė / Asmeninio archyvo nuotr.

Nuo po­kal­bio iki ty­ri­mų

Vie­na di­džiau­sių klai­dų, anot K. Le­be­de­vai­tės, – nuo­var­gį ig­no­ruo­ti. Ti­kin­tis, kad praeis sa­vai­me, ga­li­ma pra­leis­ti mo­men­tą, kai or­ga­niz­mas dar siun­čia anks­ty­vus įspė­ji­mus. Pa­sak gy­dy­to­jos, daž­niau­siai ši būk­lė iš­gy­do­ma, ta­čiau tik tuo at­ve­ju, jei lai­ku nu­sta­to­ma prie­žas­tis.

Gy­dy­to­jui, į ku­rį krei­pia­si il­ga­lai­kiu nuo­var­giu be­si­skun­džian­tis pa­cien­tas, svar­bu nu­si­skun­di­mų neig­no­ruo­ti ir ver­tin­ti vi­su­mą – ne tik simp­to­mą, bet ir žmo­gaus gy­ve­ni­mo bū­dą, li­gos is­to­ri­ją, emo­ci­nę būk­lę.

„Nie­ka­da ne­tu­riu išanks­ti­nio nu­si­sta­ty­mo, kol ne­su­si­pa­žįs­tu su vi­sa pa­cien­to li­gos is­to­ri­ja“, – sa­ko K. Le­be­de­vai­tė. Tai reiš­kia, kad kiek­vie­nas at­ve­jis yra in­di­vi­dua­lus, o vie­no uni­ver­sa­laus at­sa­ky­mo, ko­dėl at­si­ran­da lė­ti­nis nuo­var­gis, nė­ra.

Pir­mas žings­nis daž­niau­siai bū­na pa­pras­čiau­sias – poil­sis. Da­liai žmo­nių pa­kan­ka ke­lių sa­vai­čių ato­sto­gų, kad or­ga­niz­mas at­si­gau­tų. Jei ir ta­da nuo­var­gis ne­praei­na, tai jau sig­na­las, kad rei­kė­tų ieš­ko­ti gi­liau.

To­kiu at­ve­ju re­ko­men­duo­ja­ma at­lik­ti ba­zi­nius krau­jo ty­ri­mus – įver­tin­ti he­mog­lo­bi­no, fe­ri­ti­no, vi­ta­mi­no D kie­kį. Šie ro­dik­liai, pa­sak me­di­kės, ga­li at­skleis­ti daž­nas nuo­var­gio prie­žas­tis, su­si­ju­sias su or­ga­niz­mo re­sur­sų sto­ka.

„Ne ma­žiau svar­bi mik­roe­le­men­tų ir vi­ta­mi­nų pu­siaus­vy­ra. Kai or­ga­niz­mui trūks­ta svar­bių me­džia­gų, ląs­te­lės ne­ga­li efek­ty­viai ga­min­ti ener­gi­jos, to­dėl at­si­ran­da nuo­la­ti­nio iš­se­ki­mo jaus­mas. Svar­bu at­kur­ti trūks­ta­mų me­džia­gų de­fi­ci­tą, kad ląs­te­lės ga­lė­tų ga­min­ti ener­gi­ją ir vyk­dy­ti vi­sus fi­zio­lo­gi­nius pro­ce­sus tin­ka­mai. At­kū­rus pu­siaus­vy­rą, daž­nai pa­ge­rė­ja ne tik fi­zi­nė, bet ir emo­ci­nė sa­vi­jau­ta“, – sa­ko K. Le­be­de­vai­tė.

Interneto nuotr.

Kai­na di­de­lė

„Lė­ti­nis nuo­var­gis – ne tik dis­kom­for­tas, – pa­brė­žia pa­šne­ko­vė. – Il­gai­niui tai ga­li tu­rė­ti rim­tų pa­da­ri­nių. Prik­lau­so­mai nuo prie­žas­ties, ga­li pro­gre­suo­ti pa­grin­di­nė li­ga, ku­rios vie­nas simp­to­mų yra nuo­var­gis, at­si­ras­ti komp­li­ka­ci­jų. Be to, nuo­la­ti­nis iš­se­ki­mas ne­re­tai ve­da prie emo­ci­nių su­tri­ki­mų – dep­re­si­jos, per­de­gi­mo.“

Blo­gė­ja ir pa­cien­to kas­die­nės funk­ci­jos: ma­žė­ja dar­bin­gu­mas, sun­kiau su­si­kaup­ti, pra­stė­ja gy­ve­ni­mo ko­ky­bė. Tai tam­pa už­da­ru ra­tu, ku­ria­me nuo­var­gis su­ke­lia ki­tų su­tri­ki­mų, o šie dar la­biau stip­ri­na nuo­var­gį.

Lė­ti­nis nuo­var­gis – ne silp­nu­mo ženk­las ir ne tik in­ten­sy­vaus gy­ve­ni­mo pa­da­ri­nys. Tai or­ga­niz­mo kal­ba, ku­rią ver­ta iš­girs­ti. Kar­tais už­ten­ka su­lė­tin­ti tem­pą ir dau­giau il­sė­tis, ta­čiau kar­tais tai kvie­ti­mas ati­džiau pa­žvelg­ti į sa­vo svei­ka­tą. Kuo anks­čiau šis sig­na­las bus iš­girs­tas, tuo leng­viau bus su­grįž­ti į vi­sa­ver­tę, ener­gi­jos ku­pi­ną kas­die­ny­bę.

Daž­niau­sios lė­ti­nio nuo­var­gio prie­žas­tys

Įvai­rių vi­ta­mi­nų ir mi­ne­ra­lų trū­ku­mas:

  • ge­le­žies sto­ka (kar­tu ga­li bū­ti ir odos, na­gų pro­ble­mų, slink­ti plau­kai, var­gin­ti ne­ra­mių ko­jų sind­ro­mas ir kt.),

  • vi­ta­mi­no D sto­ka (ga­li skau­dė­ti rau­me­nis, var­gin­ti daž­nos in­fek­ci­jos, kau­lų lū­žiai ir kt.),

  • vi­ta­mi­no B12, fo­lio rūgš­ties ir kt. sto­ka.

Šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos:

  • šir­dies rit­mo su­tri­ki­mai (la­biau jau­čia­mas dis­kom­for­tas krū­ti­nė­je, šir­dies dau­žy­mo­si jaus­mas),

  • or­tos­ta­zės ne­to­le­ra­vi­mas (pa­kei­tus pa­dė­tį at­si­ran­dan­tis gal­vos svai­gi­mas, bend­ras silp­nu­mas, širdies per­mu­ši­mai, ko­jų, ran­kų tir­pi­mai),

  • šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mas (kar­tu jau­čia­mas du­su­lys, su­ma­žė­ju­si fi­zi­nio krū­vio to­le­ran­ci­ja),

  • ve­nų va­ri­ko­zė (sun­ku­mas ir dis­kom­for­tas ko­jo­se).

Ner­vų sis­te­mos li­gos:

  • iš­sė­ti­nė skle­ro­zė (dėl nyks­tan­čio ner­vi­nio au­di­nio at­si­ran­da ga­lū­nių silp­nu­mas, koor­di­na­ci­jos sutriki­mų, re­gos pro­ble­mų),

  • mias­te­ni­ja (rau­me­nų silp­nu­mas, pro­gre­suo­jan­tis per dieną),

  • Par­kin­so­no li­ga (dėl tam tik­rų ner­vi­nių struk­tū­rų ny­ki­mo at­si­ra­dę su­kaus­ty­ti ju­de­siai, ga­lū­nių drebėji­mas ir kt.),

  • smul­kių­jų skai­du­lų po­li­neu­ro­pa­ti­ja (ga­li su­trik­ti ar pa­kis­ti ju­ti­mai ga­lū­nė­se, kil­ti virš­ki­ni­mo ar ki­to­kių pro­ble­mų).

Virš­ki­ni­mo li­gos:

  • ce­lia­ki­ja (rau­me­nų skaus­mas, sme­ge­nų rū­kas, mig­re­na ir pan.),

  • H. Py­lo­ri in­fek­ci­ja (skran­džio bak­te­ri­ja, truk­dan­ti įsi­sa­vin­ti ki­tas me­džia­gas),

  • dirg­lio­sios žar­nos sind­ro­mas,

  • he­pa­ti­tai,

  • už­de­gi­mi­nės žar­nų li­gos.

En­dok­ri­ni­nės li­gos:

  • ang­lia­van­de­nių apy­kai­tos su­tri­ki­mai (cuk­ri­nis dia­be­tas, pre­dia­be­tas ir kt. ga­li su­kel­ti silp­nu­mo epizo­dų dėl per di­de­lio ar per ma­žo cuk­raus kie­kio krau­jy­je),

  • skyd­liau­kės li­gos,

  • an­tinks­čių pro­ble­mos,

  • lė­ti­nės li­gos (ŽIV, si­fi­lis, Epšteino-Ba­ro vi­ru­sas, tu­ber­ku­lio­zė ir kt.),

  • au­toi­mu­ni­nės li­gos (aler­gi­jos, mas­to­ci­tų ak­ty­va­ci­jos sind­ro­mas (MCAS), sis­te­mi­nė rau­do­no­ji vilk­li­gė, Sjog­re­no sind­ro­mas ir kt.).

At­ra­mi­nio-ju­da­mo­jo apa­ra­to li­gos:

  • hi­per­mo­bi­lu­mo sind­ro­mai (dėl per di­de­lio lanks­tu­mo jau­čia­mas skaus­mas, nes nė­ra sta­bi­lu­mo to­se vie­to­se, kur tu­rė­tų bū­ti),

  • reu­ma­toi­di­nis art­ri­tas (daž­ni są­na­rių skaus­mai ir už­de­gi­mai, silp­nė­jan­ti jų funk­ci­ja, ma­žė­jan­ti amplitu­dė),

  • fib­ro­mial­gi­ja (vi­sų rau­me­nų skaus­mai).

Uro­ge­ni­ta­li­nės li­gos:

  • en­do­met­rio­zė (iš­pli­tęs gim­dos glei­vi­nės au­di­nys už gim­dos ri­bų su­ke­lia skaus­mų ant­ro­je cik­lo pusėje įvai­rio­se pil­vo vie­to­se),

  • lė­ti­nė inks­tų li­ga (dėl pra­stė­jan­čios inks­tų funk­ci­jos kau­pia­si me­džia­gų apy­kai­tos pro­duk­tai ir sukelia komp­li­ka­ci­jų),

  • in­ters­ti­ci­nis cis­ti­tas (daž­nas ir skaus­min­gas šla­pi­ni­ma­sis ke­lia dis­kom­for­tą),

  • pro­sta­tos hi­perp­la­zi­ja (la­biau­siai iš­reikš­ti nak­ti­nio šla­pi­ni­mo­si epi­zo­dai, ap­sun­kin­tas šla­pi­ni­ma­sis),

  • gim­dos mio­mos (dėl per gau­saus krau­ja­vi­mo vys­to­si ma­žak­rau­jys­tė, sun­ku­mas pil­vo apa­čio­je sukelia nuo­la­ti­nį pil­nu­mo jaus­mą).

On­ko­lo­gi­nės li­gos ir pa­ra­neop­las­ti­niai sind­ro­mai.

Kvė­pa­vi­mo sis­te­mos li­gos:

  • ast­ma ir lė­ti­nė obst­ruk­ci­nė plau­čių li­ga (dėl lė­ti­nio kvė­pa­vi­mo ne­pa­kan­ka­mu­mo, skrep­lia­vi­mo, kosė­ji­mo ma­žė­ja fi­zi­nio krū­vio to­le­ra­vi­mas),

  • OMAS (knar­ki­mas ar kvė­pa­vi­mo pau­zės mie­gant ne­lei­džia pail­sė­ti ir su­ke­lia mie­guis­tu­mą ir nuovargį die­ną),

  • psi­chi­kos li­gos, to­kios kaip dep­re­si­ja, ADHD, ga­li su­kel­ti nuo­var­gio po­jū­tį, ku­ris truk­do kas­die­nei veik­lai).

Ne­pa­kan­ka­ma mi­ty­ba:

  • per ma­žai su­var­to­ja­mų ka­lo­ri­jų, per il­gas ba­da­vi­mas ga­li su­kel­ti silp­nu­mą, rau­me­ni­nės masės nykimą.

Var­to­ja­mi me­di­ka­men­tai:

  • mio­re­lak­san­tai, an­ti­his­ta­mi­ni­niai vais­tai, be­ta blo­ka­to­riai, an­ti­dep­re­san­tai, opioi­dai ir kt.

Šiame straipsnyje:
nuovargis
ligos
lėtinis nuovargis
pervargimas

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