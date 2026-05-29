Nustokite daryti šią klaidą tualete: rizikuojate rimtomis sveikatos problemomis

Nors dauguma iš mūsų apie savo tualeto įpročius nesusimąsto, kol neatsiranda problemų, ekspertai pabrėžia – tuštinimosi grafikas gali labai daug pasakyti apie bendrą sveikatos būklę. Tam įtakos turi viskas: nuo mitybos ir išgeriamo vandens kiekio iki streso, miego kokybės ir net žarnyno bakterijų.
Kaip leidiniui „New York Post“ teigė gastroenterologai, „normalaus“ tuštinimosi ribos yra gana plačios, tačiau tam tikri įpročiai vis dėlto rodo geresnę sveikatą.
„Normalu yra tuštintis nuo trijų kartų per dieną iki trijų kartų per savaitę. Visgi, tuštinimasis 1–2 kartus per dieną (išmatos turėtų būti tvirtos konsistencijos) dažniausiai rodo sveikiausią žarnyno mikrobiomą ir mažiausią toksinų kiekį kraujyje“, – paaiškino Malibu dirbanti gastroenterologė dr. Sabine Hazan.
Tuo tarpu virškinimo sistemos ligų ekspertas dr. Jasonas Korenblitas pridūrė, kad reguliarumas yra daug svarbesnis nei konkretus skaičius.
Kokie yra vidurių užkietėjimo požymiai?
„Jei tuštinamasi rečiau nei tris kartus per savaitę, o išmatos yra kietos, procesas reikalauja pastangų arba sukelia skausmą – tai gali rodyti vidurių užkietėjimą, – teigė dr. J. Korenblitas. – O štai labai dažnos ir skystos išmatos gali įspėti apie viduriavimą.“
Ekspertai taip pat paaiškino, kodėl daugelis žmonių norą bėgti į tualetą pajunta vos pabudę ryte.
Dr. J. Korenblito teigimu, mūsų organizmas veikia pagal cirkadinį ritmą – vidinį laikrodį, kuris reguliuoja viską: nuo miego ir hormonų iki virškinimo.
„Dienos metu storoji žarna paprastai būna aktyvesnė, o naktį jos veikla sulėtėja, – aiškino jis. – Šį ritmą formuoja smegenų laikrodis, valgiai, hormonai, nervų sistema ir pačio žarnyno vidinis ritmas.“
Būtent todėl pusryčiai ar rytinis kavos puodelis žmones dažnai iškart nuginamos į tualetą.
„Kai kurie žmonės norą tuštintis pajunta praėjus vos kelioms minutėms ar valandai po valgio – taip suveikia skrandžio ir storosios žarnos (gastrokolikinis) refleksas, – sakė dr. J. Korenblitas. – Tai visiškai normali reakcija, kurios metu skrandis „praneša“ storajai žarnai: „Atlaisvink vietos, ką tik atkeliavo naujo maisto“.
Ir nors kai kurie baiminasi, kad maistas per jų organizmą tiesiog „perlekia“, gydytojas nuramino: po valgio pasišalina senos, žarnyne jau buvusios atliekos, o ne tai, ką ką tik suvalgėte.
Kada yra geriausias metas tuštintis?
Koks gi laikas yra idealus? „Paprastai tai yra rytas, – teigė dr. S. Hazan. – Storoji žarna prabunda kartu su jumis ir atsikėlus ima stipriai trauktis. Be to, ryte šokteli kortizolio (streso hormono) kiekis, kuris taip pat skatina žarnyno veiklą.“
Šis laikas idealiai tinka kavos mėgėjams, nes kofeinas suaktyvina virškinimą ir skatina žarnyno judesius.
Vis dėlto ekspertai pabrėžia, kad vieno idealaus grafiko visiems nėra.
„Jei jūsų įprastas režimas yra tuštintis per pietus arba vakare, ir tai darote sveikai – viskas yra gerai“, – pridūrė dr. J. Korenblitas.
Pagrindinis dalykas, ko gydytojai primygtinai nerekomenduoja daryti – tai per ilgai sėdėti ant tualeto ir stengtis išspausti rezultatą jėga.
Ekspertų teigimu, stanginimasis ar ilgas sėdėjimas tualete gali padidinti hemorojaus ir dubens dugno problemų riziką. Vietoj to dr. J. Korenblitas pataria tiesiog įsiklausyti į savo kūną, atsipalaiduoti ir tualete praleisti ne ilgiau kaip 5–10 minučių. Jei nieko nepavyko, geriau bandyti vėliau.
Trumpai tariant: jei organizmas siunčia signalą, kad laikas – jokiu būdu to neignoruokite.
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