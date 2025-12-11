NVSC: daugiau gyventojų galės nemokamai pasiskiepyti nuo erkinio encefalito

„Ši amžiaus grupė pasirinkta remiantis epidemiologiniais duomenimis – būtent tarp 50–60 metų asmenų registruojamas didžiausias sergamumas ir sunkiausios ligos pasekmės. Tai ekonomiškai aktyvūs gyventojai, todėl susirgimas gali lemti reikšmingų ekonominių nuostolių. Mokslinių tyrimų duomenimis, vidutinis erkinio encefalitu sergančiųjų amžius Lietuvoje siekia apie 55 metus“, – pranešime nurodė NVSC.
Iki šiol nemokamai šia vakcina galėjo pasiskiepyti 50–55 metų asmenys.
Be to, centras taip pat pranešė, kad paankstinta skiepijimo nuo pneumokokinės infekcijos amžiaus riba.
Dabar nemokamai skiepytis galės 65 metų ir vyresni asmenys. Iki šiol ši galimybė buvo taikoma 75 metų ir vyresniems gyventojams.
