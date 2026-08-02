 NVSC: Lietuvoje daugėja nustatomų lėtinio hepatito C atvejų

NVSC: Lietuvoje daugėja nustatomų lėtinio hepatito C atvejų

2026-08-02 00:35
ELTOS inf.

 Lietuvoje dažniausiai diagnozuojami virusiniai hepatitai A, B ir C. Nors ūminių hepatitų B ir C atvejų šalyje nustatoma nedaug, lėtinės šių infekcijų formos išlieka aktualia visuomenės sveikatos problema, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

<span>NVSC: Lietuvoje daugėja nustatomų lėtinio hepatito C atvejų</span>
NVSC: Lietuvoje daugėja nustatomų lėtinio hepatito C atvejų / J. Elinsko/ELTOS nuotr.

Centro duomenimis, pernai ūminio hepatito B sergamumo rodiklis Lietuvoje siekė 0,48 atvejo, ūminio hepatito C – 0,45 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Tuo metu lėtinio hepatito B sergamumo rodiklis sudarė 8,06 atvejo, o lėtinio hepatito C – 43,65 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Sveikatos specialistų teigimu, didesnį registruojamų lėtinio hepatito C atvejų skaičių lemia nuo 2022 metų Lietuvoje vykdoma nemokama gyventojų patikra.

„Laiku diagnozavus infekciją, šiuolaikinis hepatito C gydymas, kompensuojamas valstybės lėšomis, daugumai pacientų leidžia sėkmingai pasveikti“, – pažymi NVSC.

Tuo metu virusinis hepatitas A Lietuvoje registruojamas palyginti retai. Centro duomenimis, 2025 metais šalyje užregistruota 20 šios infekcijos atvejų, iš kurių net 80 proc. buvo įvežtiniai – užsikrėsta keliaujant užsienyje.

Gyventojams primenama, kad nemokamai pasitikrinti dėl hepatito C gali 1945–1994 m. gimę gyventojai, nepriskiriami rizikos grupėms, taip pat rizikos grupėms priklausantys asmenys.

 
Šiame straipsnyje:
lėtinis hepatitas C
NVSC
lėtinis hepatitas B

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų