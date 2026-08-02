NVSC: Lietuvoje daugėja nustatomų lėtinio hepatito C atvejų

Centro duomenimis, pernai ūminio hepatito B sergamumo rodiklis Lietuvoje siekė 0,48 atvejo, ūminio hepatito C – 0,45 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Tuo metu lėtinio hepatito B sergamumo rodiklis sudarė 8,06 atvejo, o lėtinio hepatito C – 43,65 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Sveikatos specialistų teigimu, didesnį registruojamų lėtinio hepatito C atvejų skaičių lemia nuo 2022 metų Lietuvoje vykdoma nemokama gyventojų patikra.
„Laiku diagnozavus infekciją, šiuolaikinis hepatito C gydymas, kompensuojamas valstybės lėšomis, daugumai pacientų leidžia sėkmingai pasveikti“, – pažymi NVSC.
Tuo metu virusinis hepatitas A Lietuvoje registruojamas palyginti retai. Centro duomenimis, 2025 metais šalyje užregistruota 20 šios infekcijos atvejų, iš kurių net 80 proc. buvo įvežtiniai – užsikrėsta keliaujant užsienyje.
Gyventojams primenama, kad nemokamai pasitikrinti dėl hepatito C gali 1945–1994 m. gimę gyventojai, nepriskiriami rizikos grupėms, taip pat rizikos grupėms priklausantys asmenys.
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