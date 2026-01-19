 NVSC: praėjusią savaitę nuo gripo mirė vienuolika žmonių, nuo COVID-19 – du

NVSC: praėjusią savaitę nuo gripo mirė vienuolika žmonių, nuo COVID-19 – du

2026-01-19 16:14
BNS inf.

Praėjusią savaitę nuo gripo mirė vienuolika žmonių, nuo koronaviruso – du, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

NVSC: praėjusią savaitę nuo gripo mirė vienuolika žmonių, nuo COVID-19 – du
NVSC: praėjusią savaitę nuo gripo mirė vienuolika žmonių, nuo COVID-19 – du / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Pasak centro, nuo gripo mirę žmonės priklausė 70–79, 80–89 metų ir vyresnių nei 90 metų amžiaus grupėms, visi turėjo lėtinių ligų, devyni iš jų buvo nepasiskiepiję.

Nuo COVID-19 mirę du asmenys priklausė vyresnių nei 90 metų amžiaus grupėms, abu turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepiję.

Kaip teigiama NVSC pranešime, praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 225 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 22.

Sausio 12–18 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis buvo 965,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Antrąją metų savaitę jis buvo šiek tiek mažesnis – 892,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Mažiausias sergamumas išliko Panevėžio apskrityje, didžiausias – Šiaulių apskrityje.

Epideminį sergamumą siekė dvi savivaldybės – Pagėgių ir Šiaulių miesto.

NVSC specialistai atkreipia dėmesį, kad didžiausia gripo ir COVID-19 ligos komplikacijų ir mirties rizika kyla rizikos grupių asmenims, ypač vyresniems nei 65 metų ir sergantiems gretutinėmis ligomis.

Šiame straipsnyje:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
gripas
kovidas
COVID-19

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų