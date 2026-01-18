Paaiškino, kokių nugaros skausmų ignoruoti negalima

Pirmieji signalai
„Nugaros skausmas – vienas dažniausių skausmo tipų Lietuvoje. Daugybė žmonių skundžiasi maudimu tarp menčių. Dažnai tai yra pirmasis ženklas, kad viršutinė nugaros dalis kompensuoja netaisyklingą galvos ir pečių padėtį. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti kaip smulkūs pokyčiai, tačiau ilgainiui jie gali peraugti į tarpslankstelines išvaržas ar lėtinius skausmus“, – pranešime spaudai cituojama sanatorijos „Versmė“ fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja Jolanta Versekienė.
Remiantis tarptautine statistika ir atliktais epidemiologiniais tyrimais, skaičiuojama, kad apie 84 proc. suaugusiųjų bent kartą gyvenime susiduria su nugaros srities problemomis.
Vienas dažniausiai pasitaikančių pirmųjų požymių – nuolat šiek tiek pakelti, įtempti pečiai. Jie rodo, kad viršutinė trapecija ir kaklo raumenys dirba daugiau, nei turėtų. Nežymus galvos pasvirimas į vieną pusę – dar vienas ankstyvas signalas, išduodantis kaklo raumenų disbalansą.
„Žiūrint į telefoną, galva pasislenka į priekį beveik 3 cm. Tai smulkmena tik iš pirmo žvilgsnio, nes kaklui tokia padėtis prilygsta kelių papildomų kilogramų nešimui kasdien. Kai galva nuleista, o smakras atkištas, sutrinka kūno raumenų grandžių darbas. Tai gali sukelti ne tik nugaros, bet ir kojų ar galvos skausmus“, – sako J. Versekienė.
Specialistė atkreipia dėmesį, kad atsikišęs pilvas taip pat ne visuomet susijęs su antsvoriu. Neretai tai dubens pasvirimo padarinys. Netaisyklinga laikysena ne tik sukelia estetinį kūno pakitimą, bet ir ilgainiui gali sukelti degeneracinių stuburo pakitimų, raumenų disbalansą ir nervų sistemos sutrikimų. Ankstyvas netaisyklingos laikysenos atpažinimas ir korekcija – svarbus prevencinis žingsnis.
Priežastis kitoms ligoms
Anot J. Versekienės, nekoreguojant netaisyklingos laikysenos, vėliau gali nukentėti ir nervų sistema. Slankstelių ir diskų disbalansas gali spausti nervines šakneles, atsirasti skausmas, tirpimas, silpnumas galūnėse. Kuo ilgiau nervas dirginamas, tuo didesnė rizika, kad dalis pokyčių taps negrįžtami.
Netaisyklinga padėtis daro įtaką ir vidaus organų funkcijai. Specialistės teigimu, pasvirę pečiai ir deformuota krūtinės ląsta gali trikdyti kraujotaką, o netaisyklinga juosmens ir dubens padėtis – spausti pilvo ertmės organus.
„Dažnai žmonės metų metus gydo virškinimo sutrikimus ar pilvo pūtimą, nors dalis problemų susijusi su stuburu. Panašiai ir dėl šlapinimosi sutrikimų – juosmens ir kryžkaulio srityje spaudžiami nervai gali daryti įtaką pūslės kontrolei“, – aiškina gydytoja.
Nuolat būnant susikūprinus
Jei žmogus nuolat būna susikūprinęs, gali sutrikti diafragmos darbas – sumažėja plaučių talpa, atsiranda dusulys, kvėpavimas tampa paviršutiniškas, o nuovargis pajuntamas greičiau. Nors tai nereiškia, kad kiekvienas virškinimo ar kvėpavimo sutrikimas atsiranda dėl stuburo problemų, laikysenos ir stuburo būklės įvertinimas dažnai padeda nustatyti galimas negalavimų priežastis.
Žiūrint į telefoną, galva pasislenka į priekį beveik 3 cm. Tai smulkmena tik iš pirmo žvilgsnio, nes kaklui tokia padėtis prilygsta kelių papildomų kilogramų nešimui kasdien. Tai gali sukelti ne tik nugaros, bet ir kojų ar galvos skausmus.
„Jei nugaros skausmas atsiranda staiga, yra labai stiprus, nepraeina ramybės metu ar net pažadina naktį, būtina kreiptis į gydytoją. Ypač sunerimti reikėtų, jei kartu pasireiškia rankų ar kojų silpnumas, tirpimas, sutrinka judėjimo funkcija, šlapinimosi ir tuštinimosi funkcijos“, – priduria J. Versekienė.
Tokie simptomai gali rodyti rimtą apatinių stuburo nervų pažeidimą. Tai viena pavojingiausių nugaros skausmo priežasčių, reikalaujanti skubios medicininės intervencijos.
Kaip patiems įsivertinti laikyseną?
Pasak J. Versekienės, laikyseną įsivertinti galite ir patys – tam nereikia specialios įrangos, tik veidrodžio ir sienos.
1. Veidrodžio testas. Patikrinkite, ar galva tiesi, pečiai viename aukštyje, rankos ir pėdos simetriškos.
2. Profilio testas. Iš šono ausis, petys, klubas ir kulnas turi būti vienoje linijoje. Nuolat į priekį palinkusi galva – netaisyklingos padėties ženklas.
3. Sienos testas. Atsistokite nugara prie sienos – pakaušis ir mentės turi ją liesti, o svoris pasiskirstyti tolygiai.
„Taisyklinga laikysena reiškia padėtį, kurioje raumenys dirba efektyviai, o stuburas neperkraunamas. Jei matote akivaizdžią asimetriją, verta nedelsti ir kreiptis į kineziterapeutą, kuris skirs pratimų, leisiančių koreguoti laikyseną. Tai paprasčiau, nei gydyti apleistą problemą“, – sako gydytoja.
Patarimai, kaip išsaugoti sveiką stuburą
Pirmasis žingsnis – nuolat stebėti savo laikyseną. Patartina bent kelis kartus per dieną sąmoningai atsitiesti, pečius patempiant šiek tiek atgal, o kūno svorį tolygiai paskirstant ant abiejų pėdų.
Tai ypač svarbu ilgai sėdint. Rekomenduojama bent kas 30–60 minučių atsistoti ir trumpai pajudėti, atlikti kelis tempimo pratimus, nes net kelios minutės, skirtos mankštai, gali sumažinti kaklo ir juosmens apkrovą. Į rutiną verta įtraukti ir pratimų, aktyvinančių pilvo, nugaros, sėdmenų raumenis.
„Nugaros skausmas – ne bausmė už žmogaus amžių, o grįžtamasis kūno atsakas į tai, kaip su juo elgiamės. Kuo anksčiau reaguojama į pirmuosius signalus, tuo didesnė tikimybė išvengti operacijų ar lėtinio skausmo ateityje“, – pabrėžia J. Versekienė.
Naujausi komentarai