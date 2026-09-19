Paaiškino, iš kur atsirado teorijos apie skiepus ir autizmą

Apie tai, ar vakcinacija turėtų būti privaloma ir kodėl žmonės vis dažniau renkasi neskiepyti savo vaikų su „Žinių radijo“ žurnaliste diskutavo Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro dr. Gytis Dudas (toliau – G. D.) ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentė dr. Inga Ivaškevičienė (toliau – I. V.).
– Kas būtų, jei žmonės negalėtų atsisakyti skiepytis ar skiepyti savo vaikų?
– G. D.: Svarbu pabrėžti, kad mes, mokslininkai, tyrinėjame tikrovę. Mes renkame duomenis, darome išvadas ir nustatome priežasties bei pasekmės ryšius. Tai, ką su šia informacija reikėtų daryti, yra politinis klausimas, kurį sprendžia visuomenė. Argumentų, kodėl skiepyti nuo kai kurių ligų turėtų būti privaloma, yra daug. Tačiau yra žmonių, kurie su tuo nesutinka. Pagrindinė problema yra ta, kad žmogaus imuninė sistema beprotiškai sudėtingas dalykas. Mes visuomet neišvengiamai susidursime su įvairiomis nepageidaujamomis reakcijomis. Tačiau reikia suprasti, kad alternatyva yra persirgimas, kuris neša daug didesnę riziką nei šalutinis skiepų poveikis. Taip pat yra ligų, kurios išnyksta paskiepijus pakankamą populiacijos dalį.
– Kurios ligos yra tokios pavojingos, kad skiepytis turėtų būti privaloma?
– I. V.: Yra ne viena tokia infekcinė liga. Vienas iš pavyzdžių – visiškai neseniai prasiautęs tymų protrūkis. Šią ligą buvome pamiršę, bet sugrįžome į pradžios tašką. Tymai yra viena iš tų infekcinių ligų, kurią Pasaulinė sveikatos organizacija buvo nusprendusi siekti eliminuoti. Mes buvome labai stipriai pasistūmėję į priekį, bet visa Europa dega iki šiol. Atvejų yra daug ir tai rodo, kad kai žmonės nustoja skiepytis, ligos grįžta.
Esame labai daug pasiekę kovoje su poliomielitu. Lietuva ir visas Europos regionas turi laisvos nuo poliomielito teritorijos statusą. Jei skiepų aprėptys mažės tokiais tempais, kaip iki šiol, epidemiologija gali keistis.
Tai, kas privaloma, dažnai psichologiškai sukelia atstūmimą. Tačiau norisi pabrėžti, jog mes turime mokslą, duomenis ir faktus, kurie vienareikšmiškai rodo, kad mes daug daugiau laimime pasiskiepiję. Norėtųsi, kad tai būtų priimama laisva valia, atsakingai įvertinus duomenis ir naudą sveikatai.
– Kuo remiasi tėvai, kai nusprendžia neskiepyti vaikų? Ar suprantate jų argumentus?
– I. V.: Didžiajai daliai jų tiesiog trūksta informacijos. Dabar labai lengva pasiekti įvairius informacijos šaltinius, kurie nebūtinai yra kokybiški. Daug kas konsultuojasi ir su dirbtiniu intelektu, kuris neatstoja specialisto, žinias kaupiančio daugelį metų. Tėvai skaito įvairią informaciją, kalbasi su draugais, kaimynais ir artimaisiais.
Pandemija padarė neigiamą poveikį požiūriui į skiepus. Buvo įvairių etapų ir skirtingų pavyzdžių įvairiose šalyse. Norėčiau tikėti, kad savo pamokas išmokome ir jei vėl reikėtų susidurti su panašiais dalykais, būtų komunikuojama kitaip.
Tėvai nenori skiepyti vaikų dėl nerimo, baimės pakenkti ar žinių trūkumo. Tačiau su jais galima kalbėtis, paaiškinti, pateikti pavyzdžius ir atsakyti į kylančius klausimus.
– G. D.: Mano įtarimas yra toks, kad nemažą dalį tėvų dvejoti skiepų nauda įtikina pavieniai įrašai internete apie bloga patirtis. Yra vaikų, kurie po skiepo karščiuoja, kas neramina tėvus ir jie bijo, kad tai nutiks jų vaikui. Tačiau tėvai taip pat turėtų pasiskaityti apie ligos simptomus bei rizikas. Tai turėtų būti pakankamai gera ir duomenimis pagrįsta atsvara.
– Iš kur atsiranda sąmokslo teorijos apie tai, kad skiepai sukelia autizmą?
– G. D.: Vienas asmuo publikavo „tyrimą“ apie tai, kaip skiepai nuo kiaulytės, tymų ir raudonukės sukelia autizmą. Teismai yra įrodę, kad tai buvo konspiracija tarp mokslininko ir kai kurių vaikų. Jis falsifikavo duomenis, teismuose susimokėjo, bet dėl šios konspiracijos mirė daug vaikų. Ši istorija yra vienas iš pagrindinių judėjimo prieš skiepus variklių. Tuomet tai perėmė asmenys, turintys politinių ambicijų, kurie nėra tokie protingi, kad kažką sugalvotų patys. Jie nesiūlo konkrečių teorijų, bet tirština vandenis, sėja baimę ir taip siekia būti išrinkti.
– Ar esant tam tikrai būklei nerekomenduotume skiepyti vaiko?
– I. V.: Tai yra sudėtingas klausimas, nes kiekvienas skiepas yra skirtingas ir negalima visko suabsoliutinti. Jei vaikas gimė su įgimtomis žarnyno anomalijomis ar yra turėjęs apsigimimų, nerekomenduojama jo skiepyti nuo roto viruso. Vaikai, turintys imuninės sistemos sutrikimų, negali būti skiepijami nuo kai kurių ligų. Nėra taip, kad visomis aplinkybėmis galima skiepyti visus žmones. Gydytojams tai yra gerai žinoma ir prieš skirdami kiekvieną vakciną jie turi įvertinti, ar nėra kontraindikacijų, kaip tą dieną vaikas jaučiasi ir ar jį saugu skiepyti.
– Kas yra pavojingiau visuomenei – per mažas vakcinacijos lygis ar visuomenės pasitikėjimo mokslu praradimas?
– I. V.: Abu yra nekažką. Žvelgiant trumpuoju laikotarpiu, jei šiandien neskiepysime žmonių, rytoj matysime infekcines ligas. Dėl tymų kiekvieną sezoną sėdime ant parako statinės. Lietuvoje yra beprotiškai daug neskiepytų vaikų. Galbūt vėl laukia protrūkis, o galbūt ne, gamta yra nenuspėjama. Bet nepasitikėjimas mokslu yra lygiai toks pat pavojingas. Tuomet galime pradėti ne tik skiepais, bet ir kitais gydymo metodais bei visa profilaktika. Manau, kad šalys, kurios demonstruoja geras skiepijimo apimtis, išsiskiria tuo, kad turi pozityvų požiūrį į mokslą bei gydytojus.
– Kodėl pasitikėjimas mokslininkais mažėja?
– G. D.: Vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą neįmanoma. Įtariu, kad tai, ko mokome mokyklose, ne vienu šimtmečiu atsilieka nuo to, kur yra mokslas. Dalykai, kurie dėstomi bakalauro studentams, yra nepažįstami moksleiviams. Man atrodo, kad tai sukelia pakankamai didelę atskirtį tarp to, ką supranta visuomenė, ir to, ką daro šiuolaikinis mokslas. Visuomenėje yra labai daug nesusipratimo. Ne kartą yra tekę išgirsti kaltinimus, kad jei mokslininkas gauna finansavimą, vadinasi, kažkas iš viršaus jam nuleido nurodymą, ką jis turi tyrinėti ir ką atrasti. Iš tikrųjų mokslininkai patys kreipiasi, siūlo projektus ir gauna finansavimą.
– I. V.: Man atrodo, kad pasitikėjimas mokslininkais kaip tik didėja. Per pandemiją mokslininkai žengė koja kojon. Kai mokslininkai patvirtina tai, ką kalba gydytojai, visuomenė labiau priima tą žinutę. Kartais nepasitikėjimas kyla dėl to, kad kolegos išsako abejones dėl skiepų. Yra tekę konsultuoti pacientus, kuriems gydytojai nerekomendavo skiepytis. Mes turime reprezentuoti savo profesiją ir remtis įrodymais grįsta medicina.
– Iš kur atsiranda abejonės tarp gydytojų?
– I. V.: Tai, ką studentai medikai turėjo žinoti prieš 20 metų ir dabar, stipriai skiriasi. Mokslas nukeliavo toli ir informacijos srautas didėja geometrine progresija. Gydytojams sunku apimti visas sritis. Rekomenduoju konkrečių sričių gydytojams praplėsti savo žinias ir nekomentuoti, kai kompetencijos nėra pačios geriausios. Geriau palikti šį darbą gydytojams, kurie investuoja savo laiką, pastangas ir iki išprotėjimo gilina žinias. Jei vakcina ar technologija yra nepažįstama, kyla abejonės. Tačiau įregistruota vakcina praeina labai ilgą kelią. Nė viena institucija nenorės registruoti nesaugaus produkto.
Visas pokalbis – „Žinių radijo“ reportaže:
Naujausi komentarai