Palygino pandemiją išgyvenančias šalis: 14 tūkst. lietuvių gali persirgti COVID-19

„Williamas Knafas savo straipsnyje „Monitoring the propagation of COVID-19-pandemic first waves“ palygino pandemiją įvairiose šalyse, kurias suskirstė į keturias grupes. Priešinguose poliuose A grupė, kur pirmoji pandemijos banga buvo anksti sulaikyta ir D grupės šalys, kur pirmoji pandemijos banga plačiai išplito. A grupę daugiausia sudaro Azijos šalys, kuriose buvo pritaikytos greitos ir efektyvios priemonės. D grupę sudaro kai kurios Vakarų Europos šalys ir Jungtinės Amerikos Valstijos, kur buvo vėlai priimami sprendimai ir painiojama politinė komunikacija (pandemijos rimtumas, apsauginės kaukės, bandos imunitetas ir kt.) lėmė didesnį infekcijos paplitimą ir didesnius mirštamumo rodiklius. Visos kitos šalys priskirtos B ir C kategorijai. Williamas Knafas teigia, kad infekcijos sukeltas mirštamumas yra panašus (0,5 proc., o tiksliau 0,556), tačiau skiriasi infekcijos paplitimas. Ir tas infekcijos paplitimas svyruoja nuo 0,005 procentų Taivane iki 14,8 procentų Belgijoje. Tikėtina, kad tuomet Lietuva patektų į B grupę, kažkur šalia Graikijos, Čekijos ir Norvegijos, kur infekcijos paplitimas, anot Knafo, svyruoja nuo 0.29 - 0,58 proc., tuomet realus persirgusių infekciją skaičius Lietuvoje turėtų svyruoti tarp 8 ir 14 tūkstančių, kurių didžioji dalis (virš 80 procentų) būtų asimptominiai atvejai. Autorius taip pat vertino šalių strategijas, pandemijos stadijas ir taikytų priemonių įtaką naujiems COVID-19 atvejams bei mirtims. Pvz. Kinijoje „lockdown“ strategija suveikė po 10 dienų, kai sumažėjo naujų atvejų augimas, mirčių skaičiaus stabilizacijai prireikė dar 10 dienų“, – penktadienio vakarą feisbuke rašė profesorius.

„Facebook“ nuotr.

Primename, kad Lietuvoje per parą patvirtintos dvi mirtys ir 12 užsikrėtimo virusu atvejų. Abu mirtys ir šeši užsikrėtimo atvejai susiję su didžiausiu infekcijos židiniu – Vilniaus miesto klinikine ligonine Antakalnyje. Virusu taip pat užsikrėtė Nemenčinės siuvimo įmonės „Vilnika“ darbuotojo artimasis ir židiniu tapusio namo Vilniaus Pergalės gatvėje gyventojas. Apie likusius atvejus detalių duomenų kol kas nėra. Dėl nustatytų pažeidimų Vilniaus klinikinėje ligoninėje Nacionalinis visuomenės sveikatos centras žada kreiptis į prokuratūrą.