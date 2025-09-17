Papasakojo, kaip pasigaminti eterinių aliejų mišinį, kuris padės išvengti ligų

Kaip protingai, išmaniai ir netgi išradingai rudenį naudoti natūralius eterinius aliejus ir sau padėti, pasakojo „Kvapų namų“ gamybos vadovė Agota Budvytytė.
– Per šį peršalimo sezoną gyventi šiek tiek lengviau. Kuo mums skirtingi aliejai gali padėti peršalus arba profilaktiškai?
– Jie gali būti tarsi prevencija prieš susergant arba jaučiant, kad kažkas kimba galima pradėti naudoti ir taip išvengti ligos. Arba sergant – padėti sau gyti.
– Pradėkime nuo balzamo panosėje. Kokios bazės reikės ir ką į jį galima maišyti?
– Reikia pasiruošti dubenėlį, receptas visai paprastas. Turėsime bazę – sviestą ir aliejų. Sviestas yra kietos konsistencijos, aliejus – skystos.
– Sviestas yra iš sviestmedžio?
– Taip, būtent sviestmedžio. Ir naudosime nerafinuotą sviestą, nes jis išsaugo visas naudingąsias medžiagas. Naudosime ir nerafinuotą aliejų – galima rinktis iš įvairių: arganų, migdolų. Šiuo atveju naudosime simondsijų, dar žinomą kaip jojobos aliejų. Tada turime porą šaukštelių sviestmedžio sviesto, pridedame simondsijų aliejaus – irgi porą šaukštelių.
Jeigu norime kietesnio varianto – dedame daugiau sviestmedžio, jeigu skystesnio – daugiau aliejaus. Priklausomai nuo to, ką gaminame. Panosės balzamui renkamės eterinius aliejus.
– Padarykime stipresnį, nes gydytojai sako – labai daug dabar ir COVID-19, ir kitų viršutinių kvėpavimo takų infekcijų.
– Tada reikės rozmarino eterinio aliejaus – būtent eukaliptolio chemotipo. Įlašinu porą lašelių. Jei naudojame vaikams, vietoje rozmarino geriau rinktis mirtenių. Kadangi gaminame rankomis, tai teks padirbėti.
– Reikia kruopščiai išmaišyti?
– Taip. Maišant ne šiaip makaluojame, o labiau triname į sieneles, kad sviestmedis susitrintų su aliejumi.
– Konsistencija atrodo labai skaniai. Dabar viską reikia sudėti į indelį. Kaip laikyti – šiltai, šaltai, šaldytuve?
– Viską krauname į indelį ir ant indelio reikia parašyti, kada pagaminome, kad neužmirštume.
– Kiek galioja toks mišinys?
– Galima naudoti metus, nebūtina laikyti šaldytuve, galima laikyti prie lovos su savimi. Kadangi dėjome rozmariną, jis tinka kvėpavimo takams atlaisvinti. Jei būtume naudoję ramunėles – padėtų, kai skauda nosį nuo pūtimo.
– O jeigu mairūno, tai būtų puikus reikalas vaikams. Yra ir dar vienas panaudojimo būdas – jis vadinasi uostukas. Kas tai?
– Taip, tai asmeninis uostukas. Jei namuose yra jautrių kvapams žmonių, alergiškų ar augintinių, kuriems netinka eteriniai aliejai ir negalime garinti namuose, tai šis prietaisas yra asmeninis naudojimo reikalas.
Jis veikia paprastai: atsukamas iš dugno, viduje yra ertmė, į kurią įdedamas uostukas. Reikia pasirinkti, kokio mišinio norime. Vaikams turime vaikų „mikrobų baidyklę“ – specifiškai sudėliotą sinergiją, kurią galima naudoti vaikams. Pora lašų aliejaus lašiname į vidų, tada užsukame ir atsukame per kitą galą – turime skylutę. Vaikas gali prietaisą pasiimti į kišenę, neštis į mokyklą. Jei bėgioja po namus ir kažkas kimba, gali turėti su savimi. Jei kiti nenori intensyvių kvapų namuose, jis gali prisidėti prie nosies, įkvėpti giliai ir gauti molekulių, junginių, kurie apsaugo nuo peršalimo.
