Per parą nuo COVID-19 mirė 40-99 metų žmonės

Tarp mirusiųjų – 16 moterų ir 20 vyrų. Vienas miręs asmuo buvo per 40 metų, penkiems buvo per 50, aštuoniems – daugiau kaip 60, po devynis mirusiuosius priklausė amžiaus grupėms per 70 ir per 80, keturiems buvo daugiau kaip 90 metų.

Daugiausia, 11 žmonių, mirė Šiaulių apskrityje, Vilniaus apskrityje registruotos devynios mirtys, Marijampolės apskrityje – penkios, Panevėžio – keturios. Po du žmones mirė Klaipėdos ir Utenos apskrityse, Telšių, Kauno ir Tauragės apskrityse – po vieną.

COVID-19 iš viso užsikrėtė 140 tūkst. 579 žmonių, mirė 1458 užsikrėtusieji, dar 749 sirgusieji mirė dėl kitų priežasčių.

Nuo COVID-19 pasveiko 71 028 sirgusieji, 67 344 – tebeserga.