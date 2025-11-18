Pasaulinę diabeto dieną – palaikyti bendruomenę ir didinti visuomenės sąmoningumą

Praeivių dėmesį traukė beveik per visą Laisvės alėją nusidriekusi žmonių virtinė mėlynais apsiaustais. Mėlyna – pasaulinio diabeto ženklo – apskritimo – spalva, simbolizuojanti pasaulio diabeto bendruomenės vienybę ir tikėjimą, kad vieną dieną diabetas bus išgydomas. Žygeiviai, lydimi Šaulių sąjungos narių, pasiekė Kauno pilį, prie kurios laukė atokvėpio valandėlė su karšta arbata, rėmėjų dovanomis ir išradingomis užduotimis. Vėliau žygis tęsėsi pro Santakos parką, Nemuno salą iki PPC „Kauno Akropolis“, kur renginį vainikavo nuotaikingas grupės BIPLAN koncertas.
Visą dieną PPC „Kauno Akropolyje“ vyko prevencinė diabeto akcija. Profilaktinius gliukozės kiekio kraujyje tyrimus atliko beveik 1500 žmonių. Anot akcijoje dalyvavusios slaugytojos diabetologės Gabrielės Guogytės, profilaktiniai tyrimai yra labai svarbūs rūpinantis sveikata, tačiau dažniausiai žmonės nelinkę kreiptis į medikus, kol nejaučia ryškių ligos simptomų
„Blogiausia, kad 2 tipo cukrinis diabetas vystosi lėtai ir nepastebimai, tad tokios akcijos, kai žmogui suteikiama galimybė nemokamai, be jokių registracijų ir eilių pasitikrinti sveikatą tiesiog prekybos centre, yra labai vertingos ir reikalingos. Juk laiku nustatyta liga – išsaugota sveikata!“ – sakė G. Guogytė.
Šių metų Pasaulinės diabeto dienos šūkis „Daugiau žinių, daugiau veiksmų dėl diabeto darbe“, kuriuo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į dirbančius žmones su cukriniu diabetu, kasdien derinančius ligos valdymą su profesine veikla. „Diabeto IQ“ klubas visą lapkritį lankysis įvairiose įstaigose, kur ne tik suteiks galimybę darbo vietose profilaktiškai pasitikrinti dėl diabeto, bet ir švies bendruomenes apie diabeto keliamus iššūkius ir diabetu sergančių žmonių poreikius.
Didžiausios Lietuvoje žmones su cukriniu diabetu vienijančios organizacijos „Diabeto IQ“ vadovė Dovilė Byčienė atkreipia dėmesį, kad neretai dirbantys žmonės slepia savo ligą, bijodami netekti darbo ar būti diskriminuojami, o tai lemia blogą ligos kontrolę.
„Darbdavių ir bendradarbių švietimas didina sąmoningumą ir diabetu sergantiems atveria daugiau galimybių. Žmogus su diabetu, turėdamas šiuolaikines ligos valdymo priemones, gali būti puikus darbuotojas, tik svarbu jam sudaryti sąlygas pasirūpinti savo liga ir kolegas informuoti, su kokiais iššūkiais tenka susidurti“, – paaiškino D. Byčienė.
Pasaulinę diabeto dieną, minimą lapkričio 14 d., Seimas prieš kelias dienas įtraukė į Lietuvos atmintinų dienų sąrašą. Nors cukrinis diabetas yra viena labiausiai pasaulyje paplitusių neinfekcinių ligų ir ja sergančiųjų skaičius nenumaldomai auga, sergantys šia liga retai sulaukia deramo dėmesio tiek iš visuomenės narių, tiek iš valdžios institucijų. Vis dar didelė problema – vaikų su cukriniu diabetu priežiūra ugdymo įstaigose, be galo opus ligos valdymo priemonių kompensavimo klausimas, yra spragų teisinėje bazėje, sveikatos sistemoje ir pan. Tikimasi, kad Pasaulinę diabeto dieną paskelbus atmintina diena, papildomas dėmesys šiai ligai padės ugdyti visuomenės sąmoningumą, bus stimulas valdžios institucijoms labiau įsigilinti į diabetu sergančiųjų poreikius, paskatins visuomenės narius labiau rūpintis sveikata bei padidins supratimą apie žmonėms su cukriniu diabetu kylančius iššūkius ir galimas pagalbos priemones.
Naujausi komentarai