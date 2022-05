Paslaptinga kepenų liga toliau glemžiasi vaikų gyvybes: mirė trys mažyliai

Po šio pranešimo vaikų, visame pasaulyje mirusių nuo nepaaiškinamo hepatito, skaičius padidėjo mažiausiai iki keturių.

Šis sunkus hepatitas, gluminantis gydytojus nuo JAV iki Azijos, pastarosiomis savaitėmis buvo diagnozuotas beveik 170 vaikų 11 valstybių. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) reiškia susirūpinimą dėl ligos „nežinomos kilmės“.

Tarp vaikams pasireiškiančių simptomų yra pykinimas, vėmimas, viduriavimas, pilvo skausmai, vėliau – kepenų uždegimo požymiai. Anksčiau nuo šios ligos mirė mažiausiai vienas vaikas.

Indonezijos sveikatos apsaugos ministerijos pirmadienio pranešime sakoma, kad trys vaikai praėjusį mėnesį mirė sostinės Džakartos ligoninėse ir kad jiems pasireiškė kai kurie iš minėtų simptomų.

Vaikai taip pat karščiavo, jiems pasireiškė gelta, buvo traukulių, jie buvo praradę sąmonę.

„Šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerija tiria šio ūmaus hepatito priežastis atlikdama visą virtinę virusų testų“, – sakoma pranešime.

Ministerija taip pat paragino tėvus iškart vežti vaikus į ligoninę, jei jiems pasireikštų minėti simptomai.

Galima nauja liga, paveikianti tik mažus vaikus – dauguma pacientų yra jaunesni nei 10 metų ir prieš tai niekuo nesiskundę – sukėlė susirūpinimą pasaulinėje medikų bendruomenėje, ir taip sunkiai kovojančioje su COVID-19.

PSO pranešė, kad Britanijoje „netikėtai reikšmingai padaugėjo“ atvejų tarp mažų, iki tol sveikų vaikų. Tas pats pasakytina apie Airiją ir Nyderlandus, nurodė PSO.

Jungtinėse Valstijose Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC) penktadienį paskelbė išvadas apie mįslingo hepatito protrūkį Alabamoje, kur devyniems vaikams taip pat testais buvo nustatytas vienas bendras patogenas – F41 atmainos adenovirusas.

Šis patogenas sukelia vaikų gastroenteritą, bet „nėra žinomas kaip įprastas hepatito sukėlėjas kitais atžvilgiais sveikiems vaikams“, pažymėjo agentūra.

Adenovirusai paprastai plinta per glaudų kontaktą, kosint ar čiaudint ore pasklindančius lašelius ir per užkrėstus paviršius. Šių patogenų žinoma per 50 tipų; dauguma jų sukelia peršalimo ligas, bet taip pat daugelį kitų susirgimų.