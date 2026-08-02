Paslaptingą zvimbimą ausyse esame girdėję visi: mokslininkai rado paaiškinimą

Mokslininkai ištyrė žmones, kurie teigė girdintys nepaaiškinamą žemo dažnio garsą. Nors tyrėjai neatmetė galimybės, kad kai kuriais atvejais ūžesys iš tiesų gali sklisti iš aplinkos, daugumai dalyvių nepavyko nustatyti jokio objektyviai išmatuojamo garso šaltinio. Todėl mokslininkai mano, kad dažniausias paaiškinimas gali būti žemo dažnio spengimas ausyse.
Garsas primena tolumoje veikiantį variklį
Apskaičiuota, kad beveik nuolat girdimą žemo dažnio garsą gali patirti 2–4 proc. žmonių. Jis dažnai apibūdinamas kaip tuščiąja eiga veikiančio dyzelinio variklio garsas, dūzgimas, griaudėjimas, pulsavimas ar ritmingas tvinksėjimas.
Vienas keisčiausių šio reiškinio bruožų – garsą paprastai girdi tik tam tikri žmonės. Kiti tame pačiame kambaryje esantys šeimos nariai ar kaimynai jo gali visiškai nepastebėti.
Ūžesys dažniau girdimas pastatų viduje, ypač naktį, kai aplinkoje sumažėja kitų garsų. Žmogui gali atrodyti, kad netoliese veikia variklis, ventiliacijos sistema ar kitas mechanizmas, tačiau pradėjus ieškoti garso šaltinio nieko aptikti nepavyksta. Kai kuriems žmonėms šis garsas tik erzina, tačiau kitiems jis gali trukdyti miegoti, sukelti nemalonių pojūčių ar net būti jaučiamas kaip per kūną sklindanti vibracija.
Apie reiškinį pradėta kalbėti Anglijoje
Didesnio visuomenės dėmesio paslaptingas ūžesys sulaukė praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje. Anglijos Bristolio miesto laikraštis tuomet pradėjo gauti gyventojų laiškų, kuriuose buvo pasakojama apie nepaaiškinamą garsą.
Iš pradžių įtarta, kad jį gali skleisti dideli pramoniniai ventiliatoriai vienos parduotuvės sandėlyje. Tačiau gyventojų pranešimai nesiliovė net ir po to, kai sandėlis buvo uždarytas. Vėliau panašių pasakojimų atsirado kitose Jungtinės Karalystės vietose, o paskui – JAV, Kanadoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Pietų Afrikoje ir įvairiuose Europos miestuose.
Žemo dažnio garsų aplinkoje netrūksta. Juos gali skleisti ventiliacijos sistemos, šilumos siurbliai, kelių transportas, vėjo elektrinės ir įvairūs pramoniniai įrenginiai. Tokius garsus sukuria ir gamta – pavyzdžiui, į krantą dūžtančios vandenyno bangos ar kraštovaizdžiu judantis vėjas.
Kadangi žemo dažnio garso bangos yra ilgos ir gali nukeliauti didelius atstumus, nustatyti jų kilmės vietą itin sunku. Vis dėlto tyrėjams kilo klausimas, kodėl vieni žmonės garsą girdi, o kiti, būdami toje pačioje vietoje, – ne.
Ištyrė tris dešimtis ūžesį girdinčių žmonių
Norvegijos mokslo ir technologijų universiteto profesoriaus Markuso Drexlio vadovaujama grupė ištyrė 28 Vokietijoje gyvenančius žmones, kurie pranešė girdintys žemą ūžesį ar pulsavimą. Dalyvių amžiaus mediana siekė 53,5 metų. Tyrime taip pat dalyvavo kontrolinės grupės, sudarytos iš žemo dažnio ūžesio negirdinčių žmonių.
Mokslininkai tikrino dvi pagrindines hipotezes. Pirmoji skelbė, kad ūžesį girdintys žmonės galbūt yra neįprastai jautrūs žemo dažnio garsams, kurių kiti tiesiog nepajėgia išgirsti.
Dalyvių buvo prašoma nustatyti dažnį, labiausiai atitinkantį jų girdimą garsą. Nustatyta, kad šio garso dažnio mediana siekė apie 50 hercų. Tada laboratorijoje labai tiksliai išmatuotas dalyvių jautrumas panašaus dažnio garsams.
Tačiau dauguma tirtų žmonių nepasižymėjo išskirtinai jautria klausa. Tik dviejų dalyvių klausa tam tikruose žemo dažnio diapazonuose buvo geresnė nei vidutinė. Tai reiškia, kad neįprastas klausos jautrumas galėtų paaiškinti tik nedidelę dalį atvejų.
Tyrėjai pripažino, kad įprasti klausos tyrimai gali neaptikti itin siaurame dažnių diapazone pasireiškiančio jautrumo. Pavyzdžiui, žmogus galėtų ypač gerai girdėti 50 hercų garsą, tačiau daug prasčiau – vos vienu hercu aukštesnį ar žemesnį garsą. Vis dėlto atlikti tikslūs matavimai neparodė, kad toks reiškinys būtų būdingas daugumai tiriamųjų.
Ar garsą gali skleisti pati ausis?
Antroji mokslininkų tikrinta hipotezė buvo susijusi su vidine ausimi. Ausies sraigė – vidinė ausies dalis – natūraliai gali skleisti labai silpnus garsus, vadinamus spontaninėmis otoakustinėmis emisijomis. Jie susidaro kaip šalutinis fiziologinio garso sustiprinimo ausyje proceso rezultatas.
Dauguma žmonių šių garsų negirdi, tačiau kai kurie gali juos suvokti. Be to, otoakustines emisijas galima objektyviai užfiksuoti jautriu mikrofonu, įdėtu į ausies kanalą.
Tyrėjai svarstė, kad paslaptingą ūžesį girdintys žmonės galbūt suvokia savo pačių vidinės ausies skleidžiamus žemo dažnio garsus. Tačiau atlikus matavimus tokių emisijų tiriamųjų ausyse neaptikta. Todėl ir ši hipotezė nepaaiškino daugumos atvejų.
Tikėtina priežastis – žemo dažnio spengimas ausyse
Atmetę pagrindines alternatyvas, mokslininkai priėjo prie išvados, kad daugeliu atvejų ūžesys gali būti žemo dažnio subjektyvaus spengimo ausyse forma.
Spengimu ausyse vadinamas garso jutimas, kai aplinkoje nėra jį sukeliančio išorinio šaltinio. Dažniausiai jis apibūdinamas kaip aukšto tono zvimbimas ar skambėjimas, tačiau suvokiamas garsas gali būti labai įvairus – taip pat ir žemas, pulsuojantis ar ūžiantis.
Žmonės iš pradžių gali manyti, kad garsas sklinda iš aplinkos. Tačiau persikėlus į kitą kambarį, namą ar net miestą jis gali išlikti. Tik vėliau žmogus pradeda įtarti, kad garsas gali atsirasti pačioje klausos sistemoje.
Tyrėjų teigimu, nedidelė dalis žmonių tikriausiai iš tiesų pasižymi itin jautria žemo dažnio klausa ir gali girdėti aplinkos garsus, kurių kiti nepastebi. Kai kuriose vietovėse gali egzistuoti ir realūs išoriniai garso šaltiniai. Tyrėjai teigia, kad daugeliui žmonių nepaaiškinamas ūžesys tiesiog yra žemo dažnio spengimo ausyse forma.
Naujausi komentarai