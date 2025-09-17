Pavojinga infekcija Lietuvoje pasiglemžė gyvybę, dar keturi žmonės susirgo

„Trys atvejai registruoti Vilniaus apskrityje, po vieną ligos atvejį registruota Tauragės ir Panevėžio apskrityse. Keturi susirgusieji priklausė vyresnių nei 60 m. amžiaus asmenų grupei, vienas atvejis – 25–59 m. amžiaus grupei“, – portalui teigė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).
Anot NVSC, dauguma susirgusiųjų serga (sirgo) gretutinėmis lėtinėmis ligomis.
Legioneliozė – plaučių uždegimo rūšis, kurią sukelia legionella bakterijos. Maždaug vienas iš dešimties susirgusiųjų šia liga miršta. Šios bakterijos plinta per vandens dulksną (aerozolius), dažniausiai dėl netinkamai prižiūrimos ar sukonstruotos vandentiekio sistemos.
Anot NVSC, nuo legioneliozės apsaugo tokios profilaktinės priemonės kaip tinkamos vandens temperatūros palaikymas, nuolatinė vandens cirkuliacija ir vandens tiekimo sistemų priežiūra.
Svarbu, kad karštas vanduo tiekimo sistemose neužsistovėtų. Jei vanduo buvo nenaudojamas ilgesnį laiką, prieš pradedant jį vartoti, reikėtų leisti vandeniui nubėgti penkias minutes. NVSC taip pat ragina prižiūrėti ir valyti dušų galvutes ir čiaupus, kad nesikauptų nuosėdos.
