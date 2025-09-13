Persirgote COVID-19, tačiau simptomai užsitęsė? Vaistininkė pataria, kokių priemonių imtis

Pasak „Camelia“ vaistininkės V. Bečelytės, net ir pasibaigus ūmiems simptomams, tokiems kaip sloga, karščiavimas, gerklės perštėjimas, bendras silpnumas ar galvos ir raumenų skausmai, persirgę koronavirusu vis tiek nesijaučia visiškai sveiki. Pacientai skundžiasi ilgiau išliekančiu sausu kosuliu, sloga, nuovargiu, varginančiais sąnarių skausmais, prastėjančia atmintimi, negebėjimu susikaupti darbe ar moksluose.
„Kiekviena infekcija pareikalauja daug papildomos energijos, todėl siekiant sumažinti net ir pasveikus jaučiamus negalavimus, būtina pasirūpinti tinkama pagalba organizmui. Svarbiausią vaidmenį čia atlieka sveikas gyvenimo būdas, visavertė mityba, bent lengvas fizinis aktyvumas, pakankamas vandens suvartojimas ir tikslingai parinkti vitaminai bei mineralai. Pastarųjų „Camelia“ vaistinėse, atsiskaitant „Mažų kainų“ kortele, galima įsigyti pigiau – kasdien nuo 16 iki 18 val. vyksta „Laimės valandos“, kurių metu nuolaidos siekia iki 30 proc.“, – sakė vaistininkė.
Imuniteto stiprinimui
Dažniausiai pacientai renkasi preparatus su vitaminu C ir cinku – šis derinys prisideda prie organizmo atsparumo infekcijoms ir gali greitinti sveikimo procesą. Ne mažiau svarbus ir vitaminas D, kuris padeda palaikyti stipresnį imunitetą, kaulų sveikatą ir geresnę nuotaiką. Vaistininkė ragina nepamiršti ir omega-3 riebiųjų rūgščių, kurios slopina uždegiminius procesus organizme.
Atminties gerinimui ir nervų sistemai
Nervų sistemai ir smegenų veiklai itin svarbūs B grupės vitaminai, ypač B6, B12, folio rūgštis. Pastarieji gali padėti sumažinti nuovargį, palaikyti normalias psichologines funkcijas, taip pat gali turėti teigiamo įtakos susikaupimo skatinimui ir atminties gerinimui. Magnis vertinamas dėl savo poveikio įtampos mažinimui, miego kokybės gerinimui, jis pasižymi ir atmintį galinčiomis pagerinti savybėmis. Taip pat galima rinktis sudėtinius maisto papildus atminties gerinimui, į kurių sudėtį įeina lecitinas, omega-3, grifonija, ginkmedis, ženšenis, aminorūgštys.
Sąnarių stiprinimui
Sąnarių sveikatai labai naudingas gali būti gliukozaminas, padedantis palaikyti normalią kremzlių struktūrą, pasižymintis skausmą ir uždegimą mažinančiomis bei judėjimą palengvinti galinčiomis savybėmis. Chondroitinas taip pat prisideda prie sąnarių tvirtumo, padeda mažinti skausmą ir uždegiminius procesus.
„Kolagenas – dar viena sąnariams svarbi medžiaga, kadangi palaiko jų fizinę funkciją, stiprina bei padeda mažinti uždegimus. Siekiant sustiprinti kolageno poveikį sąnariams, verta ieškoti maisto papildų, kuriuose taip pat būtų ir vitamino C, kadangi jis padeda palaikyti normalų kolageno susidarymą“, – vardijo V. Bečelytė.
Vaistininkė primena, kad maisto papildai nėra maisto pakaitalai ir nepakeičia subalansuotos mitybos bei sveikos gyvenimo būdo. Jei prasta savijauta nepraeina ar stiprėja, reikėtų kreiptis į gydytoją. Svarbiausia – įsiklausyti į savo kūną ir laiku priimti teisingus sprendimus.
