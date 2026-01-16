Perspėja: Lietuvoje prognozuojama magnetinė audra

Kaip praneša meteofor.lt, penktadienį turėtų laikytis nedidelis (2–4 balai) geomagnetinis aktyvumas, tačiau šeštadienį galimi pokyčiai.
8–14 val. prognozuojami 5 balai, o tai yra silpna audra, kitomis valandomis geomagnetinis aktyvumas turėtų būti mažesnis.
Didžiąją sekmadienio dalį prasčiau žmonės dėl šio faktoriaus taip pat neturėtų jaustis, tačiau apie 20 val. magnetinis aktyvumas vėl šoktels iki 5 balų.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Anot ekspertų, audra gali trukti nuo kelių valandų iki kelių dienų, o jos intensyvumas veikia žmonių savijautą ir nuotaiką.
Žmonės gali jausti apatiją, nerimą, dirglumą ir netikrumą priimant sprendimus. Nuo oro sąlygų priklausomiems žmonėms gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena.
Rekomenduojama vengti didelio fizinio krūvio, skirti laiko poilsiui, išsimaudyti atpalaiduojančioje vonioje, gerti daugiau vandens bei sveikiau maitintis.
Patariama vengti streso ir pervargimo. Emocinė būklė šiomis dienomis gali būti nestabili, todėl naudinga vengti konfliktų ir ypač juos kelti patiems.
