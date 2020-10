Plastikos chirurgų darbu nepatenkintos lietuvės vienijasi: sugadino gyvenimą?

Kai per trumpą laiką pasipila skundai dėl vieno ir to paties dalyko, galima numanyti, kad kažkas čia ne taip. Būtent taip ir atsitiko tarp Anglijos lietuvių – kelios tarpusavyje nesusijusios moterys tuo pačiu metu pradėjo skųstis Lietuvoje gerai žinomo plastikos chirurgo darbu ir neva sugadintu gyvenimu. Specialistas tokius skundus vadina koordinuota ataka prieš jį ir primena, kad emocijos neretai pratrūksta po to, kai korekcijos realybėje neatitinka vaizduotėje susikurto lūkesčio.