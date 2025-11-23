Plaučių uždegimas išvengiamas – pakanka vieno skiepo

Grėsmė silpnam imunitetui
Pneumokokinę infekciją sukelia Streptococcus pneumoniae bakterija, kuri gali būti randama ir sveikų žmonių nosiaryklėje bei plinta su oro lašeliais – dažniausiai kosėjant ar čiaudint. Kai kuriais atvejais ši bakterija žmogui gali būti visiškai nepavojinga, tačiau, jei imuninė sistema silpnesnė, ji ima kelti grėsmę sveikatai. Dažniausiai pneumokokinė infekcija sukelia plaučių uždegimą, tačiau kai kuriais atvejais gali sukelti ir sinusitą, ausų uždegimą ar net kraujo užkrėtimą (sepsį).
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, pneumokokinės ligos yra viena iš pagrindinių sergamumo ir mirties priežasčių nuo užkrečiamųjų ligų Europoje ir visame pasaulyje. Ši liga neaplenkia ir Lietuvos. Statistika rodo, kad pneumokokinės infekcijos atvejų skaičius kasmet auga, pavyzdžiui, per devynis šių metų mėnesius, pneumokokine infekcija sirgo beveik 59 proc. daugiau žmonių nei pernai per visus metus.
Jei imunitetas silpnas
Streptococcus pneumoniae bakterija atakuoja silpną imuninę sistemą, todėl kūdikiams ir mažiems vaikams kelia grėsmę dėl dar galutinai nesusiformavusio imuniteto, o vyresnio amžiaus žmonėms – dėl amžėjant nusilpusios imuninės sistemos. Riziką didina ir lėtinės ligos, tokios kaip širdies, onkologinės, kvėpavimo takų ligos, cukrinis diabetas ir kt.
Valstybinės ligonių kasos (VLK) Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus patarėja Agnė Grušeckienė primena, kad nuo pneumokokinės infekcijos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis skiepijamos dvi gyventojų grupės.
Dabar rizikos grupėms priklausantys žmonės skiepijami vienkartine 20-valente pneumokokinės vakcinos doze. Vakcinoje esantis didesnis skirtingų serotipų skaičius suteikia platesnę apsaugą nuo susirgimo pneumokokine infekcija.
Pirmiausia – visi vaikai, kurie pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių yra skiepijami nuo pneumokoko 15-valente vakcina, ir rizikos grupėms priklausantys gyventojai, skiepijami 20-valente vakcina.
„Vieną kartą gyvenime fondo lėšomis nemokamai skiepijami sunkiomis lėtinėmis ligomis sergantys vaikai nuo 2 metų, suaugusieji, įrašyti į rizikos grupių sąrašą, ir visi 75 metų ir vyresni gyventojai“, – sako A. Grušeckienė.
Apsauga visam gyvenimui
Skiepai yra efektyviausia apsisaugojimo priemonė nuo pneumokokinės infekcijos. Lietuvoje šia vakcina skiepijama jau dešimtmetį. Ligonių kasos specialistė primena, kad dar praeitais metais VLK įsigijo vakcinos su didesniu skirtingų pneumokokų serotipų skaičiumi: „Prieš metus buvo pakeistas vakcinos valentingumas ir dabar rizikos grupėms priklausantys žmonės skiepijami vienkartine 20-valente pneumokokinės vakcinos doze. Vakcinoje esantis didesnis skirtingų serotipų skaičius suteikia platesnę apsaugą nuo susirgimo pneumokokine infekcija. Anksčiau gyventojai buvo skiepijami 13-valente vakcina.“
Svarbu įsidėmėti, kad 20-valente vakcina nuo pneumokokinės infekcijos pasiskiepyti gali tik tie rizikos grupei priklausantys žmonės, kurie nebuvo pasinaudoję valstybės kompensacija ir pasiskiepiję kitokio valentingumo vakcina. Jeigu gyventojas anksčiau skiepijosi 13-valente vakcina savo lėšomis ir šiuo metu priklauso bent vienai iš rizikos grupių – jis gali būti paskiepytas 20-valente vakcina nemokamai.
Pasak A. Grušeckienės, pakanka pasiskiepyti viena pneumokokinės infekcijos vakcina, kad imunitetas susidarytų visam gyvenimui, todėl revakcinacija nereikalinga.
Kur pasiskiepyti?
Norėdami nemokamai pasiskiepyti rizikos grupei priklausantys žmonės turi kreiptis į savo gydymo įstaigą, prie kurios yra prisirašę. Pasiskiepyti nuo pneumokokinės infekcijos galimybę turi ir rizikos grupėms nepriklausantys gyventojai, tačiau tai padaryti jie turėtų savo lėšomis.
