Po e.sveikatos sutrikimo Seimo komitetas aiškinsis, kiek panašios sistemos kainavo kaimynams

„Komitete išdiskutavome, kad reikėtų pasilyginti su Latvijos, Estijos, Lenkijos e. sveikatos duomenimis – pagal gyventojų skaičių kiek išleistų finansų, kiek įdiegta modulių ir kaip veikia“, – po komiteto posėdžio BNS sakė komiteto pirmininkė „aušrietė“ Lina Šukytė-Korsakė.
Anot jos, praėjusią savaitę nutikusi situacija, kai beveik savaitę e.sveikata praktiškai neveikė, yra nedovanotina.
„Metams e.sveikatai skiriama 4 mln. eurų, tai tikrai nėra maža suma, o ji nebuvo atnaujinama“, – teigė komiteto vadovė.
Jos duomenimis, per dešimtmetį į e.sveikatą investuota apie 90 mln. eurų, tuo metu Estijoje – 13 mln. eurų.
Sveikatos reikalų komiteto narys „aušrietis“ Remigijus Žemaitaitis siūlė pasidomėti, kokios įmonės buvo atsakingos už e.sveikatos kūrimą ir diegimą.
„Pažiūrėkim, gal ten koks „Marceliukės klėtis“ laimėdavo penkis kartus tą patį konkursą, tą pačią paslaugą teikia, o „Bernelių užeiga“ gal būtų teikusi tris kartus pigiau“, – sakė jis.
Už e.sveikatos veiklą yra atsakingas Registrų centras.
Anot jo, praėjusią savaitę buvo atlikti didelės apimties e. sveikatos atnaujinimo darbai – atnaujinta technologinė sistemos dalis, įdiegti net keli nauji funkcionalumai, susiję su ambulatorinių slaugos paslaugų teikimu namuose, e.recepto pildymu ir taisymu, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių duomenų mainais ir kiti.
„Registrų centro“ teigimu, e.sveikatos sistema technologiškai reikšmingai nebuvo atnaujinta daugiau kaip dešimt metų ir jos vystymas esamomis sąlygomis yra ypač sudėtingas.
„Šiandien susiduriame su tam tikromis pasenusiomis technologijomis, taip pat sunku yra plėsti ir palaikyti sistemą“, – per komiteto posėdį kalbėjo ir Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos sistemos informacinių išteklių vystymo skyriaus vedėjos Vilmos Telyčėnienė.
Pasak jos, prieš dešimtmetį per metus buvo pateikiama apie 350 tūkst. klinikinių duomenų rinkinių, šiandien – daugiau kaip 100 mln. per metus.
V. Telyčėnienė pabrėžė, kad e.sveikatos dalyviai yra visos vaistinės, sveikatos priežiūros įstaigos, laboratorijos ir visi gyventojai.
„Esant sutrikimui ar tobulinimui paliečiami visi dalyviai“, – pabrėžė ji.
SAM atstovė pranešė, kad ministerija yra priėmusi sprendimą, o „Registrų centras“ įgyvendina projektą, skirtą dekomponuoti e.sveikatą.
„Tai yra išskirstyti iš monolito į atskiras, tarpusavyje nepriklausomas dalis. Tada bus galima geriau valdyti rizikas“, – teigė V. Telyčėnienė.
