Po karščių užklupo keistas jausmas: štai kodėl dabar šąlame net esant 20 laipsnių temperatūrai

Po ilgų vasaros karščių staiga atvėsus orams gatvėse galima išvysti neįprastą vaizdą. Nors termometrai vis dar rodo daugiau nei 20 laipsnių šilumos, žmonės traukia iš spintų megztinius, ilgas kelnes, uždarus batus, o kai kurie – net ir paltus.
Būtent su tokia situacija susidūrė „The Independent“ žurnalistė Helen Coffey. Vieną rytą eidama iš stoties į darbą ji buvo įsitikinusi, kad vasara jau baigėsi. Aplinkui žmonės vilkėjo megztinius aukštu kaklu, vilnones kelnes ir paltus, o vasariškų sandalų beveik nebuvo matyti.
Pati žurnalistė tą rytą taip pat jautėsi sušalusi. Vos išlipusi iš lovos ji ėmė drebėti, todėl apsivilko ilgas kelnes, megztinį, užsimovė kojines ir apsiavė uždarus batus.
Pagal savijautą ji spėjo, kad lauke galėtų būti vos 10–15 laipsnių šilumos. Tačiau pažvelgusi į termometrą nustebo – jis rodė net 23 laipsnius.
Paprastai tokia temperatūra laikoma itin malonia vasariška šiluma. Tad kodėl po karščių tie patys 23 laipsniai gali atrodyti tokie vėsūs?
Mūsų organizmas pripranta prie karščio
Tam yra mokslinis paaiškinimas. Žmogaus gebėjimas jausti temperatūrą vadinamas termocepcija. Temperatūros pokyčius aptikti padeda specialūs jutimo receptoriai – termoreceptoriai.
Vis dėlto tai, ar mums karšta, ar šalta, lemia ne vien oda. Didžiulį vaidmenį atlieka smegenys, reguliuojančios kūno temperatūrą. Atsižvelgdamas į aplinkos sąlygas organizmas kontroliuoja prakaitavimą, kraujotaką, širdies ritmą ir kitus procesus.
Svarbu ir tai, kad sąvokos „šilta“ bei „vėsu“ yra subjektyvios. Temperatūra yra objektyviai išmatuojamas dydis, tačiau tai, kaip ją jaučiame, priklauso nuo daugybės aplinkybių.
Jeigu ilgą laiką gyvename karštyje, organizmas prie jo palaipsniui prisitaiko. Todėl temperatūrai staiga nukritus net keliais laipsniais gali pasirodyti gerokai šalčiau, nors pagal termometro rodmenis lauke vis dar šilta.
Mičigano universiteto dermatologijos tyrėja Laure Rittié aiškina, kad ilgiau būnant karštoje aplinkoje organizme vyksta adaptacija. Kūnas pripranta prie aukštos temperatūros ir keičiasi riba, nuo kurios pradedame jausti poreikį vėsintis ar šildytis.
Kūnas pakeičia savo „atskaitos tašką“
Šis procesas vadinamas aklimatizacija – trumpalaikiu organizmo prisitaikymu prie pasikeitusių aplinkos sąlygų.
Prisitaikymo metu gali pasikeisti tam tikri organizmo termoreguliacijos mechanizmai. Kūnas tarsi pakoreguoja savo supratimą apie tai, kokia temperatūra šiuo metu yra „normali“.
Termoreguliacija apima tiek automatines organizmo reakcijas, pavyzdžiui, prakaitavimą ar drebulį, tiek sąmoningus mūsų veiksmus – norą nusivilkti drabužius, kai karšta, arba apsivilkti papildomą sluoksnį, kai šalta.
Ilgiau būnant karštyje organizmas prie tokių sąlygų prisitaiko. Tyrimai rodo, kad pakartotinis karščio poveikis gali lemti žemesnę kūno temperatūrą, mažesnį širdies susitraukimų dažnį ir efektyvesnį prakaitavimą.
Todėl po kelių savaičių karščio staiga atėjęs vėsesnis oras organizmui tampa daug ryškesniu pokyčiu, nei būtų, pavyzdžiui, pavasarį.
Tai paaiškina ir turistams gerai pažįstamą situaciją Pietų Europos šalyse: atvykėliai mėgaujasi šiluma su marškinėliais ar maudymosi kostiumėliais, o prie aukštesnių temperatūrų pripratusiems vietiniams tuo pat metu jau norisi striukės.
Svarbūs ne tik termometro rodmenys
Yra ir dar viena priežastis, kodėl termometro rodoma temperatūra ne visada sutampa su mūsų pojūčiais.
Žmogaus kūnas reaguoja ne tik į oro temperatūrą. Didelę reikšmę turi vėjas, oro drėgmė ir saulės spinduliai.
Jungtinės Karalystės meteorologijos tarnyba „Met Office“ aiškina, kad būtent šių veiksnių visuma lemia, kaip iš tikrųjų jaučiame orą. Dėl to net giedra pavasario diena gali atrodyti šalta, o vasarą ir palyginti nedidelė temperatūra kartais tampa sunkiai pakeliama.
Ypač svarbus yra vėjas. Judantis oras nuo žmogaus kūno paviršiaus šilumą pašalina greičiau nei nejudantis, todėl vėjuotą dieną gali atrodyti gerokai šalčiau nei tokią pačią temperatūrą rodančią ramią dieną.
Įtakos turi ir oro drėgmė
Ne mažiau svarbi oro drėgmė. Kuo ore daugiau drėgmės, tuo lėčiau nuo odos garuoja prakaitas. Dėl to organizmui sunkiau atvėsti, o oras atrodo tvankesnis ir karštesnis.
Sausas oras, priešingai, gali sustiprinti vėsos pojūtį.
Todėl po kelių savaičių karštų ir drėgnų orų staigus temperatūros kritimas kartu su sausesniu oru bei stipresniu vėju gali priversti žmones gerokai anksčiau, nei tikėtasi, ieškoti megztinių ir striukių.
Taigi situacija, kai termometras rodo 20 ar net daugiau laipsnių šilumos, tačiau kūnas tarsi signalizuoja apie rudenį, nėra neįprasta. Tai organizmo gebėjimo prisitaikyti prie aplinkos rezultatas.
Po ilgo karščio mūsų vidinis „termostatas“ kurį laiką vis dar būna prisitaikęs prie vasariškų sąlygų. Dėl to staigus temperatūros kritimas jaučiamas daug stipriau, nei būtų kitu metų laiku.
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