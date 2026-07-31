Po kūdikio mirties – daugiau klausimų nei atsakymų: kas yra Patau sindromas?

Ką reiškia 13-osios chromosomos trisomija?
Anot NHS (Jungtinės Karalystės nacionalinės sveikatos tarnybos) specialistų, žmogaus ląstelėse paprastai yra 46 chromosomos – 23 poros, kuriose saugoma organizmo vystymuisi ir veiklai reikalinga genetinė informacija. Po vieną kiekvienos poros chromosomą žmogus gauna iš motinos, kitą – iš tėvo.
Patau sindromą turinčio vaiko ląstelėse yra ne dvi, o trys 13-osios chromosomos kopijos arba papildoma šios chromosomos genetinės medžiagos dalis. Dėl papildomos genetinės informacijos sutrinka ankstyvas embriono vystymasis, todėl vienu metu gali formuotis daugelio organų ir kūno sistemų anomalijos.
Patau sindromas gali pasireikšti keliomis formomis. Esant pilnai trisomijai, papildoma 13-oji chromosoma randama beveik visose organizmo ląstelėse. Tai dažniausia ir paprastai sunkiausia būklės forma.
Mozaikinės trisomijos atveju papildoma chromosoma yra tik dalyje ląstelių, o kitose išlieka įprastas chromosomų skaičius. Dėl to simptomai kartais būna ne tokie sunkūs, tačiau būklės eiga vis tiek gali būti labai įvairi.
Dalinė trisomija nustatoma tuomet, kai ląstelėse yra papildoma ne visa, o tik tam tikra 13-osios chromosomos dalis. Simptomų pobūdis ir sunkumas priklauso nuo to, kiek genetinės medžiagos yra papildomai ir kokius genus ji apima.
Dažniausiai atsiranda atsitiktinai
NHS teigimu, dauguma Patau sindromo atvejų nėra paveldimi. Sindromas paprastai atsiranda dėl atsitiktinės klaidos, įvykstančios formuojantis kiaušialąstei arba spermatozoidui. Ląstelei dalijantis, chromosomos turėtų pasiskirstyti po lygiai, tačiau kartais abi 13-osios chromosomos patenka į tą pačią lytinę ląstelę. Jeigu tokia ląstelė dalyvauja apvaisinime, besivystantis embrionas gauna tris 13-osios chromosomos kopijas.
Tai reiškia, kad Patau sindromo nesukelia motinos nėštumo metu suvalgytas maistas, patirtas stresas, fizinis aktyvumas ar koks nors konkretus tėvų poelgis. Teigiama, kad ši chromosomų klaida nėra tėvų kaltė ir dažniausiai jos neįmanoma numatyti ar išvengti.
Retesniais atvejais Patau sindromas gali būti susijęs su chromosomų translokacija. Tai reiškia, kad 13-osios chromosomos genetinės medžiagos dalis būna prisijungusi prie kitos chromosomos. Vienas iš tėvų gali turėti vadinamąją subalansuotą translokaciją ir pats būti visiškai sveikas, nes jo ląstelėse genetinės medžiagos nėra nei per daug, nei per mažai – ji tik kitaip išsidėsčiusi. Tačiau formuojantis lytinėms ląstelėms vaikui gali būti perduotas nesubalansuotas chromosomų rinkinys.
Jeigu vaikui nustatoma su translokacija susijusi Patau sindromo forma, gydytojai paprastai rekomenduoja ištirti abiejų tėvų chromosomas. Tai leidžia tiksliau įvertinti, kokia tikimybė, kad chromosomų pokytis pasikartos per kitą nėštumą.
Amžius turi įtakos
Motinos amžius didina riziką, tačiau sindromas gali pasireikšti bet kurio amžiaus moteriai
Svarbiausias žinomas pilnos 13-osios chromosomos trisomijos rizikos veiksnys yra didesnis motinos amžius pastojimo metu. Senstant kiaušialąstėms didėja tikimybė, kad dalijantis chromosomos pasiskirstys netaisyklingai.
Tačiau tai nereiškia, kad Patau sindromas nustatomas tik vyresnių moterų vaikams. Jis gali pasireikšti bet kokio amžiaus nėščiajai. Be to, nemaža dalis Patau sindromą turinčių vaisių neišgyvena iki gimimo.
Pasireiškia skirtingai
Patau sindromas kiekvienam vaikui gali pasireikšti skirtingai, tačiau dažniausiai nustatomos kelios vienu metu esančios įgimtos anomalijos. Jau nėštumo metu vaisius gali augti lėčiau, todėl vaikas gimsta mažo svorio ir išlieka smulkesnis už bendraamžius.
Taip pat pastebimi dažni širdies vystymosi sutrikimai. Gali būti nustatomos skylutės pertvarose tarp širdies kamerų, atviras arterinis latakas, netaisyklinga širdies padėtis ar sudėtingesnės širdies ydos. Tokie sutrikimai gali apsunkinti kraujotaką, deguonies patekimą į audinius ir ilgainiui sukelti širdies nepakankamumą.
Būdingi centrinės nervų sistemos vystymosi sutrikimai. Vienas sunkiausių – holoprozencefalija, kai ankstyvuoju vaisiaus vystymosi laikotarpiu priekinė smegenų dalis tinkamai nepasidalija į du pusrutulius. Šis sutrikimas gali būti susijęs su mažesne galvos apimtimi, traukuliais, kvėpavimo reguliavimo problemomis ir veido struktūros anomalijomis.
Maždaug pusei vaikų gali būti nustatomas lūpos, gomurio arba ir lūpos, ir gomurio nesuaugimas. Akys gali būti labai mažos, nepakankamai išsivysčiusios, retais atvejais vienos ar abiejų akių gali nebūti. Taip pat gali būti mažas apatinis žandikaulis, žemai esančios ar netaisyklingos formos ausys, klausos sutrikimai ir tam tikrų galvos odos vietų neišsivystymas.
Būdingi rankų ir kojų pokyčiai – papildomi rankų ar kojų pirštai, sugniaužti delnai, silpnai išsivystę nagai ar neįprastos formos pėdos. Kai kuriems vaikams nustatomi inkstų, lytinių organų, žarnyno ar pilvo sienos vystymosi sutrikimai.
Kodėl gali būti sunku maitinti kūdikį?
NHS teigimu, maitinimo problemos yra viena dažnų Patau sindromo komplikacijų. Jas gali lemti silpnas raumenų tonusas, lūpos ar gomurio nesuaugimas, mažas žandikaulis, nepakankamai koordinuojami čiulpimo ir rijimo refleksai, nervų sistemos pažeidimai bei kvėpavimo sutrikimai.
Kūdikiui gali būti sunku apžioti krūtį ar žinduką, išlaikyti pakankamą čiulpimo jėgą ir saugiai nuryti pieną. Maitindamasis jis gali greitai pavargti, springti ar pradėti stokoti deguonies. Dalis maisto gali patekti į kvėpavimo takus, todėl didėja plaučių uždegimo ir kitų komplikacijų rizika.
Dėl šių priežasčių gali prireikti specialių žindukų, tirštesnio maisto, maitinimo per zondą arba gastrostomą.
Sindromą galima įtarti dar nėštumo metu
Patau sindromo tikimybė gali būti vertinama atliekant prenatalinius patikros tyrimus. Pirmąjį nėštumo trimestrą naudojami motinos kraujo tyrimai ir ultragarsinė vaisiaus apžiūra. Taip pat gali būti atliekamas neinvazinis prenatalinis tyrimas, arba NIPT, kurio metu motinos kraujyje tiriami placentos kilmės DNR fragmentai.
Ultragarsu galima pastebėti lėtesnį vaisiaus augimą, širdies ydą, smegenų, veido, galūnių ar kitų organų anomalijas.
Daugelis vaikų miršta per pirmuosius gyvenimo metus
Patau sindromo prognozė dažniausiai nuvilia su tuo susidūrusius tėvus. Dalis nėštumų baigiasi persileidimu arba gimsta negyvagimis. Anot NHS, iš gyvų gimusių vaikų daugiau kaip 90 procentų miršta per pirmuosius gyvenimo metus, nemaža jų dalis – pirmosiomis dienomis ar savaitėmis. Dažnos mirties priežastys yra sunkios širdies ydos, kvėpavimo nepakankamumas, centrinės kilmės kvėpavimo sustojimai ir daugybiniai organų veiklos sutrikimai.
Vis dėlto statistika neleidžia tiksliai numatyti vieno konkretaus vaiko gyvenimo trukmės. Nedidelė dalis vaikų, ypač turinčių mozaikinę ar dalinę trisomiją, išgyvena ilgiau.
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