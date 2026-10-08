Po mįslingo protrūkio Rusijoje – lietuvių mokslininkių verdiktas: siūlau nekreipti dėmesio

Žiniasklaidoje aptarinėjamas galimas maro protrūkis Rusijos Irkutsko srityje, kai Maro tyrimų instituto mokslininkė mirė, kaip įtariama, nuo pneumonijos, sukeltos iš laboratorijos galimai ištrūkusios maro bakterijos.
Apie tai, ar maras šiandien vis dar kelia realią grėsmę, su „Žinių radijo“ žurnalistu diskutavo Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslininkės prof. Aurelija Žvirblienė (toliau – A. Ž.) ir Miglė Gabrielaitė (toliau – M. G.).
– Kiek galima pasitikėti Rusijos žiniasklaidos pateikiama informacija?
– A. Ž.: Žinant šitą valstybę, galima pasitikėti ne visa informacija. Iš pradžių ėjo labai prieštaringos žinios, kad apie jokį marą nėra kalbos, kad tai tiesiog plaučių uždegimas, o vėliau nutylėti šį faktą tapo neįmanoma. Žinau, kokio lygio saugumas turi būti laboratorijose, kurios dirba su maro sukėlėju. Arba nebuvo laikomasi tų reikalavimų, arba tai kitoks incidentas, apie kurį yra nutylima. Maro institutų Rusijoje yra ne vienas. Jie neva yra skirti stebėsenai, kad ten neatsirastų židinių. Gamtoje yra maro sukėlėjų ir tai yra normalu. Stebėsena yra būtina. Bet mes negalime žinoti, kiek šioje istorijoje yra tiesos ir kur buvo saugumo priemonės, kurios turi būti tokiose laboratorijose.
– Migle, ar jus įtikina tokia versija, kad mėgintuvėlis iškrito mokslininkei iš rankų ir bakterija nuvarė ją į kapus?
– M. G.: Iš pirmo žvilgsnio istorija skamba logiškai, išskyrus tą faktą, kad sudaužius mėgintuvėlį, jei yra laikomasi saugos reikalavimų, niekaip neįmanoma užsikrėsti. Tam ir yra laboratorinė sauga, kad net įvykus nelaimei, žmonės būtų apsaugoti. Nematau, kaip galima imti ir užsikrėsti.
Sudaužius mėgintuvėlį, jei yra laikomasi saugos reikalavimų, niekaip neįmanoma užsikrėsti.
– Ar maru užsikrečiama ir šiais laikais? Ar pasaulyje yra tokių atvejų?
– M. G.: Yra tokių atvejų. JAV protrūkių būna kiekvienais metais. Dažniausiai tai nutinka Afrikoje, bet didesnių ar mažesnių protrūkių būna ir Rusijoje, ir Azijoje. Maro bakterija toliau egzistuoja savo natūraliuose rezervuaruose.
– Kiek tai kelia pavojų žmonėms?
– M. G.: Priešingai nei viduramžiais, mes jau beveik 100 metų turime antibiotikus, žinome, kaip plinta bakterijos, ir žinome, kaip nuo jų apsisaugoti – laikytis atstumo, higienos, negyventi aplink gyvūnus, kurie perneša tas bakterijas. Tai tikrai nebėra tokio pavojingumo ligų sukėlėjas, koks buvo prieš kelis šimtus metų.
– Kodėl tai yra toks ažiotažas, sėjantis nerimą žmonių galvose?
– A. Ž.: Manau, kad nerimas kyla dėl to, kad sunku pasitikėti šia valstybe. Tokių incidentų laboratorijose yra buvę ir labiau civilizuotose valstybėse. Šiuo atveju svarbiausia tai, kad visos tiesos mes nežinome. Laboratorijoje saugos lygis turi būti toks, kad tokie atvejai nebūtų galimi.
– Kaip tai užtikrinama praktiškai?
– A. Ž.: Pati laboratorija turi būti vadinama trečiojo biosaugos lygio. Tai reiškia, kad specialūs filtrai sulaiko orą, išeinantį iš tos laboratorijos ir žmogus turi būti apsaugotas, dėvėti dvigubas pirštines. Yra visa eilė tokių dalykų.
Be to, yra procedūros, kaip reikia dirbti su tokiais patogenais. Nerimo yra ir dar dėl to, kad nežinome, kokiu tikslu yra dirbama su tomis bakterijomis, kodėl jos yra kultivuojamos. Galbūt tikslai iš tiesų yra kilnūs, pavyzdžiui, norima sukurti vakciną. Laboratorijos turi teisę atlikti tokius tyrimus, bet turi būti atitinkamos sąlygos.
– Kokiems tikslams dar gali būti dirbama su tokiomis bakterijomis? Ar gali kilti ir visokių kito plauko klausimų?
– A. Ž.: Taip, yra ir bioterorizmo klausimas, nors tai būtų labai keista, nes nuo šio ginklo pats gali žūti. Nelabai tiktų juokauti su tokiais patogenais, kaip maro sukėlėjas.
Šiais laikais yra antibiotikai. Jei gydymas pradedamas labai greitai, išeitis nebus labai liūdna. Todėl natūralūs perdavimo keliai yra riboti civilizuotoje visuomenė. Manau, kad nėra rizikos, kad į Europą ar JAV tie sukėlėjai perskris tūkstančius kilometrų. Svarbu, kaip tas židinys bus lokalizuotos ir kiek pramonės bus veiksmingos.
– Kokio tai tipo bakterija? Ar teisinga įsivaizduoti, kad gali kilti kažkas panašaus į COVID-19 epidemiją?
– M. G.: Manau, kad reikia labai daug fantazijos, kad įsivaizduotume, jog galime turėti panašią epidemiją ar pandemiją. Didžiąją dalį pandemijų sukelia virusai, turime tik kelias bakterijas, įskaitant maro bakteriją. Tačiau turime daug ginklų, turime antibiotikus ir ta bakterija tarp žmonių neplinta taip lengvai, kaip dauguma virusų.
– Ar ši bakterija irgi turi daug atmainų bei pavojingumo lygio?
– M. G.: Bakterija sukelia kelis skirtingus maro tipus, priklausomai nuo to, kokiu būdu ji užkrėtė organizmą. Vienintelis tipas, kuris gali būt kažkaip platinamas tarp žmonių, yra pneumoninis, per plaučius ir oro lašelius. Bet apsisaugoti yra daug lengviau nei nuo bet kokio viruso, vien dėvint paprastas kaukes ar palaikant atstumą.
– Ar yra kokie nors tarptautiniai įrankiai?
– A. Ž.: Prisiminkime, kai Pasaulio sveikatos organizacijos misija atvyko į Uhano miestą po metų. Įsivaizduokime, jei įvyktų žmogžudystė ir tyrėjas po metų bandytų išsiaiškinti priežastis bei žudiką. Rusija yra diktatoriška valstybė. Nesvarbu, kad yra tam tikri tarptautiniai įsipareigojimai ir taisyklės. Jie seniai yra pasakę: kas nustatė tas taisykles ir kas pasakė, kad mes turime jų laikytis? Neabejoju, kad į tą židinį turėtų nuvažiuoti kvalifikuota ekspertų komanda.
– Rusijos vyriausioji epidemiologė buvo nuskridusi į tą vietą ir tai pakurstė kalbas, kad gali būti kažkas rimto.
– A. Ž.: Prisiminkime neseną atvejį su galvijų užkratu. Kiek tiesos žinojo pasaulis? Nelabai daug.
– COVID-19 pandemijos pradžia buvo sudėtinga. Šiuo atveju sveikatos sistemoms tai nebūtų labai sudėtingas atvejis?
– M. G.: Mes nieko nežinojome apie COVID-19 virusą. Tai buvo naujas virusas, nebuvo populiacijos, kuri būtų jam atspari ar su juo susidūrusi, todėl sveikatos sistema turėjo iššūkių. Dabar mes turime visus įrankius diagnostikai, gydymui, profilaktikai ir apsaugai.
– Kodėl tokia informacija yra slepiama nuo žmonių?
– M. G.: Manau, kad mes negalime suprasti, kaip veikia autoritarinės valstybės ir kodėl jos priima sprendimą ne saugoti žmones, o slėpti informaciją.
Manau, kad mes negalime suprasti, kaip veikia autoritarinės valstybės ir kodėl jos priima sprendimą ne saugoti žmones, o slėpti informaciją.
– Profesore, ar jūs turite paaiškinimą?
– A. Ž.: Per savo amžių prisimenu ir Černobylio katastrofą, todėl manęs nestebina tai, kad informacija yra slepiama. Tiesiog yra tokia tradicija. Kitokio masto katastrofos irgi buvo nutylimos. Kuriama iliuzija, kokia didelė gerovė yra šioje valstybėje. Yra daug aspektų ir viskas turi gilias šaknis.
– Kaip žmonėms reaguoti? Bijoti ar nekreipti dėmesio?
– A. Ž.: Siūliau nekreipti dėmesio. Realesnės grėsmės yra karo grėsmės. Tai yra lokali Rusijos problema ir tegul jie su tuo tvarkosi. Mūsų tai jokiais būdais nepalies.
– Migle, ką manote jūs?
– M. G.: Manau, kad daug didesnę grėsmę kelia kitos antibiotikams atsparios bakterijos, kurios vystosi ir kelia daug iššūkių.
Visas pokalbis – „Žinių radijo“ reportaže:
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