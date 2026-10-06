Po pranešimų apie maro atvejį Rusijoje: Lietuvoje nėra padidėjusi rizika užsikrėsti

„Šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams kiltų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Todėl Lietuvos gyventojams šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių“, – teigiama antradienį išplatintame pranešime.
„Iškilus grėsmei dėl galimo užkrečiamosios ligos plitimo, šalys yra pasirengusios koordinuotai reaguoti ES mastu pagal Europos sveikatos sąjungos reglamentuose numatytus mechanizmus“, – rašoma jame.
Anot NVSC, šiuo metu turima informacija yra ribota, todėl nėra galimybės nepriklausomai patvirtinti, kad minėta darbuotoja sirgo plaučių maru.
Kaip skelbė BNS, penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų Darjos Šipilovos, dirbusios Sibiro Irkutsko srities maro tyrimų institute, gyvybę. Taip pat skelbta, kad dėl šio įvykio buvo įvesti specialūs apribojimai.
Tačiau Rusijos vartotojų teisių ir sveikatos priežiūros tarnyba „Rospotrebnadzor“ antradienį tvirtino, kad internete platinamas dokumentas, rodantis sustiprintas sanitarines epidemiologines priemones bei apribojimus Irkutsko srityje, yra suklastotas.
Rusijos naujienų portalas „Liudi Baikala“, remdamasis neįvardytais šaltiniais, artimais regiono saugumo tarnyboms, nurodė, kad mirusi moteris plaučių maru galėjo užsikrėsti sudužus mėgintuvėliui.
Kitos žiniasklaidos priemonės pranešė apie galimą jos mirties ryšį su laboratorijoje įvykusiu incidentu, o Rusijos portalas „Liudi Baikala“ pridūrė, kad karantinas dabar taikomas 200 žmonių, su kuriais ji galėjo turėti kontaktų.
Tačiau Rusijos pareigūnai pabrėžė, kad po mirties atlikti tyrimai šios ligos nenustatė.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį sakė, kad jo administracija atidžiai stebi situaciją.
Plaučių maras – reta infekcinė liga, kurią sukelia bakterija Yersinia pestis. Juo užsikrėsti galima per sergančio žmogaus kvėpavimo takų išskiriamus lašelius, tačiau paprastai tam reikalingas artimas ir ilgesnis kontaktas su simptomus turinčiu ligoniu. Inkubacinis periodas – 1–4 dienos.
NVSC pateiktais duomenimis, Europoje maras nebuvo registruojamas daugiau nei 50 metų. Kitos maro formos, kai užsikrečiama nuo gyvūnų, vis dar pasitaiko Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Lietuvoje maro atvejų nefiksuojama jau daugiau nei 200 metų.
Plaučių maras gali pasireikšti karščiavimu, galvos skausmu, silpnumu, kosuliu, krūtinės skausmu ir greitai progresuojančiu kvėpavimo sutrikimu.
Laiku diagnozuotas plaučių maras yra sėkmingai gydomas įprastais antibiotikais. Gydymui rekomenduojami vaistai yra lengvai prieinami Europoje ir Lietuvoje.
Įtarus ar patvirtinus plaučių marą, sergantis asmuo izoliuojamas, o artimą sąlytį turėję asmenys nustatomi ir stebimi. Prireikus jiems skiriamas profilaktinis gydymas.
„Marui patvirtinti reikia atlikti laboratorinius tyrimus, kuriems Lietuva yra pasirengusi. Tyrimai būtų atliekami tik gydytojui įtarus ligą“, – nurodė NVSC.
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