Po švenčių – kaltės jausmas: sporto salės lūžta nuo lankytojų

Tarp švenčių sporto salės Vengrijoje yra pilnesnės nei įprastą darbo dieną. Daugelis nusprendė iš karto sudeginti prie Kalėdų stalo suvalgytas kalorijas.
„Mano nuomone, visi po tokių didelių Kalėdų vakarienių gali jaustis kiek kalti. Papildomas kalėdinis pyragėlis mane net motyvuoja, nes galiu valgyti ir leisti sau daugiau. Tiesa, mainais ateinu treniruotis tarp švenčių“, – kalbėjo pakalbintas pašnekovas.
O štai Laura dalyvauja fitneso varžybose ir treniruojasi penkis kartus per savaitę. Ji per Kalėdas taip pat nevalgė daugiau nei įprastai, nes jau buvo pradėjusi varžybų dietą.
„Valgiau kaip įprastai: avižas, ryžių košę, vištienos krūtinėlę, žuvį su įvairiais garnyrais. Nors ir laikausi dietos, stengiuosi valgyti įvairų maistą“, – sakė mergina.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Štai asmeninis treneris sakė, kad daugelis žmonių atėję treniruotis tarp švenčių tai daro dėl kaltės jausmo. Tačiau žmogus, kuris didžiąją metų dalį reguliariai sportuoja, neturėtų jaustis kaltas dėl papildomų kalorijų.
„Kaip ir su mityba, treniruotėse verta laikytis laipsniškumo principo. Tai gali būti lengvi aerobiniai judesiai, pavyzdžiui, ėjimas, lengvas bėgimas ant takelio arba važiavimas dviračiu bei kopimas laiptais“, – aiškino asmeninis treneris Gáboras Bukovenszkis.
Jis patarė tiems, kurie pradeda sportuoti po švenčių, pirmiausia pasikalbėti su specialistu.
„Bent pirmus tris mėnesius verta dirbti su asmeniniu treneriu, kuris nukreipia mus teisinga kryptimi bei moko, kaip maitintis ir visų treniruočių pagrindų“, – teigė G. Bukovenszkis.
Pasak trenerio, jei mityba subalansuota, per savaitę pakanka sportuoti du ar tris kartus.
