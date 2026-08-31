Po vasaros – atgal į mokyklas ir darbus: gydytojas paaiškino, kodėl rytais sunku atsikelti

Tačiau po kelių mėnesių laisvesnės dienotvarkės persiorientuoti ne visada paprasta: rytais sunku atsikelti, dieną trūksta energijos, sunkiau susikaupti, dažniau norisi užkandžiauti ar pasilepinti saldumynais. Gydytojas Valerijus Morozovas teigė, kad tai gali būti natūrali organizmo reakcija į staiga pasikeitusį režimą, todėl tiek vaikams, tiek suaugusiesiems prie rudens dienotvarkės geriausia grįžti palaipsniui.
„Po atostogų dažnai būna išsiderinęs mūsų miego ir būdravimo ritmas. Jei vasarą eidavome miegoti ir keldavomės vėliau, staiga pradėjus anksti keltis rytais gali kamuoti mieguistumas, dieną trūkti energijos, o vakare, priešingai, būti sunkiau užmigti. Organizmas prie naujos dienotvarkės neprisitaiko per vieną naktį – tam reikia laiko“, – aiškino V. Morozovas.
„Galva dar atostogauja“ – ir tam yra priežastis
Pasak gydytojo, pasikeitus dienotvarkei persitvarko ne tik miego režimas. Prie naujo grafiko turi prisitaikyti ir su paros ritmu susijusių hormonų, tokių kaip kortizolis ir melatoninas, išsiskyrimas. Kartu gali keistis apetitas, sustiprėti alkis, noras dažniau užkandžiauti ar potraukis saldumynams.
„Posakis, kad galva dar atostogauja, nėra vien gražus pasakymas. Staigūs režimo pokyčiai gali paveikti dėmesį ir kitus pažintinius gebėjimus, todėl pirmosiomis savaitėmis galime jausti didesnį nuovargį, dirglumą ar prastesnę nuotaiką. Grįžtant į darbus ar mokyklą nereikėtų tikėtis, kad organizmas prie visiškai kitokio ritmo prisitaikys per vieną dieną“, – sakė gydytojas.
Kiek laiko užtruks sugrįžimas į įprastą ritmą, anot jo, priklauso nuo amžiaus, kasdienio fizinio aktyvumo ir nuo to, kiek atostogų dienotvarkė skyrėsi nuo įprastos. Jei miego laikas pasislinko vos valanda ar dviem, gali pakakti kelių dienų, tačiau esant didesniems pokyčiams prisitaikymas gali trukti ir kelias savaites. Miego režimas paprastai atsistato greičiau, o dėmesiui ir mąstymo greičiui atkurti gali prireikti daugiau laiko.
Režimo per vieną vakarą nepakeisime
V. Morozovas patarė nelaukti pirmojo ankstyvo rugsėjo ryto ir šeimos dienotvarkę keisti palaipsniui. Vienas paprasčiausių būdų – kasdien miego ir kėlimosi laiką ankstinti maždaug 15 minučių.
Ne mažiau svarbi, pasak gydytojo, yra rytinė dienos šviesa. Užuot vos pabudus siekus telefono, naudinga bent trumpam išeiti į lauką – pasivaikščioti su šunimi, nueiti iki parduotuvės ar tiesiog kelioms minutėms išeiti į balkoną.
„Svarbu susigrąžinti pastovų miego ir kėlimosi laiką. Savaitgalį galime sau leisti pamiegoti porą valandų ilgiau, tačiau miegoti iki pietų nereikėtų. Taip pat verta riboti naudojimąsi išmaniaisiais įrenginiais prieš miegą ir vos atsikėlus. Kuo nuoseklesnis bus režimas, tuo lengviau organizmui prie jo prisitaikyti“, – patarė V. Morozovas.
Į lėkštes – tai, ką šiuo metu siūlo sezonas
Grįžtant į įprastą ritmą gydytojas nerekomenduoja imtis griežtų dietų ar bandyti kompensuoti vasaros malonumų. Kur kas svarbiau vėl susigrąžinti reguliarų valgymo režimą ir pasirūpinti įvairia kasdiene mityba.
„Atsakymas gana paprastas – sezoninė mityba. Nereikėtų pradėti rūpintis tuo, ką valgome, tik artėjant šaltajam sezonui, kaip ir nereikia graužtis dėl vasarą valgytų uogų, vaisių ar šašlykų. Ruduo yra labai turtingas metų laikas, todėl verta valgyti tai, kas tuo metu noksta, tik nepamiršti saiko ir režimo“, – sakė V. Morozovas.
Sugrįžus į intensyvesnę šeimos kasdienybę verta pasirūpinti, kad namuose netrūktų sezoninių vaisių ir daržovių. Juos paprasta įtraukti į pusryčius, pietus ar vakarienę, o vaisius galima pasiimti į darbą, mokyklą ar įdėti vaikams į užkandžių dėžutes.
Gydytojas taip pat rekomendavo grįžti prie aiškesnio valgymo režimo, mažinti nuolatinį užkandžiavimą ir atsisakyti saldžiųjų gėrimų.
Ruduo dėl silpnesnio imuniteto nekaltas
Artėjant vėsesniems orams neretai pradedama kalbėti apie būtinybę „stiprinti imunitetą“. Tačiau V. Morozovas atkreipė dėmesį, kad pats ruduo savaime nėra priežastis, dėl kurios staiga imame dažniau sirgti.
„Ruduo kaltas dėl visko tik vienoje lietuviškos grupės dainoje. Šis metų laikas nėra kuo nors prastesnis už kitus. Dažnesni susirgimai pirmiausia susiję su socialinėmis priežastimis – grįžtame į darbus, mokyklas ir kitus kolektyvus, pasikeičia mūsų dienos ritmas, o kartais pamirštame ir tokias paprastas higienos rekomendacijas kaip rankų plovimas“, – sakė gydytojas.
Pasak jo, ruošiantis šaltajam sezonui pirmiausia verta dėmesį skirti ne stebuklingų priemonių paieškoms, o kasdieniams įpročiams: pakankamam miegui, subalansuotai mitybai, reguliariam fiziniam aktyvumui lauke ir laiku atliekamiems skiepams.
Prieš griebiantis vitaminų – grįžti prie pagrindų
V. Morozovas pastebėjo, kad artėjant rudeniui dažnas suskumba ieškoti vitaminų ir maisto papildų, tikėdamasis taip pasiruošti peršalimo ligų sezonui. Vis dėlto gydytojas pabrėžė, kad vien papildų vartojimas nepakeičia kasdienių sveikatai svarbių įpročių.
„Labiausiai trūkstami „vitaminai“ dažnai yra fizinis aktyvumas, saulė, reguliarus miegas, saikas ir artimųjų meilė. Didžiajai daliai žmonių pirmiausia reikėtų pasirūpinti būtent šiais dalykais“, – sakė V. Morozovas.
Anot gydytojo, vienas svarbiausių įpročių visai šeimai – kasdien kuo daugiau judėti ir leisti laiko lauke. Ne mažiau svarbūs reguliarus valgymo, miego ir kėlimosi režimas bei mažiau laiko prie ekranų prieš miegą ir vos pabudus.
„Grįžimas į įprastą ritmą neturi įvykti per vieną dieną. Jei palaipsniui susigrąžinsime miego ir valgymo režimą, reguliariai judėsime ir leisime laiką lauke, organizmui bus gerokai lengviau prisitaikyti prie pasikeitusios dienotvarkės“, – apibendrino V. Morozovas.
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