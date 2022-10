Poliklinikos darbuotoja: vakcinos nuo pirmo omikron potipio daug nebus

„Nesirgau, nežinau, išlindau sausa. Kol kas“, – šypsosi žurnalistės užkalbinta praeivė.

Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad norintys pasiskiepyti nuo COVID-19 ketvirtąja vakcinos doze, tai gali padaryti jau nuo šiandien.

Ministerija startą vadina antruoju etapu, poliklinikose jaučiamas pagyvėjimas.

„Situacija, kad kiekvieną dieną norinčių vis daugėja pasiskiepyti adaptuota vakcina. Ypatingai dabar daug pacientų, kurie nori (skiepytis) kartu su gripo vakcina“, – sakė Karoliniškių poliklinikos slaugos administratorė Vaida Danielė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Iš tiesų jaunesnio amžiaus žmonės aktyviau kreipiasi į polikliniką ir registruojasi skiepui“, – jai antrino Šeškinės poliklinikos infekcijų kontrolės specialistė Jolanta Kuklytė.

Pastaroji įstaiga svarsto ir apie pajėgų didinimą. Norinčių daugiau nei laisvų vietų. „Šiuo metu rezervuota dviem savaitėms į priekį. Skiepijama du kartus per savaitę – antradieniais ir penktadieniais. Šiai akimirkai yra užpildyti visi laikai. Todėl mes tiesiog didiname pajėgumus“, – sakė Šeškinės poliklinikos darbuotoja.

Iki šiol galimybę gauti antrą, stiprinančią dozę, turėjo tik rizikos grupių asmenys – šešiasdešimtmečiai ir vyresni. Nepriklausančius šioms grupėms skiepijo tik pavienės įstaigos.

„Pamačiau straipsnį, kad yra, tai tuo užsiimsiu. Aš – už skiepus“, – prisipažino jaunuolis.

„Žinot, norėčiau. Gal būtų daug saugiau. Kaip tik rytoj būsiu pas gydytoją, paklausiu“, – sakė reportažo pradžioje matyta moteris.

„Jeigu bus poreikis, eisiu. Esu tris kartus pasiskiepijusi. Kol kas dar tas mano terminas, jog manau, kad man nereikia ketvirtos dozės, bet visus skatinu skiepytis“, – sakė triskart vakcinuota vilnietė.

„Ne, nesiskiepijau visai. Ir kol kas gyva ir sveika“, – jai oponavo kita moteris.

„Mes persirgome. Visi paskiepyti trimis skiepais. Nežinau“, – svarstė kita pašnekovė.

Pirmieji besiskiepyjantys kol kas turės galimybę rinktis nuo pirmo (BA.1) ir nuo penkto (BA.5) omikron potipio apsaugančias vakcinas.

Mokslininkai teigia, kad tie, kas persirgo šiais metais, vakcinuotis sustiprinančiąja (doze) nereikėtų.

„Mokslininkai teigia, kad tie, kas persirgo šiais metais, vakcinuotis sustiprinančiąja (doze) nereikėtų. Bet jeigu yra tam tikrų lėtinių ligų, tai tikrai reikėtų“, – sakė V. Danielė.

Ministerija tikslina, kiek ir kam reikia išlaukti. „9 mėnesių laikotarpiui praėjus po persirgimo arba 6 mėn. po pirmosios sustiprinančiosios dozės“, – patikslino SAM sveikatos stiprinimo patarėja Jurgita Pakalniškienė.

Tačiau jeigu žmogus turi tik du skiepus, visais atvejais – sirgo ar nesirgo – išlaukti reikia tik 6 mėn. Ekspertų vertinimu, jeigu sirgote šiemet, ar iki balandžio mėn., tikėtina, kad sirgote pirmuoju (BA. 1) potipiu. Tad reikėtų vakciną rinktis, apsaugančią nuo ketvirto (BA.4) , penkto (BA.5) potipio. Jeigu sirgote po balandžio mėn., tada – atvirkščiai.

„Jeigu yra svarstymas, mūsų slaugytoja pataria. Bet dauguma jau būna apsisprendę atėję ir jie paprašo. Be abejo, BA.1 vakcinos daug nebus. Kiek Lietuva yra gavusi, jas greitai sunaudosime. Dabar jau gavome kitą vakciną. Dabar vakcinuosime ta kita ( BA.4; BA.5)“, – sakė Karoliniškių poliklinikos slaugos administratorė.

Adaptuotos vakcinos Lietuvą pasiekė visai neseniai. Naujos siuntos dar keliauja. „Ketvirtąja vakcinos doze yra pasiskiepiję daugiau nei 4200 asmenų“, – patikslino J. Pakalniškienė.

Vien per rugsėjį į Lietuvą pristatyta per 100 tūkst. adaptuotų vakcinų. Planuojama, kad per spalį jų bus atvežta kiek daugiau nei 0,5 mln. dozių. Vis dėlto ministerija sako, kad negali nuspėti, kurios adaptuotos vakcinos užtikrins geriausią apsaugą. Nes numatyti, kokie viruso variantai atsiras ir cirkuliuos toliau, rudenį ir žiemą, neįmanoma.

Norintys pasiskiepyti turėtų registruotis internetu arba kreiptis į savo šeimos gydytoją. Taip pat prieš skiepą galima pasitikrinti antikūnus, tačiau už tyrimą teks susimokėti.