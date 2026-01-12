Populiarūs vaistai nuo antsvorio slepia pavojų: gydytojai atskleidė naujų faktų

Prieš kelerius metus nutukimo gydymui pritaikyti vaistai, imituojantys sotumo hormoną GLP, iš tiesų sukėlė perversmą šioje medicinos srityje. Iš pradžių sukurti gydyti antro tipo diabetui, kuris taip pat susijęs su dideliu antsvoriu, vaistai su sintetiniais GLP hormonais, nepaisant gana didelės kainos, tampa vis populiaresni. Britų medicinos žurnale paskelbta tyrimų analizė parodė, kad vartodami tokius vaistus žmonės per pirmuosius metus vidutiniškai numeta beveik 8,5 kilogramų. Tačiau išsaugoti šiuos pasiekimus – sudėtinga.
„Remiantis mūsų duomenimis, galime teigti, kad žmonės, vartodami GLP-1 vaistus, numeta daugiau svorio, palyginti su vaistais, kurie buvo prieinami anksčiau. Tačiau jie taip pat greičiau priauga svorio“, – teigė tyrėjas iš Oksfordo universitetas Sam West.
Atliktų tyrimų analizė parodė, kad metus vartojus „Ozempic“, „Wegovy“ ar panašius vaistus, kurių kursas gali kainuoti kelis tūkstančius eurų, svoris smarkiai krinta, tačiau maždaug po pusantrų metų jis vėl grįžta iki buvusio. Jei svoris mažinamas vien laikantis dietos, antsvoris taip pat gali sugrįžti, tačiau tai užtrunka gerokai ilgiau.
„Tiksliai nežinome, kodėl taip yra, bet spėčiau, kad laikantis dietos programos reikia labai sunkiai dirbti, kad kontroliuotumėte apetitą“, – sakė Oksfordo universiteto profesorė Susan Jebb.
GLP hormonai reguliuoja insulino gamybą, tai yra cukraus kiekį kraujyje, taip pat sotumo jausmą, kuris lėtina virškinimą ir mažina norą valgyti.
„Jei vartojate vaistą, jis labai veiksmingai slopina apetitą, todėl atlieka didelę šio darbo dalį už jus. Nutraukus vartojimą, noras valgyti gali užklupti visai netikėtai, ir paaiškėja, kad kontroliuoti savo svorį yra daug sunkiau, nei tikėtasi“, – aiškino S. Jebb.
Tyrimo autoriai pripažįsta, kad šie vaistai plačiai naudojami tik kelerius metus, todėl duomenų apie ilgalaikį jų poveikį akivaizdžiai trūksta.
„Manau, tai pirmas žvilgsnis į tai, kas nutinka nutraukus vaistų vartojimą. Turime labiau susitelkti į tai, kaip geriau paremti žmones, kai jie nustoja vartoti vaistus, arba svarstyti, ar šį gydymą reikia tęsti ilgą laiką“, – pabrėžė S. Jebb.
Turint omenyje, kad kassavaitines vaistų nuo antsvorio injekcijas naudoja arba jau yra naudoję beveik 10 proc. amerikiečių, o Jungtinėse Valstijose ką tik patvirtinta ir pirmoji tokių vaistų versija tabletėmis, šių vaistų vartojimas tiek Amerikoje, tiek Europoje tik didės. Tai reiškia, kad duomenų tolesniems tyrimams ateityje netrūks.
