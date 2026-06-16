Postą paliksianti sveikatos ministrė apgailestauja dėl nepabaigtų darbų, bet giria Liną Kukuraitį

„Gal truputį gaila, apmaudu, kad nepabaigėme gerų darbų. Pagreitį buvome paėmę gerą“, – žurnalistams Seime antradienį sakė sveikatos apsaugos ministrė.
„Žinote, pirmiausia esu dėkinga premjerei už pasitikėjimą, kad galėjau padirbėti dvidešimtoje Vyriausybėje. Turbūt naujas ateinantis premjeras labai legitymiai formuoja naują komandą, kur reikia naujų įgūdžių, naujų kompetencijų, kad būtų pasiekti tikslai. Tai strategiškai vertinu gerai“, – dėstė ji.
Politiniuose kuluaruose svarstoma, kad Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į ministrus deleguos parlamentarą, buvusį socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį.
M. Jakubauskienė teigiamai vertina šį politiką.
„Naują potencialų ministrą Liną Kukuraitį žinau, labai aukštos moralės, labai padorus žmogus. Sveikatos apsaugos ministerija, galvoju, kad bus saugiose, gerose, profesionaliose rankose. (...) Su Linu Kukuraičiu mes jau susisiekėme ir susitarėme susitikti, perduoti darbus, aptarti, kas yra svarbu, kas nesvarbu, kur skirti dėmesį. Tai mes labai taikiai, nuosekliai ruošiamės bendradarbiauti ir tikiuosi, kad to, ko nepabaigėme, galės pabaigti naujas ministras“, – sakė ministrė.
Pasak jos, priekaištų iš ją delegavusių socialdemokratų neišgirdusi, o pokyčius Vyriausybėje padiktavo koalicinės derybos.
„Manau, kad tie, kas dalyvavo derybose – aš jose nedalyvavau – turbūt geriausiai ir paaiškintų tas priežastis ir detales“, – kalbėjo ministrė.
Daugiau nei pusantrų metų Sveikatos apsaugos ministerijoje M. Jakubauskienė apibūdino kaip maratoną, kurį jos komanda atsakingai ir kantriai bėgo.
„Dabar yra toks pojūtis, kad matosi pabaiga. Tai aš ir mano visa komanda esame pavargę, bet laimingi. Pirmiausia turbūt kalbėsime apie poilsį, kurio pusantrų metų neturėjome“, – apie ateities planus sakė M. Jakubauskienė.
Kaip rašė BNS, socialdemokratams nusprendus šalinti „Nemuno aušrą“ ir į koaliciją pasikviesti demokratus, pastariesiems po koalicinių derybų patikėtos Sveikatos apsaugos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijos.
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