Pošventinė dilema – ką daryti su maisto likučiais: suvalgyti ar išmesti?

– Kaip po švenčių jaučiatės?

– Puikiai. Šventės kaip visada praėjo greitai.

– Ar sočios buvo?

– Sočios. Šventiniai patiekalai – nekasdieniai. Net ir tie, kurie laikosi dietos, per šventes gali drąsiai mėgautis maistu. Net reikia.

Mūsų skrandis – ne šiukšlių dėžė ir nereikia rizikuoti sveikata.

– Tačiau lietuviai tiek prigamina, kad maisto lieka dar savaitei.

– Žmonės prigamina nemažai ir tikrai daugelis per daug. Tai bėda. Reikėtų gaminti žymiai mažiau. Dalis produktų gali būti laikomi ilgiau, o dalis turėtų būti suvalgomi greitai. Kietai virtą kiaušinį geriausia suvalgyti per pirmas dvi dienas. Ilgiau nei tris dienas nereikėtų laikyti. Geriausia laikyti šaldytuve. Jei natūraliai nudažyti kiaušiniai bus laikomi kaip puošmena ant stalo kambario temperatūroje, trečią dieną tikrai atsiranda rizika. Maistą reikia laikyti šaldytuve. Jeigu greitai gendantys žuvies patiekalai, mišrainės visą dieną stovėjo ant stalo, vakare šaldytuve, kitą dieną dar galima valgyti, bet ne ilgiau. Jei maisto prigaminta daugiau, nebūtina jo viso sudėti ant stalo. Ant stalo padėti tik tam kartui, o šiaip laikyti šaldytuve. Greitai gendantys patiekalai – ypač žuvies – puiki terpė bakterijoms. Reikėtų suvalgyti per dvi dienas ir nelaikyti.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ką daryti? Išmesti? Kaip su tvarumu?

– Yra svečių, giminių. Reikia pasidalyti šviežiu maistu ir jo neišmesime. Jei maistas užsibuvo, geriau jo nevalgyti. Mūsų skrandis – ne šiukšlių dėžė ir nereikia rizikuoti sveikata. Geriau nesuvalgyti.

– Ar galima tą maistą panaudoti kitiems patiekalams – troškiniams, lietiniams ir pan.

– Tokia išeitis galima antrą dieną, bet jei maistas prarado išvaizdą, užsibuvo ilgiau, kvapas gal dar geras, gaila išmesti, tačiau reikia žinoti maisto biologinę vertę. Medžiagos turi išlikti, jei maistą pervirsime, perkepsime, sotumas bus, bet ne tokia mityba turėtų būti. Mityba turi būti šviežia, visavertė. Atsiranda rizika apsinuodyti ir vertės iš tokių produktų nėra. Geriau pasidalyti šviežiu maistu su artimaisiais, o ne vėliau iš jo kažką dar gaminti.