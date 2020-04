Preparatas, skirtas gydyti gripui: ar jis gali įveikti ir koronavirusą?

Žemiau pateikiama keletas atsakymų į klausimus apie šį preparatą.

Kas yra favipiraviras?

Favipiraviras, registruotas prekiniu ženklu „Avigan“, buvo sukurtas įmonės, šiuo metu žinomos kaip „Fujifilm Toyama Chemical“. Japonijoje jis buvo patvirtintas kaip tinkamas vartoti 2014 metais.

Vis dėlto šioje šalyje favipiravirą leidžiama vartoti tik atvejais, kai gripo protrūkių nepavyksta veiksmingai suvaldyti kitais preparatais. Jis nėra prieinamas rinkoje ir yra platinamas tik gavus Japonijos vyriausybės prašymą.

Favipiraviras veikia blokuodamas viruso gebėjimą daugintis prasiskverbus į organizmo ląsteles.

Šio preparato vartojimas kelia tam tikrų rūpesčių: atliekant bandymus su gyvūnais buvo įrodyta, kad favipiraviras veikia vaisiaus vystymąsi, tad jo negalima duoti besilaukiančioms moterims. Kai kurie gydytojai sako, kad „Avigan“ nerekomenduotina vartoti vaikams ir paaugliams.

Kaip jis naudojamas koronavirusinei infekcijai gydyti?

Kai kurie gydytojai COVID-19 protrūkio pradžioje bandė gydyti pacientus favipiraviru, argumentuodami, kad preparato antivirusinės savybės gali būti veiksmingos kovojant su naujuoju užkratu.

Kai kurie pirminiai rezultatai rodė, kad šis vaistas gali sutrumpinti pacientų sveikimo laiką. Kinijos mokslo ir technologijų ministerija gyrė jį kaip teikiantį „labai gerų klinikinių rezultatų“.

Šiuo metu keliose šalyse, įskaitant JAV ir Italiją, atliekami maždaug penki klinikiniai favipiroviro bandymai. „Fujifilm“ taip pat paskelbė iki birželio pabaigos tikrinsianti savo sukurtos preparato veiksmingumą su 100 pacientų grupe Japonijoje.

Per tyrimą Japonijoje preparato iki dviejų savaičių bus skiriama 20–74 metų pacientams, kuriems išsivystė nesunkus plaučių uždegimas.

Australijos nacionalinio universiteto Sveikatos apsaugos ir medicinos koledžo genetikas Gaetanas Burgio (Gaetanas Burdžas) sakė, kad per tyrimus bus vertinami įvairūs veiksniai.

Visų pirma bus tiriamas preparato klinikinis veiksmingumas – tai yra, jo poveikis karščiavimui, kosuliui, kraujo prisotinimui deguonimi, sveikimo trukmei ir laikui, praleistam ligoninėje. Be to, bus aiškinamasi, per kiek laiko viruso organizme nebelieka, ir stebima, kaip vystosi plaučių uždegimas, taikant kompiuterinės tomografijos ir rentgenografijos metodus.

„Jeigu favipiravirą vartojusioje grupėje stebėsime klinikinių padarinių ir viruso krūvio reikšmingą sumažėjimą, tai galėtų būti geras ženklas didesnio masto klinikiniam tyrimui“, – naujienų agentūrai AFP sakė G. Burgio.

Kuo ypatingi šie tyrimai?

Nors gydytojai jau eksperimentavo, naudodami favipiravirą koronavirusu užsikrėtusiems pacientams gydyti, naujieji tyrimai bus atliekami laikantis griežtos metodikos, siekiant užtikrinti, kad preparatą būtų saugu ir veiksminga vartoti įvairiems pacientams.

„Buvo pranešta apie mažesnius tyrimus, bet iš jų sunku daryti išvadas, nes pacientų skaičiai yra maži, o bandymų sąlygos dažnai nelyginamos su geriausios prieinamos slaugos [režimu] arba placebo vartojimu – veikiau su kito preparato vartojimu, aiškino Lidso universiteto virusologas Stephenas Griffinas (Stivenas Grifinas).

„Didelio masto tyrimai turėtų būti skirstomi pagal ligos sunkumą ir bus lyginami su placebo vartojimu“, – pridūrė jis.

Kuo favipiraviras skiriasi nuo kitų preparatų?

Mokslininkai šiuo metu aiškinasi galimybes gydyti COVID-19 įvairiais kitais preparatais, įskaitant antivirusinį vaistą remdesivirą.

Vienoje studijoje apie šių dviejų preparatų taikymą naujojo koronaviruso infekcijai gydyti sakoma, kad favipiraviras buvo veiksmingas tik palaikant organizme gana didelę jo koncentraciją. Tuo metu remdesiviras gali būti geresnis pasirinkimas – iš dalies dėl koronavirusų dauginimosi ypatumų, palyginus su kai kuriais kitais virusais, sakė S. Griffinas.

Tačiau remdesiviras iki šiol nėra licencijuotas nė vienoje šalyje, be to, jis vartojamas intraveniniu būdu, naudojant lašelinę. Tuo metu favipiravirą jau leidžiama vartoti keliose valstybėse, ir jis gali būti vartojamas piliulių pavidalu.

Japonija aktyviai remia pastarąjį preparatą ir paprašė „Fujifilm“ padidinti jo gamybą vartojimui šalyje, taip pat užtikrinti nemokamą tiekimą dešimtims šalių, pateikusioms prašymus aprūpinti jas favipiraviru.

Kada bus nustatytas preparato veiksmingumas?

„Fujifilm“ bandymai Japonijoje ir JAV bus vykdomi iki birželio pabaigos, o kitų duomenų bus gauta atliekant bandymus Italijoje ir kitur. Papildomos informacijos bus gauta išnagrinėjus atvejus, kai gydytojai skirdavo šio preparato pacientams ne bandymų metu, kai nepadėdavo kiti vaistai.

Vis dėlto G. Burgio perspėjo didelių vilčių nepuoselėti.

„Šiuo metu vykdoma daugiau kaip 300 klinikinių tyrimų dėl COVID-19. Lūkesčiai sulaukti stebuklingo vaisto – labai dideli! – sakė jis. – Palaukim ir pažiūrėkim. Tačiau kol kas už vaistus geresnė priemonė nuo COVID-19 yra socialinė izoliacija, rankų plovimas ir buvimas namuose.“