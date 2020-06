Priėmimas į ligonines: tyrimai tik tada, jei jaučiami COVID-19 simptomai

Iki šiol toks tyrimas turėjo būti atliekamas visiems, be išimties, nepaisant, ar žmogus jaučia simptomus, ar ne. Dabar šio reikalavimo nebelieka.

Anot Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), nebelieka ir prievolės testuoti dėl koronaviruso tuos pacientus, kuriems poliklinikose planuojama atlikti stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos endoskopinį tyrimą, taip pat bronchoskopija, t. y. trachėjos ir bronchų vidaus apžiūrą bronchoskopu, kaip buvo numatyta iki šiol. Kitaip tariant, pacientai, kuriems tokios paslaugos numatytos, jas gaus kaip ir planuota, prieš tai neatlikdami tyrimo dėl koronaviruso, nebent jaus simptomus.

Nauja ir tai, kad, atsižvelgus į atnaujintą atvejo apibrėžimą, įtraukti papildomi simptomai, kuriems esant, žmogus tikslingai turėtų būti tiriamas. Greta karščiavimo, gerklės skausmo, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo įtrauktas staigus uoslės ir skonio pojūčio praradimas ar susilpnėjimas.

Be to, operacijų vadovo sprendimu, numatyta naujai vertinti, kurios savivaldybės laikomos mažos, o kurios didelės rizikos savivaldybėmis. Iki šiol vienintelis vertinimo kriterijus buvo sergamumas per pastarąsias 14 dienų kiekvienoje savivaldybėje.

Praktika parodė, kad didelės rizikos savivaldybėms, kuriose dėl koronaviruso pagal testavimo strategiją turi būti tiriama intensyviau, skaičiuojant tik sergamumą, gali būti priskiriamos net ir tos savivaldybės, kuriose užfiksuotas vienas užsikrėtimo atvejis.

Tad nuo šiandien mažos rizikos savivaldybėmis bus laikomos tos, kuriose 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra mažesnis arba lygus bendram Lietuvos sergamumo vidurkiui arba tuo atveju, jei savivaldybėje nustatytas tik vienas koronaviruso infekcijos atvejis.

Didelės rizikos savivaldybėms bus priskiriamos tos, kuriose sergamumas bus didesnis už bendrą sergamumo Lietuvoje vidurkį ir savivaldybėje bus nustatytas daugiau nei vienas koronaviruso infekcijos atvejis.

SAM primena, kad, atskyrus tikslinius ir prevencinius tyrimus, didelės rizikos savivaldybėse profilaktiškai, ne rečiau kaip kas 7 dienas, tiriami visų gydymo, taip pat globos ir slaugos įstaigų, išskyrus vaikų globos įstaigas, darbuotojai.

Ligoninėse gydomi pacientai, taip pat slaugos, globos įstaigose globojami žmonės didelės rizikos savivaldybėse tiriami atsitiktine tvarka. Kiti darbuotojai, kurių darbo specifika susijusi su klientų aptarnavimu, pavyzdžiui – vaistinėse, parduotuvėse dirbantieji, rizikingoms priskirtose savivaldybėse bus tiriami atsitiktine tvarka. Jų registracija bus vykdoma Karštąja koronos linija telefonu 1808, žmonės turės atvykti į mobiliuosius punktus.

Mažos rizikos savivaldybėse profilaktiškai atsitiktine tvarka tiriami gydymo, taip pat slaugos ir globos įstaigų darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su pacientais. Per savaitę turi būti ištiriama nuo 5 iki 10 proc. visų įstaigos darbuotojų.

Numatyta, kad pacientai ar globotiniai mažai rizikingoms priskiriamose savivaldybėse bus tiriami tuo atveju, jei jaus ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingus simptomus. Tai reiškia, kad sveiki žmonės profilaktiškai testuojami nebus.

Mažos rizikos savivaldybėse prevenciniai tyrimai kitiems darbuotojams, pavyzdžiui, vaistininkams, parduotuvių darbuotojams, nebus atliekami.