Prieš pokyčius perkant vaistus – nerimas: vėl laukia e.sveikatos griūtis?

Sveikatos apsaugos ministerija tvarką keičia – atsimušimo į frazę, jog tokio vaisto nebėra, o kitoje vaistinėje taip pat turėtų nebelikti.
„Gydytojas prieš išrašant vaistą galės pamatyti, ar nėra tiekimo sutrikimų. Ir anksčiau galėjo patikrinti, bet reikėjo eiti per atskiras sistemas, puslapius, dabar vienoje sistemoje raudonai turėtų užsidegti, jog x vaisto nėra“, – teigė sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
„Likučių skelbimas, tikėtina, palengvins gydytojams darbą, jeigu tinkamai bus skelbiami likučiai ir atnaujinami realiu laiku, o ne kartą per mėnesį“, – vylėsi Naujamiesčio sveikatos priežiūros centro vedėjas Irmantas Aleksa.
Atsiranda ir nauja žyma – vaistą išduoti esant poreikiui. Toks receptas galios pusę metų, tai aktualu šiems pacientams:
„Dažnai serga pasikartojančia liga: migrena, pūslelinė, šlapimo pūslės uždegimas“, – duomenimis dalinosi sveikatos apsaugos viceministras.
Dar vienas palengvinimas lauks tų, kuriems vaistas skirtas keliems mėnesiams – nebereikės viso kurso pirkti iš karto, atsiras galimybė pirkti dalimis.
„Dažniausiai pasitaikanti problema – žmogui išrašyta ne viena pakuotė ir vaistinėje jų visų nėra tuo metu“, – pasakojo „Eurovaistinės“ vaistininkė Jovita Aleknienė.
Pokytis žmonėms aktualus ir dėl finansų. Kartais susipirkti vaistus keliems mėnesiams iš karto nebūdavo iš ko.
„Po pakeitimų bus galima nusipirkti dalimis, ko dabar, esant kompensuojamam receptui, pacientui padaryti negalima“, – kalbėjo J. Aleknienė.
Pokyčių dėl vaistų ir receptų tvarkos daug. Ministerija nori realiai sumažinti administracinę naštą specialistams, o pacientams – palengvinti gyvenimą ir sveikimą.
„Viskas turėtų įsigalioti nuo lapkričio pirmos savaitės“, – pranešė D. Naumovas.
„Pasitinkame su nerimu, nes su kiekvienais pokyčiais tikėtina bus „e.sveikatos“ griūtis“, – teigė I. Aleksa.
Kaip atlaikys „e.sveikatos“ sistema, susiję ir su dar viena ministerijos ambicija – jog kuo mažiau liktų popierinių receptų.
„Kad būtų atsekamumas, kad gydytojai galėtų pamatyti tai, ką vartojo pacientas prieš tai“, – teigė viceministras.
„Siekiame, kad popierinių receptų atsisakytume, bet, kaip pamename, gegužės mėnesį buvo visiškas „e.sveikatos“ sugriuvimas – dvi paras nebuvo įmanoma prisijungti“, – prisiminė Naujamiesčio sveikatos priežiūros centro vedėjas.
Medikai sako, jog ir be grandiozinių atnaujinimų sistema šlubuoja.
Numatyta ir galimybė pranešti apie vaistų šalutinius poveikius tiesiai „e.sveikatos“ sistemoje.
