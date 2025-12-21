 Profesorių Jatužį siūloma paskirti Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku

Profesorių Jatužį siūloma paskirti Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku

2025-12-21 18:44
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Seimas pradėjo svarstyti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano, Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos profesoriaus Daliaus Jatužio kandidatūrą į Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko pareigas.

Dalius Jatužis
Dalius Jatužis / J. Kalinsko/ELTOS nuotr.

Tai numatantį nutarimo projektą šią savaitę parlamentui pristatęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas pretendentą įvardijo kaip profesionalą ir gerą administratorių, tinkamą šioms pareigoms. Jo įsitikinimu, D. Jatužio paskyrimas vadovu sustiprins Nacionalinės sveikatos tarybą.

Vertindamas Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mos būk­lę ir iššūkius, Seimo tribūnoje kalbėjęs D. Jatužis užsiminė apie per­ne­lyg di­de­lį ser­ga­mu­mą šir­dies, krau­ja­gys­lių ir on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis, taip pat pro­ble­mas psi­chi­kos sveikatos prie­žiū­ros sri­ty­je, slaugytojų trū­ku­mą.

D. Jatužis Vilniaus universiteto Medicinos fakultete 1995 m. įgijo neurologo specialybę, 1999 m. – biomedicinos mokslų daktaro laipsnį, 2012 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.

2017–2022 m. jis ėjo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto direktoriaus pareigas. Nuo 2022 m. D. Jatužis yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas.

„Ad­mi­nist­ra­ci­nė pa­tir­tis, dir­bant svei­ka­tos sri­ty­je, ne­ap­si­ri­bo­ja vien aka­de­mi­niais ir kli­ni­ki­niais as­pek­tais. Jau apie 10 me­tų esu Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos In­sul­to prie­žiū­ros ko­mi­te­to na­rys ir pir­mi­nin­ko pavaduotojas, taip pat Lie­tu­vos neu­ro­lo­gų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas ir bu­vęs In­sul­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas“, – prisistatydamas Seimo nariams sakė D. Jatužis.

Jo kandidatūrą dar svarstys Seimo komitetai. Plenarinėje salėje dėl D. Jatužio naujų pareigų planuojama apsispręsti gruodžio 23 d.

Šių metų lapkritį kadenciją baigė 2021 m. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku paskirtas profesorius Algirdas Utkus.

Nacionalinė sveikatos taryba – Seimui atskaitinga sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamoji institucija. Taryba sudaroma 4 metų kadencijai.

ELTA primena, kad Seimas lapkričio 13 d. patvirtino naują Nacionalinės sveikatos tarybos sudėtį. Joje yra 15 narių, atstovaujančių savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybas, taip pat įvairias mokslo ir studijų institucijas, asociacijas. 

Šiame straipsnyje:
Dalius Jatužis
Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko pareigos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų