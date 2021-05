Profesorius apie skiepijimąsi „Vaxzevria“: kada vakcinaciją gali tekti pradėti iš naujo?

„Jeigu rekomenduojama tilpti į 4–12 savaičių intervalą, tai nereiškia, kad jau kitą dieną skiepytis nebegalima. Svarbu neužtempti ilgiau. Jeigu tarp dozių praeis kokios 20 savaičių ar panašiai, tai vakcinaciją gali tekti pradėti iš naujo, – feisbuke rašė profesorius. – Noriu atkreipti dėmesį į dar vieną svarbią priežastį, kodėl negalima per ilgai atidėti antrosios skiepo dozės. Jeigu pradės silpti po pirmosios dozės susiformavęs imunitetas, kol nebus gauta antroji dozė, virusui bus sudarytos palankios sąlygos mutuoti. Tai – labai pavojinga. Jeigu žmonės to nesupras ir išvis negaus antrosios dozės, tai padarysime meškos paslaugą virusui: jis turės geresnę galimybę mutuoti, nes štamus, kurie bus silpni, imunitetas nuslopins, o tie, kurių bus galbūt nedaug, bet jie įgaus tam tikrą atsparumą skiepo suformuotai imuninei apsaugai turės galimybę be konkurencijos daugintis.“

Anot S. Čaplinsko, taip vystosi virusų atsparumas. Lygiai taip pat vystosi bakterijų atsparumas antibiotikams – jeigu yra nepakankama antibiotikų koncentracija organizme, turinčios atsparumą bakterijos turi geresnę galimybę sparčiau daugintis.

„Kada skirti antrąją dozę per 4–12 savaičių intervalą, priklauso ne nuo medicininių, bet nuo politinių-organizacinių sprendimų, susijusių su tuo, kad trūksta vakcinų pirmąjai dozei. Svarbiausia valstybei pasiekti tikslą, kad kuo daugiau žmonių gautų pačią pirmąją dozę, kuri jau po poros savaičių ženkliai apsaugo nuo sunkios ligos eigos ir mirties. Žmonėms paliekamas laiko rezervas, kad, norint kur nors išvykti ar turint kitų svarbių priežasčių, jie galėtų pasirinkti, kada gauti antrąją dozę tarp ketvirtos (bet ne anksčiau) ir 12 savaitės. Išlaukti antrosios dozės ilgiau (bet tik iki 12 savaitės, kaip siūlo vakcinų gamintojai) vis tik, galbūt, verta, nes kuo vėliau pasiskiepysi antrąja doze, tuo ilgiau bus galima laukti trečiosios, kuri suteiks sustiprinantį imunitetą“, – teigė profesorius.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys trečiadienį sakė, kad registracijos sistemoje pačiam žmogui pasiankstinti antrojo „AstraZenecos“ skiepo laiką galimybės nėra, tą įmanoma padaryti tik skambinant specialiais numeriais.

„To padaryti jums nepavyks patiems. Reikia kreiptis koronastop.lt nurodytais adresais“, – spaudos konferencijoje trečiadienį sakė ministras.

Įprastai antras skiepas „AstraZenecos“ vakcina suleidžiamas praėjus 12 savaičių po pirmojo, tačiau jį dėl objektyvių priežasčių galima pasiankstinti, pavyzdžiui, pedagogams, abiturientams. Norint tą padaryti, būtina kreiptis į skiepijančios savivaldybės koordinatorius.

Kaip skelbė BNS, savaitei pavėlinti skiepijimą visomis vakcinomis registracijos sistemoje galima savarankiškai. Datą keisti galima tik tą savaitę, kurią numatytas automatiškai paskirtas antrosios dozės laikas.

Kaip nurodo Sveikatos apsaugos ministerija, pristatant vakcinas į vakcinavimo centrą jos iš karto paskirstomos į dvi dalis: pagal grafiką antrai dozei skirtas ir pirmai dozei skirtas. Norint pasikeisti laiką antrai dozei – galima rinktis tik iš laisvų pirmai dozei skirtų vakcinų.

Ministerijos teigimu, šią savaitę galutiniai baigiama registracijos sistemos ir e.sveikatos integracija, todėl kai kurie žmonės turėjo galimybę paankstinti antrąją dozę patys. Nuo kitos savaitės visiems gyventojams bus taikomos tokios pačios sąlygos – paankstinti terminą galės tik paskambinę nurodytais kontaktais.

A. Dulkio teigimu, kol kas neplanuojama visuotinai leisti ankstinti skiepijimo datą, tačiau ateityje lankstumo turėtų būti daugiau.

„Kuo daugiau vakcinų, tuo daugiau lankstumo“, – sakė jis.