Profesorius – apie svarbiausią priemonę, kuri gali padėti suvaldyti koronavirusą

„Savalaikis ir aktyvus testavimas, kartu su kontaktų paieška ir izoliacija – priemonės, kurios padėjo suvaldyti COVID-19 epidemiją Pietų Korėjai ir Kinijai. Vienas paaiškinimų – greitas izoliavimo ir kontaktų sekimo priemonių derinimas. Abiejų šalių sveikatos institucijos greitai nustatė atvejų grupes ir įgyvendino jų izoliavimo priemones. Jie skyrė didelius išteklius kontaktų paieškai ir testavimui. Uhane buvo apie 1800 „ligų detektyvų“ komandų, kruopščiai sekančių kiekvieno užsikrėtusio asmens kontaktų grandinę“, – detalizuoja profesorius.

Dideli ištekliai skiriami ne tik būdingus simptomus turinčių asmenų, bet ir besimptominių bei kontaktinių asmenų paieškai ir tyrimams.

„Tik prasidėjus protrūkiui, Kinija smarkiai išplėtė testavimo pajėgumus, visoje šalyje pastatydama specialius testavimo centrus. Mobiliųjų telefonų ir mokėjimo kortelių operacijų duomenys buvo naudojami kiekvieno asmens buvimo vietai nustatyti, o sveikatos priežiūros institucijos vykdė proaktyvų kontaktų tinklų testavimą ir agresyvų visuomenės informavimą viešose vietose“, – teigia profesorius.

Pasak S. Čaplinsko – koronaviruso tyrimai yra vienas svarbiausių būdų siekiant įveikti koronaviruso plitimą. „Testavimas tinkamoje vietoje tinkamu laiku – vienas svarbiausių kovos su virusu metodų. Šalių testavimo politika ir apimtys yra skirtingos, kaip ir jų rezultatai. Šalys, kuriose pavyko sustabdyti viruso plitimą (Kinija, Pietų Korėja ir Singapūras), testuoja ne tik reaktyviai, bet ir aktyviai. Dideli ištekliai skiriami ne tik būdingus simptomus turinčių asmenų, bet ir besimptominių bei kontaktinių asmenų paieškai ir tyrimams. Be to, tyrimai yra laisvai prieinami. Galiausiai aktyvūs tyrimai buvo pradėti ciklo pradžioje, kai dar buvo mažai užsikrėtimo atvejų“, – akcentuoja S. Čaplinskas.

„Per vėlai – per mažai... Per mažai – per vėlai“, – retoriškai įrašą baigia profesorius.

Primename, kad per praėjusią parą Lietuvoje nustatyta 40 naujų koronaviruso atvejų, iš viso – 811, pranešė Vyriausybė.

Iš viso per šeštadienį ištirta 2269 ėminiai dėl koronaviruso, iš viso nuo epidemijos pradžios ištirti 23 tūkst. 645 ėminiai.

Yra mirę 11 infekcija sirgusių žmonių, septyni pasveiko.

Šalyje siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą kovo 16 dieną buvo įvestas karantinas. Jis tęsis mažiausiai iki balandžio 13 dienos.