Profesorius – apie tai, kodėl svarbu atlikti pakartotinius koronaviruso tyrimus

„Pagaliau! Bus galima naudotis už visų mūsų mokesčių mokėtojų lėšas nupirktais greitaisiais COVID-19 serologiniais testais, kurie dar kovo 28 d. pasiekė Lietuvą“, – džiugesio neslepia profesorius.

„Į daugybę jūsų paklausimų, kodėl negalima išsitirti pas savo šeimos gydytoją, poliklinikoje ar laboratorijoje ir kodėl šios ligos tyrimams galioja išskirtiniai draudimai, negalėdavau surasti jokio loginio paaiškinimo... Nebent tokius sprendimus priimantiems pasiūlyti mokytis medicinos... Ar toks pat ilgas kelias laukia ir laboratorinių serologinių tyrimo metodų? O kaip su greitųjų antigeno diagnostinių testų naudojimu? Apie greituosius PRG testus, kurie per 30 min. parodo ar esi užsikrėtęs virusu, net nedrąsu klausti“, – svarsto profesorius.

Pakartotinių tyrimų svarba

„Užsikrėtusių naujaisiais koronavirusais, bet nejaučiančių jokių simptomų žmonių skaičius gali būti daug didesnis, nei manoma, rodo žurnale „Thorax“ paskelbto naujo kruizinių laivų tyrimo rezultatai. Šio tyrimo duomenimis, daugiau nei 80 proc. užsikrėtusių asmenų neturėjo jokių simptomų. Kovo viduryje, po to, kai Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė naujųjų koronavirusų plitimą pasauline pandemija, iš Argentinos į planuojamą 21 dienos kruizą Antarktidoje išvyko kruizinis laivas su 128 keleiviais ir 95 įgulos nariais. Keleiviams, kurie per pastarąsias 3 savaites lankėsi didelio sergamumo koronavirusų liga šalyse, nebuvo leista lipti į laivą, be to, prieš įlaipinant, buvo tikrinama visų kitų keleivių temperatūra. Laive, ypač valgomajame, buvo daugybė rankų dezinfekavimo punktų“, – pasakoja profesorius.

Gali būti, kad jų yra kur kas daugiau, negu mes iki šiol manėme.

„Po to, kai aštuntą reiso dieną buvo pranešta apie pirmą karščiuojantį asmenį, nedelsiant buvo įgyvendintos papildomos infekcijos kontrolės priemonės, įskaitant keleivių izoliavimą savo kajutėse ir įgulos narių asmeninių apsaugos priemonių naudojimą kontaktuojant su sergančiais keleiviais. 13 dieną, laivui atvykus į Urugvajų, dėl COVID-19 sukelto kvėpavimo nepakankamumo 8 keleiviams ir įgulos nariams prireikė medicininės evakuacijos į ligoninę. 20 dieną dėl COVID-19 ištyrus visus likusius 217 keleivių ir įgulos narių, daugiau nei pusės (59 proc.) jų rezultatai buvo teigiami, tačiau 81 proc. tų, kurių tyrimo rezultatas buvo teigiamas, nejautė jokių simptomų“, – statistiką dėsto S. Čaplinskas.

Profesorius sako, kad užsikrėtusiųjų pasaulyje gali būti kur kas daugiau, nei manyta iki šiol. „Šiuo metu atliekamų tepinėlių PGR tyrimų galimai didelis klaidingų neigiamų rezultatų procentas rodo, kad reikia pakartotinių tyrimų. Švelninant žmonių judėjimo ribojimą, reikia įvertinti tai, kad nėra tikslių duomenų apie tai, kiek žmonių visame pasaulyje užsikrėtė ir kokia užsikrėtusių žmonių dalis nejaučia simptomų. Gali būti, kad jų yra kur kas daugiau, negu mes iki šiol manėme“, – teigia profesorius.