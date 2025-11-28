PSO paskelbė beprecedentes pasaulines kovos su nevaisingumu gaires

„Vienas iš šešių žmonių pasaulyje per savo gyvenimą patiria nevaisingumą“, – sakė Pascale Allotey (Paskal Alotei), PSO seksualinės ir reprodukcinės sveikatos vadovė.
„Ši problema paliečia asmenis ir poras visose regionuose ir visuose pajamų lygiuose. Tačiau galimybės gauti saugią ir prieinamą priežiūrą vis dar yra labai nevienodos“, – teigė ji.
P. Allotey žurnalistams sakė, kad nevaisingumo problema per ilgai buvo ignoruojama.
Ji pridūrė, kad naujasis dokumentas suteiks „vieningą, įrodymais pagrįstą pagrindą“ siekiant užtikrinti, kad sveikatos priežiūra būtų saugi, veiksminga ir prieinama visiems.
PSO teigimu, nevaisingumas yra vyrų ir moterų reprodukcinės sistemos būklė, apibrėžiama kaip nesugebėjimas pastoti po 12 ar daugiau mėnesių reguliarių lytinių santykių be apsaugos priemonių.
Nevaisingumas gali sukelti didelį stresą, pasmerkimą gėdai, finansinius sunkumus.
Kai kuriose šalyse didžiąją dalį nevaisingumo tyrimų ir gydymo išlaidų padengia pacientai, todėl dažnai patiriamos „katastrofiškos finansinės išlaidos“.
„Kai kuriose šalyse net vienas apvaisinimo mėgintuvėlyje (IVF) etapas gali kainuoti dvigubai daugiau nei vidutinės metinės namų ūkio pajamos“, – teigė PSO.
Penktadienį paskelbtame vadove pateikiama 40 rekomendacijų ir raginama įtraukti vaisingumo klausimus į nacionalinį sveikatos finansavimą, paslaugas ir strategijas.
Taip pat norima numatyti veiksmingo klinikinio valdymo veiksmus tiek diagnozuojant, tiek gydant.
Pavyzdžiui, PSO ragina stengtis nustatyti diagnozę vyrams, kurie dažnai nepakankamai ištiriami, ir siūlo taikyti įvairius metodus, pradedant patarimais ir baigiant aktyviu gydymu.
Organizacija taip pat pataria daugiau investuoti į prevenciją.
Vadove teigiama, kad sveikatos priežiūros specialistai turi atkreipti dėmesį į pagrindinius nevaisingumo rizikos veiksnius, įskaitant negydomas lytiškai plintančias infekcijas ir rūkymą.
