PSO perspėja apie nutukimo epidemiją Europoje: ragina imtis skubių veiksmų

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) antradienį paskelbė, kad „epideminis“ antsvorio ir nutukimo lygis sukelia daugiau kaip 1,2 mln. mirčių per metus visoje Europoje, ir paragino skubiai keisti politiką, kad būtų sustabdyta ši pavojinga tendencija.

Naujoje PSO ataskaitoje teigiama, kad per pastaruosius penkis dešimtmečius nutukimo lygis regione išaugo 138 proc. ir yra siejamas su daugeliu vėžinių ir širdies bei kraujagyslių ligų.

PSO teigimu, beveik ketvirtadalis suaugusiųjų Europoje yra nutukę, o tai yra daugiau nei bet kuriame kitame regione, išskyrus Ameriką.

„Antsvorio ir nutukimo rodikliai visame regione pasiekė epidemijos mastą ir auga toliau“, – teigia PSO Europos biuras.

„Padidėjęs kūno masės indeksas yra pagrindinis neužkrečiamųjų ligų, įskaitant vėžį ir širdies bei kraujagyslių ligas, rizikos veiksnys“, – pranešime cituojamas PSO regiono direktorius Hansas Kluge.

Nutukimas sukelia bent 13 skirtingų vėžio rūšių ir, tikėtina, lemia mažiausiai 200 tūkst. naujų vėžio atvejų per metus, sakoma ataskaitoje. Taip pat prognozuojama, kad ateinančiais metais šis skaičius dar labiau išaugs.

Apskaičiuota, kad dėl per didelio svorio ir nutukimo kasmet miršta daugiau kaip 1,2 mln. žmonių, o tai sudaro daugiau kaip 13 proc. visų mirčių regione.

Pandeminiai kilogramai

Naujausi turimi išsamūs 2016 metų duomenys rodo, kad Europoje 59 proc. suaugusiųjų ir beveik kas trečias vaikas – 29 proc. berniukų ir 27 proc. mergaičių – turi antsvorio.

1975 metais antsvorį turėjo 40 proc. suaugusių europiečių. Nuo to laiko nutukimo paplitimas tarp suaugusiųjų išaugo 138 proc., o vien nuo 2006 iki 2016 metų – 21 procentu.

COVID-19 pandemija taip pat prisidėjo prie liemens apimties didėjimo, ypač dėl to, kad uždarymai skatino „nesveiką mitybą arba nejudrų gyvenimo būdą“, teigiama ataskaitoje. Be to, joje atskleidžiamas ir dar vienas su antsvoriu susijęs pavojus sveikatai.

„Žmonės, turintys nutukimą, dažniau susidūrė su sunkiomis COVID-19 ligų spektro pasekmėmis, įskaitant paguldymą į intensyviosios terapijos skyrių ir mirtį“, – sakė H. Kluge.

Autoriai taip pat pažymėjo, kad nutukimo priežastys „yra daug sudėtingesnės nei vien tik nesveikos mitybos ir fizinio nejudrumo derinys“. Nutukimą, pasak jų, skatina ir aplinkos veiksniai, būdingi „šiuolaikinei itin skaitmenizuotai Europos visuomenei“, įskaitant nesveiko maisto produktų reklamą ir internetinius žaidimus, ypač tarp vaikų.

PSO paragino keisti politiką, kad būtų užkirstas kelias nutukimui ir skatinama sveika gyvensena, pavyzdžiui, apmokestinti saldžius gėrimus, subsidijuoti sveiką maistą ir riboti nesveiko maisto produktų reklamą vaikams.

„Tikėtina, kad veiksmingiausiai nutukimo epidemiją visos populiacijos lygmeniu pavyktų sustabdyti tokiomis politikos priemonėmis, kurios būtų nukreiptos į aplinkos ir komercinius veiksnius, lemiančius netinkamą mitybą“, – teigiama pranešime.

PSO Europos regioną sudaro 53 šalys, įskaitant kelias Vidurio Azijos šalis.