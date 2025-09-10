PSO rekomenduoja vaistus nuo nutukimo, bet skatina rinktis generinius preparatus

Naujos kartos apetitą slopinantys vaistai, vadinami GLP-1 receptorių agonistais, tarp kurių yra prekių ženklai „Ozempic“, „Wegovy“ ir „Mounjaro“, išpopuliarėjo tarp siekiančiųjų greitai sulieknėti.
PSO duomenimis, 2021 metais nuo su antsvoriu ir nutukimu susijusių ligų planetoje mirė daugiau nei 3,7 mln. žmonių. Tai yra daugiau nei nuo dažniausių užkrečiamųjų ligų – tuberkuliozės, ŽIV/AIDS ir maliarijos kartu sudėjus.
Tačiau dėl itin aukštų GLP-1 vaistų kainų, pavyzdžiui, Jungtinėse Valstijose už šiuos vaistus per mėnesį gali tekti pakloti daugiau nei 1 tūkst. JAV dolerių (850 eurų), kilo susirūpinimas, kad jie nebus prieinami skurdesnėse šalyse, kur galėtų išgelbėti daugiausia gyvybių.
PSO penktadienį įtraukė semaglutidą – veikliąją Danijos farmacijos milžinės „Novo Nordisk“ vaistų „Ozempic“ ir „Wegovy“ sudedamąją dalį – ir tirzepatidą, kurio yra JAV farmacijos įmonės „Eli Lilly“ vaisto „Mounjaro“ sudėtyje, į būtiniausių vaistų suaugusiesiems visame pasaulyje sąrašą.
Siekdama užtikrinti, kad šie pacientų gyvybes išgelbėti galintys vaistai pasiektų tuos, kuriems jų labiausiai reikia, Jungtinių Tautų (JT) agentūra teigė skatinanti „generinių vaistų konkurenciją, siekiant sumažinti kainas“.
Liverpulio universiteto farmakologijos tyrėjas Andrew Hillas (Endrius Hilas) atkreipė dėmesį į tyrimus, rodančius, kad generinis semaglutidas galėtų būti masiniu būdu gaminamas Indijoje už vos 4 dolerius (3,4 eurų) per mėnesį.
„Prašome, kad („Novo Nordisk“) ir „Eli Lilly“ elgtųsi atsakingai ir savo vaistus siūlytų visame pasaulyje už prieinamą, generinių vaistų kainą“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.
Kitais metais kai kuriose šalyse, įskaitant Kanadą, Indiją ir Kiniją, nustos galioti semaglutido patentas, dėl ko gali išaugti generinių vaistų gamybos apimtys.
GLP-1 receptorių agonistai, kurie buvo sukurti diabeto gydymui, gali sukelti keletą šalutinių poveikių, įskaitant pykinimą, tačiau daugėja tyrimų, rodančių, kad jie gali padėti spręsti įvairias sveikatos problemas, įskaitant priklausomybę nuo alkoholio ir narkotikų.
Šią savaitę JAV medicinos asociacijos žurnale JAMA paskelbtame tyrime nustatyta, kad kardiologinių problemų turintys pacientai, vartojantys šiuos vaistus, turėjo daugiau nei 40 proc. mažesnę riziką būti hospitalizuoti ar mirti anksčiau laiko.
PSO duomenimis, vienas iš aštuonių suaugusiųjų pasaulyje turi antsvorio, o 2022 metais visame pasaulyje diabetu sirgo daugiau nei 800 mln. žmonių.
PSO taip pat įtraukė keletą vaistų nuo vėžio į savo būtiniausių medicininių preparatų sąrašą.
