PSO: žmonės gali apsisaugoti nuo vėžio

„Nevartoti tabako, reguliariai sportuoti, sveikai maitintis ir vengti pernelyg daug alkoholio“, – antradienį Ženevoje sakė André Ilbawis iš PSO neužkrečiamų ligų skyriaus. Užkirsti kelią vėžiniams susirgimams, anot jo, gali padėti ir skiepai nuo hepatito bei ŽPV. Be to, nereikėtų per ilgai būti kaitrioje saulėje.

Krūties vėžys aplenkė plaučių vėžį kaip dažniausią onkologinę ligą, gruodį pranešė Tarptautinis vėžio tyrimo institutas (IARC). 2020-aisiais šią diagnozę pasaulyje išgirdo 2,3 mln. moterų. Krūties vėžys sudaro 12 proc. visų naujų vėžio diagnozių.

Antras dažniausias susirgimas yra plaučių vėžys. Toliau eina storosios žarnos ir prostatos vėžys. Koronaviruso pandemija gali turėti neigiamų padarinių, teigia PSO. Keturiose iš šešių šalių penai onkologinių ligų gydymas kuriam laikui buvo nutrauktas.

20 mln. vėžio diagnozių 2020-aisiais skaičius iki 2040 metų veikiausiai išaugs 47 proc., pažymi PSO. To priežastys, be kita ko, yra gyventojų skaičiaus augimas, didesnė gyvenimo trukmė ir geresnės galimybės diagnozuoti ligą. Tačiau daugėja ir rizikos veiksnių, pavyzdžiui, antsvoris ir judėjimo stoka.

Vėžys, PSO duomenimis, yra antra dažniausia mirties priežastis po širdies ir kraujagyslių sistemos ligų. Kas penktas žmogus per gyvenimą suserga vėžiu. 8 proc. vyrų ir 11 proc. moterų nuo jo miršta.